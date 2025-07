EBC Financial Group é Premiada como Melhor Provedora de CFDs

O EBC Financial Group conquista o prêmio de Melhor Provedora de CFDs no Online Money Awards 2025 — reconhecido por oferecer flexibilidade, inovação e desempenho na negociação global de CFDs.

O reconhecimento inédito pelo Online Money Awards reflete a liderança da EBC em inovação em CFDs, transparência e desenvolvimento de produtos focados no trader.

LONDON, UNITED KINGDOM, July 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- O EBC Financial Group (EBC) foi nomeado Melhor Provedora de CFDs no Online Money Awards 2025, marcando seu primeiro reconhecimento por essa respeitada plataforma do setor. O prêmio reflete a expansão contínua do Grupo em seu portfólio de produtos multiativos, o aprimoramento de sua tecnologia de execução de ordens e o lançamento de diversas inovações focadas no cliente, especialmente no dinâmico mercado de CFDs.

O reconhecimento chega em um momento em que a EBC amplia sua suíte de negociação com o lançamento de mais de 100 CFDs de ETFs listados nos EUA, oferecendo aos clientes acesso alavancado a exposições diversificadas em temas globais. Desenvolvida para atender à crescente demanda por instrumentos temáticos e táticos, a nova linha permite que traders respondam de forma dinâmica a narrativas setoriais e macroeconômicas, que vão desde energia limpa e tecnologia dos EUA até ativos com rendimento de dividendos, renda fixa e mercados emergentes.

“Este prêmio reflete diretamente como a EBC atende continuamente às necessidades dos traders de hoje — com foco em flexibilidade, transparência e acesso a produtos mais inteligentes e diversificados. Os CFDs de ETFs do Grupo foram desenvolvidos com essas prioridades em mente, ajudando os clientes a assumirem posições direcionais em temas de mercado relevantes, com custos mais baixos, execução em tempo real e a possibilidade de operar comprado ou vendido. Esta conquista reforça o foco contínuo do Grupo em colocar o trader em primeiro lugar”, afirmou David Barrett, CEO da EBC Financial Group (UK) Ltd.

CFDs de ETFs: Acesso Temático, Controle Tático

A adição de mais de 100 CFDs de ETFs à plataforma da EBC representa uma importante expansão em sua gama de produtos. Agora, os clientes têm acesso a ETFs emitidos pela Vanguard, iShares (BlackRock) e State Street Global Advisors, listados na NYSE e NASDAQ, cobrindo uma ampla gama de oportunidades de mercado. Isso inclui alocações geográficas, como o iShares MSCI Brazil ETF e ETFs focados na região Ásia-Pacífico; temas setoriais abrangendo saúde, energia, bens de consumo e tecnologia nos EUA; além de estratégias de renda fixa por meio de ETFs de títulos de alto rendimento e grau de investimento.

Os clientes também podem negociar índices baseados em estilo, incluindo carteiras focadas em valor, crescimento e dividendos, permitindo maior precisão no posicionamento de portfólios. Diferentemente do investimento tradicional em ETFs, a estrutura de CFDs da EBC permite que os traders tenham exposição sem incorrer em taxas de administração de fundos, ao mesmo tempo em que oferece a flexibilidade de operar comprado ou vendido em tempo real. Com alavancagem disponível para maior eficiência de capital e zero comissão na maioria das operações, a linha de CFDs de ETFs oferece uma solução atraente para traders ativos que buscam oportunidades táticas e diversificação temática em seus portfólios.

Aprimorando Capacidades de Plataforma e Desempenho de Execução

A conquista da EBC no Online Money Awards segue uma série de melhorias realizadas em sua plataforma em 2025, incluindo a expansão do suporte multilíngue, roteamento inteligente de liquidez e upgrades de performance que permitem velocidades de execução de até 20ms. Ferramentas proprietárias da EBC — como o Trading Black Box e o Private Room — aprimoram o controle de preços e execução para os traders, apoiando o compromisso do Grupo em oferecer plataformas de alta integridade e desempenho em todos os mercados.

Os Online Money Awards, organizados pela Holiston Media, reconhecem a excelência nos setores de serviços financeiros e fintech, com vencedores selecionados por meio de uma combinação de análises editoriais e feedback dos investidores.

Este reconhecimento soma-se à crescente lista de prêmios recebidos pela EBC em 2025, incluindo suas recentes vitórias duplas no World Finance Forex Awards 2025 como Corretora Mais Confiável e Melhor Plataforma de Negociação — reforçando o impulso global do Grupo em múltiplas classes de ativos e segmentos de clientes.

Este artigo reflete as observações do EBC Financial Group e de todas as suas entidades globais. Não se trata de aconselhamento financeiro ou de investimento. Negociar commodities e câmbio (FX) envolve risco significativo de perda, podendo exceder o valor do investimento inicial. Consulte um consultor financeiro qualificado antes de tomar qualquer decisão de negociação ou investimento, pois o EBC Financial Group e suas entidades não se responsabilizam por quaisquer danos decorrentes da utilização destas informações.

Para mais informações sobre o EBC Financial Group e seus serviços premiados, visite www.ebc.com.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no renomado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é reconhecido por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Com escritórios em centros financeiros estratégicos, incluindo Londres, Sydney, Hong Kong, Singapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e mercados emergentes na América Latina, Ásia e África, a EBC oferece aos investidores de varejo, profissionais e institucionais acesso a uma ampla gama de mercados globais e oportunidades de trading, incluindo moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecido com múltiplos prêmios, o EBC está comprometido em manter padrões éticos elevados, com suas subsidiárias sendo licenciadas e regulamentadas dentro de suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido; o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); e o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, juntamente com o EBC Asset Management Pty Ltd, são regulamentados pela Securities and Investments Commission (ASIC) da Austrália.

No núcleo da EBC Financial Group está uma equipe de veteranos da indústria com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. Tendo navegado por ciclos econômicos-chave, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço de 2015 até as turbulências do mercado durante a pandemia de COVID-19, promovemos uma cultura onde a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são primordiais, garantindo que cada relacionamento com o investidor seja tratado com a seriedade que merece.

Como Parceiro Oficial de Forex do FC Barcelona, a EBC oferece serviços especializados em toda a Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. Através de sua parceria com a Fundação das Nações Unidas e a maior campanha de base do mundo, United to Beat Malaria, a empresa contribui para iniciativas globais de saúde. A EBC também apoia a série de engajamento público 'What Economists Really Do' do Departamento de Economia da Universidade de Oxford,

ajudando a desmistificar a economia e sua aplicação nos principais desafios sociais, promovendo uma maior compreensão pública e diálogo.

