อินโดนีเซียสั่งปิดเหมือง Raja Ampat เขย่าตลาดนิกเกิล EBC ชี้กระทบ ESG นโยบายทั่วโลก

INDONESIA, July 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- แม้กลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะส่วนใหญ่ยินดีกับการที่รัฐบาลอินโดนีเซียเดินหน้าปกป้องพื้นที่ Raja Ampat แต่บรรดานักลงทุนและผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์กำลังจับตาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายครั้งนี้ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โลก

อุตสาหกรรมนิกเกิลของอินโดนีเซีย ซึ่งคิดเป็น 51% ของการผลิตนิกเกิลทั่วโลก กำลังเผชิญความไม่แน่นอนครั้งใหม่ หลังรัฐบาลประกาศเพิกถอนใบอนุญาตทำเหมืองนิกเกิลในพื้นที่ Raja Ampat ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของ UNESCO

เพื่อปกป้องระบบนิเวศทางทะเลอันเป็นเอกลักษณ์ของ Raja Ampat รัฐบาลอินโดนีเซียได้เพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทเหมืองนิกเกิล 4 แห่งที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ยังคงมีโครงการขนาดใหญ่ที่ดำเนินการอยู่นอกเขตพื้นที่คุ้มครอง ขณะที่คดีความระหว่างบริษัทเหมืองกับทางการเริ่มทวีความเข้มข้นขึ้นเมื่อหลายฝ่ายพยายามฟื้นใบอนุญาตกลับมา

“กรณี Raja Ampat เป็นภาพสะท้อนของการเชื่อมโยงกันระหว่าง ESG ผลประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น และพลวัตของตลาดโลกที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ” เดวิด บาร์เร็ตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าว “สำหรับนักลงทุนและผู้ค้า นี่ถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะในภาคส่วนสำคัญอย่างนิกเกิล อาจอ่อนไหวอย่างมากต่อแรงกดดันด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม”

แม้ว่า Raja Ampat จะไม่ใช่แหล่งผลิตนิกเกิลหลัก แต่การตัดสินใจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของทิศทางใหม่ของอินโดนีเซียในการเดินหน้าเพิ่มมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและกำกับดูแลให้เข้มข้นขึ้น ซึ่งถือเป็นสัญญาณสำคัญสำหรับนักลงทุนที่กำลังติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายระยะยาวที่อาจกระทบต่อภาคสินค้าโภคภัณฑ์ในอนาคต

เหตุที่นักลงทุนควรสนใจ

“นักลงทุนควรจับตาไม่เพียงแต่ความผันผวนของสินค้าโภคภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังต้องพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับค่าเงินรูเปียห์ หุ้น และความเสี่ยงด้าน ESG ของประเทศโดยรวมด้วย” เดวิด บาร์เร็ตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าว สำหรับนักลงทุน ราคานิกเกิลที่ฟื้นตัวในขณะนี้อาจบดบังความเสี่ยงด้านความผันผวนที่ลึกกว่า โดยเฉพาะเมื่อข้อพิพาททางกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งอาจส่งผลให้ความคาดหวังด้านอุปทานเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ

นิกเกิลยังเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของดุลการค้าเกินดุลของอินโดนีเซีย โดยคิดเป็นสัดส่วนราว 6.8% ของการส่งออกทั้งหมดในปี 2024 การลดกำลังการผลิตจากการเพิกถอนใบอนุญาตเหมืองอาจกระทบรายได้จากการส่งออก กดดันค่าเงินรูเปียห์ (USD/IDR) และขยายตัวเลขขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศ สำหรับนักลงทุน นี่หมายถึงความเสี่ยงสองทาง ทั้งความผันผวนของค่าเงินในระยะสั้น และการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานด้านนโยบายการเงินในระยะยาว เมื่อเกิดความไม่แน่นอนทางกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในภาคนี้ ราคาสามารถเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและคาดเดาได้ยาก

ตามข้อมูลจาก Investing News Network ราคานิกเกิลร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปีในไตรมาสแรกปี 2025 โดยดิ่งลงต่ำกว่า 15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันเมตริกชั่วคราว จากภาวะอุปทานล้นตลาดของอินโดนีเซียและความกังวลเรื่องภาษีของสหรัฐฯ แม้จะฟื้นกลับมาแตะระดับ 16,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันในเวลาต่อมา ความผันผวนนี้ชี้ให้เห็นว่าภาวะช็อกด้านอุปทานและการเคลื่อนไหวเชิงนโยบายสามารถเปลี่ยนบรรยากาศตลาดนิกเกิลได้อย่างรวดเร็ว การฟื้นตัวล่าสุดส่วนใหญ่เกิดจากความคาดหวังเกี่ยวกับอุปทานที่ตึงตัวขึ้นและแนวโน้มการผลิตที่มีวินัยมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การสั่งปิดเหมืองใน Raja Ampat ของอินโดนีเซียอย่างกะทันหัน กำลังสร้างความไม่แน่นอนครั้งใหม่ ไม่เพียงในแง่ปริมาณการผลิต แต่ยังรวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและความชัดเจนของกฎระเบียบด้วย หากข้อพิพาททางกฎหมายบานปลาย หรือมีการลดกำลังการผลิตนิกเกิลเพิ่มเติม อาจจุดชนวนให้ราคาในตลาดพุ่งขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะหากตลาดเริ่มตีราคาความเสี่ยงด้านอุปทานรุนแรงยิ่งขึ้น

