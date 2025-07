La calma del mercado oculta riesgo de un choque comercial: EBC Financial Group lanza advertencia antes del 9 de julio

Mientras EE. UU. se prepara para anunciar nuevas medidas arancelarias, EBC Financial Group analiza el impacto de la incertidumbre política, el reajuste del mercado y los cambios en los flujos comerciales para los inversionistas a nivel global.

La propuesta de aranceles recíprocos de Trump reactiva la sensibilidad del mercado; el VIX sube más de 38 % interanual ante posible disrupción

DC, UNITED STATES, July 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- A medida que se aproxima la expiración de la pausa arancelaria de 90 días decretada por el presidente Trump, el próximo 9 de julio, los mercados globales experimentan una aparente tranquilidad. El apetito por el riesgo ha regresado, la volatilidad ha disminuido y las posiciones se orientan hacia el optimismo. Sin embargo, analistas de EBC Financial Group (EBC) advierten que esta calma superficial podría estar encubriendo riesgos estructurales de fondo.

“El VIX está colapsando, pero eso no significa que el mercado esté tranquilo—solo significa que los traders están deshaciendo sus coberturas mientras persiguen ganancias,” comentó David Barrett, CEO de EBC Financial Group (UK) Ltd. “Lo que nos preocupa es cuán desprevenido parece estar el mercado ante un evento político que podría reconfigurar estructuralmente los flujos comerciales. Si algo se rompe, podríamos ver una reacción inmediata hacia activos de bajo riesgo.”

El Índice de Volatilidad de CBOE (VIX) cerró en 16.64 el 2 de julio, su nivel más bajo en cuatro meses y muy por debajo de su pico de 52 en abril. Aunque esto refleja un fuerte ingreso de capital a activos de riesgo, los analistas de EBC advierten que instrumentos como el VIX son derivados influenciados más por los flujos de posicionamiento que por el sentimiento real. El desmonte de coberturas podría estar suprimiendo la volatilidad justo cuando aumentan los riesgos comerciales.

El apetito por el riesgo regresa… ¿pero por cuánto tiempo?

A pesar de una jornada tranquila el 2 de julio, el VIX subió brevemente a 17.37 en operaciones previas al mercado, antes de volver a caer, lo que indica que la cautela entre los inversionistas persiste. La sensibilidad es evidente: el NIKKEI 225 de Japón cayó 0.2% el mismo día tras titulares sobre aranceles.

“El mercado confía en que Trump volverá a retroceder, como ya lo ha hecho antes,” agregó Barrett. “Pero esa confianza puede generar complacencia. Y ser complacientes frente a riesgos estructurales es peligroso.”

Mientras tanto, los principales gestores de fondos globales siguen citando las tensiones geopolíticas —especialmente en torno a la política comercial— como una de sus mayores preocupaciones para el tercer trimestre. Los inversionistas están rotando sus posiciones fuera de activos expuestos a cadenas de suministro, en sectores como semiconductores, automotriz y electrónica de consumo.

¿Qué deben observar los traders a continuación?

En caso de que los aranceles se reintroduzcan, EBC anticipa efectos en múltiples clases de activos. Las acciones de Asia-Pacífico, particularmente en países como Japón y Vietnam, son altamente sensibles al discurso comercial. Las monedas de mercados emergentes, como el peso mexicano y el dong vietnamita, podrían verse presionadas, mientras que la demanda por activos refugio como el dólar estadounidense podría aumentar.

Los analistas de EBC recomiendan vigilar de cerca los PMI manufactureros de economías sensibles a los aranceles, así como los flujos de ETFs vinculados a sectores industriales, logísticos y de nuevas rutas de suministro como India y Brasil. También será clave el tono de la Reserva Federal, ya que las tensiones comerciales podrían incidir en su trayectoria de normalización de tasas. Incluso si el 9 de julio pasa sin acciones formales, la repricing de riesgo podría ya haber generado oportunidades asimétricas para traders bien posicionados.

