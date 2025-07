MILANO MARITTIMA INAUGURA L’EDIZIONE 2025 DI MARE D’ARTE FESTIVAL

Mare d'Arte Festival - Ph Carlo Di Pasquale

MILAN, ITALY, July 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- Venerdì 4 luglio è stata inaugurata l’edizione 2025 di Mare d’Arte Festival, l’evento in scena fino alla fine di settembre ideato e diretto da Gianluca Orazi, realizzato in collaborazione con Sky Arte e promosso da Comune di Cervia, Regione Emilia Romagna e Apt Servizi Emilia Romagna.

L’appuntamento che trasforma Milano Marittima in un hub culturale a cielo aperto ha preso il via con l’apertura della mostra Razza Umana by Oliviero Toscani Studio e la lectio magistralis del teologo, filosofo e scrittore Vito Mancuso.

Natura, arte, innovazione si intrecciano in un dialogo con il pubblico e il mare, inteso come simbolo di apertura e connessione. Il valore dell’accoglienza è il punto di partenza di un viaggio artistico e umano che trova nel titolo del Festival, Sogni Condivisi, la sua espressione e si racconta fin da subito con la mostra Razza Umana by Oliviero Toscani Studio, sul Lungomare di Milano Marittima. Il progetto corale ideato dal grande maestro della fotografia e realizzato grazie agli scatti di Toscani, dei suoi allievi e collaboratori si svela in una serie di fotografie in maxi formato, installate su totem, posizionate su un tratto del lungomare fino alla fine di settembre. Nel giorno di apertura, i visitatori hanno avuto l’opportunità di farsi fotografare, entrando a far parte dello straordinario archivio di Oliviero Toscani Studio.

La sera stessa, il pubblico ha raggiunto la centralissima Rotonda Primo Maggio per ascoltare la lectio magistralis di Vito Mancuso dal titolo "Umanità? Il programma di una vita". I temi e le riflessioni del teologo e filosofo riguardo alla speranza e al valore dell’uomo hanno accompagnato la serata e ispirato gli ascoltatori.

Sabato 5 e domenica 6 luglio la spiaggia libera di Milano Marittima ha ospitato la cantautrice, artista e insegnante di arti olistiche Marianne Mirage per una sessione mattutina di yoga. Nel tardo pomeriggio di sabato 5, la stessa ha dialogato nel contesto di Stella Mirage con l’attore, influencer e scrittore Paolo Stella al Mare Pineta Beach Club. Alla sera, nella Rotonda Primo Maggio, la cantautrice Levante si è raccontata ai microfoni di SkyArte.

La sera di domenica 6 luglio è stato poi il momento di Francesco Montanari sempre alla Rotonda Primo Maggio. L’attore ha invitato a considerare la vita come un momento di teatro: attraverso la parola, il gesto e l’azione mostra il valore del momento nell’attimo in cui si verifica, prescindendo da ciò che ne rimarrà.

Il programma prosegue oggi con la performance della cantante e vocal coach Ariane Diakite, dalla black music al gospel attraverso il soul, accompagnata dal maestro Davide Lavia sulla spiaggia libera di Milano Marittima e che si ripeterà giovedì 10 luglio.

A partire da martedì 8 fino a sabato 12 luglio, ogni sera alle 21.30, la Rotonda Primo Maggio ospiterà nell’ordine: l’attrice Paola Minaccioni con "La vita è bella? No, è un tipo". Un monologo tutto da ridere, dove l’attrice ci racconta una vita fatta di difetti, errori, mancanze, inciampi… e coraggiose risalite. La regista Yvonne Sciò con un talk su Womeness, il documentario che celebra l'audace femminilità di cinque grandi donne: da Dacia Maraini a Emma Bonino. Lo scrittore Stefano Massini con la magia delle parole, il rapimento di una storia, la capacità di stimolare riflessioni e di spostare i punti di vista, indaga storie e stati d’animo con i suoi affreschi narrativi, in collaborazione con Zanichelli. Il giornalista e critico d’arte Nicolas Ballario in un incontro che unisce arte e narrazione per celebrare l'eredità del grande fotografo e comunicatore Oliviero Toscani; il cantautore Motta con il suo stile intenso e viscerale, capace di fondere rock, poesia e introspezione in brani che raccontano emozioni e fragilità umane.

Info e programma completo: maredarte.it, @mare.darte_festival