ในขณะที่กองทุน ESG ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการตรวจสอบแหล่งที่มาของนิกเกิลมากขึ้น EBC แนะนำให้นักลงทุนติดตามทั้งปัจจัยพื้นฐานของตลาดและสัญญาณทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะทั้งสองปัจจัยนี้จะมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต

อินโดนีเซีย: ศูนย์กลางนิกเกิลของโลก

ในปี 2024 อินโดนีเซียผลิตนิกเกิลบริสุทธิ์ได้ประมาณ 2.2 ล้านตันเมตริก หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของอุปทานนิกเกิลทั่วโลก ตอกย้ำสถานะการเป็นผู้เล่นที่ทรงอิทธิพลที่สุดในตลาดนิกเกิลโลก ความเป็นผู้นำนี้หมายความว่าความปั่นป่วนใด ๆ ในกำลังการผลิตของอินโดนีเซียจะส่งผลกระทบทันทีต่อทั่วโลก โดยเฉพาะห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) และการผลิตสแตนเลส ซึ่งยังคงครองสัดส่วนมากกว่าสองในสามของความต้องการนิกเกิลทั่วโลก

แม้ว่าการผลิตแบตเตอรี่จะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนความต้องการระยะยาว แต่กว่า 2 ใน 3 ของการบริโภคนิกเกิลทั่วโลกยังคงใช้ในอุตสาหกรรมสแตนเลส โดยประมาณ 75% ของเกรดสแตนเลสต้องใช้นิกเกิลเพื่อคงโครงสร้างโลหะผสมให้คงตัว ทำให้นิกเกิลเป็นวัตถุดิบสำคัญต่ออุตสาหกรรมหนักในภาคส่วนสำคัญ เช่น ยานยนต์ ก่อสร้าง อาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์การแพทย์ น้ำมันและก๊าซ อวกาศ และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ความปั่นป่วนในอุปทานนิกเกิลจากอินโดนีเซียหากยืดเยื้อ อาจส่งผลให้ความพร้อมของวัตถุดิบตึงตัวมากขึ้น ดันต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ชะลอการผลิต และเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อในตลาดสินค้าอุตสาหกรรมโดยรวม

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่มีชื่อเสียงของกรุงลอนดอน EBC Financial Group (EBC) เป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านนายหน้าการเงินและการจัดการสินทรัพย์ โดยผ่านบริษัทในเครือที่ได้รับการกำกับดูแลและดำเนินงานในตลาดการเงินสำคัญต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หมู่เกาะเคย์แมน มอริเชียส และประเทศอื่น ๆ EBC เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อย มืออาชีพ และสถาบัน สามารถเข้าถึงตลาดและโอกาสการซื้อขายทั่วโลกได้อย่างหลากหลาย ทั้งในตลาดสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และดัชนีต่าง ๆ

EBC ได้รับรางวัลการันตีหลายรางวัลและยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม โดยบริษัทย่อยต่าง ๆ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมายของแต่ละประเทศ EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australian Securities and Investments Commission (ASIC), ส่วน EBC Financial (MU) Ltd ได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดย Financial Services Commission Mauritius (FSC)

หัวใจสำคัญของ EBC คือทีมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงินที่มีประสบการณ์รวมกันกว่า 40 ปีในสถาบันการเงินระดับโลก ผ่านการเผชิญวงจรเศรษฐกิจสำคัญ ตั้งแต่ข้อตกลง Plaza Accord และวิกฤติฟรังก์สวิสในปี 2015 ไปจนถึงความปั่นป่วนของตลาดช่วงวิกฤตโควิด-19 EBC สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ การให้เกียรติ และการดูแลความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้า เพื่อให้ทุกความสัมพันธ์กับนักลงทุนได้รับการดูแลด้วยความจริงจังสูงสุดที่ควรได้รับ

ในฐานะพันธมิตรด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา EBC ให้บริการเฉพาะทางครอบคลุมทั่วเอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย อีกทั้งยังร่วมมือกับโครงการ United to Beat Malaria สนับสนุนการริเริ่มด้านสุขภาพทั่วโลก และยังให้การสนับสนุนโครงการ 'What Economists Really Do' ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เพื่อช่วยถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้สาธารณชนเข้าใจง่ายขึ้น และส่งเสริมการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมสำคัญอย่างสร้างสรรค์