El discurso arancelario se amplía: Japón en la mira

Aunque el enfoque original estaba en China, México y Vietnam, comentarios recientes de Trump sugieren que Japón también podría ser objetivo en un posible segundo mandato. Según The Japan Times, Trump ha propuesto imponer aranceles recíprocos de hasta 35% sobre importaciones japonesas —incluso más altos que los propuestos a China— como parte de una nueva estrategia para obtener concesiones comerciales.

Esto marca un cambio desde quejas específicas hacia una doctrina basada en superávit comercial, que podría tensionar alianzas históricas y el orden global de comercio.

“Los aranceles ya no se tratan solo de déficits comerciales—se han convertido en herramientas de señal política,” añadió Barrett. “Este giro hacia una política comercial politizada tiene implicaciones directas en la volatilidad, especialmente en sectores como tecnología, automóviles y manufactura.”

Nuevos riesgos para los centros manufactureros

Vietnam y México, que se beneficiaron de los desvíos de suministro durante la guerra comercial de 2018–2019, vuelven a estar en el centro de atención.

Vietnam enfrentaba la amenaza de un arancel estadounidense de 46%, lo cual preocupó a los mercados regionales. Sin embargo, tras nuevas negociaciones, se alcanzó un acuerdo provisional: se aplicará un 20% a exportaciones directas y un 40% a productos reenviados desde Vietnam hacia EE. UU. Aunque las medidas se suavizaron, el impacto económico sigue siendo relevante: se proyectaba un crecimiento del PIB vietnamita de 7.6% para el segundo trimestre, pero una caída del 10% en exportaciones hacia EE. UU. podría reducir esa cifra en 0.8 puntos porcentuales. El FMI advierte una posible desaceleración hacia 5.4% si persiste la incertidumbre arancelaria.

México también sigue expuesto. Aunque no se han anunciado nuevos aranceles, estudios del CEPR indican que durante la guerra comercial previa, las exportaciones mexicanas crecieron 4.2% por cada 25 puntos porcentuales de arancel aplicados a productos similares de China.

China sigue siendo un eje central del riesgo comercial

El panorama comercial de China es mixto. En marzo, las exportaciones crecieron 12.4% interanual, alcanzando 314 mil millones de dólares con un superávit de 103 mil millones—impulsadas por embarques anticipados ante posibles medidas arancelarias.

Sin embargo, en mayo se desaceleró: el crecimiento fue de 4.8% interanual, con 316.1 mil millones en exportaciones. Las exportaciones a EE. UU. cayeron casi 35%, reflejando el impacto de los nuevos aranceles. Aun así, el superávit comercial se amplió levemente a 103.2 mil millones.

Un cambio doctrinario con consecuencias globales

La propuesta de aranceles recíprocos de Trump rompe con los principios de la OMC. De aplicarse, impondría aranceles generalizados a países con superávit, incluidos aliados como Alemania, Corea del Sur y Japón, reconfigurando las cadenas de suministro globales.

Para las multinacionales, la imprevisibilidad de una política comercial guiada por elecciones complica las decisiones de abastecimiento. Para las economías emergentes que dependen de la demanda estadounidense, el riesgo de daños colaterales es real.

Esta información refleja las observaciones de EBC Financial Group y todas sus entidades globales. No constituye asesoría financiera ni recomendación de inversión. Operar Contratos por Diferencia (CFDs) implica un alto riesgo de pérdida rápida de capital debido al apalancamiento, por lo que no es adecuado para todos los inversionistas. Es indispensable evaluar su experiencia, objetivos y tolerancia al riesgo antes de operar. EBC Financial Group no se responsabiliza por decisiones tomadas en base a esta información.

Desde la planificación macroeconómica hasta el análisis geopolítico en tiempo real, EBC Financial Group apoya a los traders para navegar la complejidad del mercado. Más información en: www.ebc.com.

