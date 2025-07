EBC Financial Group：最優秀CFDプロバイダー賞を受賞

EBC Financial Group:グローバル CFD 取引における柔軟性、革新性、パフォーマンスを高く実現したことが評価され、2025 Online Money Awards で最優秀 CFD プロバイダー賞を受賞しました。

オンラインマネーアワードの初受賞にて、CFDの革新性、透明性、トレーダー重視の銘柄開発におけるEBCの世界的なリーダーシップを評価いただきました。

LONDON, UNITED KINGDOM, July 11, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group(EBC)は、2025年オンライン・マネー・アワードにおいて「最優秀CFDプロバイダー」に選出されました。今回、業界をリードするこのプラットフォームから初めて表彰されました。この受賞は、グループのマルチアセット銘柄群の継続的な拡充、取引執行技術の向上、そして特に急速に進化するCFD分野における顧客重視の様々なイノベーションの導入が反映されたものといえます。

EBCは、100銘柄を超える米国上場ETF・CFDの取り扱い開始により、取引銘柄を拡充し、全世界業界を網羅した多様な市場へのアクセスを実現、さらにレバレッジアクセスを顧客に提供開始したことで、今回の受賞に至りました。テーマ別および戦術的な金融商品への高まる需要に対応するために設計されたこの新しい試みにより、トレーダーの皆様はクリーンエネルギーや米国テクノロジーから配当利回り資産、債券、新興国市場まで、セクター別およびマクロ経済動向に動的に対応できるようになりました。

EBC(英国)のCEO、デビッド・バレット氏は、「今回の受賞は、EBCが柔軟性、透明性、そしてよりスマートで多様な商品へのアクセスを重視し、今日のトレーダー皆様のニーズに常に対応していく姿勢を直接的に物語っています。当社のETF・CFDは、これらの優先事項を念頭に置いて設計され、お客様が重要な市場テーマに基づき、低コストで、リアルタイム執行、そしてロングポジションとショートポジションの双方向の売買ができるようサポートしています。今回の受賞は、当グループがトレーダーの皆様を第一に考えお答えし続けてきたを反映したものです」と述べています。

CFD:テーマ別アクセス、戦術的コントロール

EBCのプラットフォームに100銘柄以上のETF CFDが追加されたことで、商品ラインナップは大幅に拡大しました。お客様は、ニューヨーク証券取引所(NYSE)とナスダック(NASDAQ)に上場する、バンガード、iShares(ブラックロック)、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが発行するETFに投資できるようになりました。iShares MSCIブラジルETFやアジア太平洋地域に特化したETFといった地域別投資、米国のヘルスケア、エネルギー、消費財、テクノロジーといったセクター別テーマ、そして高利回り債券や投資適格債券ETFを通じた債券戦略など、幅広い市場機会を網羅しています。

また、バリュー株、グロース株、配当重視のバスケットなど、スタイルベースのインデックスも取引できるため、ポートフォリオのポジショニングをより正確に行うことができます。従来のETF投資とは異なり、EBCのCFD構造により、トレーダーの皆様はファンド運用手数料を負担することなく、リアルタイムで買い注文または売り注文の双方向のお取引をしながら、市場へ参加することができます。レバレッジによる資本効率性の向上と、ほとんどの取引における手数料ゼロを特徴とするETF CFD商品ラインは、戦術的な投資機会とテーマ分散の両方を求めるアクティブトレーダーにとって魅力的なソリューションを提供します。

プラットフォーム機能と執行パフォーマンスの向上

EBCのオンライン・マネー・アワード受賞は、2025年に実施された一連のプラットフォーム強化(多言語サポートの強化、スマート流動性ルーティング、最速20ミリ秒の執行速度をサポートするパフォーマンス向上など)に続くものです。トレーディング・ブラックボックスやプライベートルームといったEBC独自のツールは、トレーダーの価格設定と執行管理を強化し、あらゆる市場で高信頼性・高パフォーマンスのプラットフォームを提供するというEBCの幅広い取り組みを支えています。

Holiston Mediaが主催するオンライン・マネー・アワードは、金融サービスおよびフィンテック分野における優れた業績を表彰するものであり、受賞者は編集部による分析と投資家からのフィードバックに基づいて選出されます。

この認定は、EBCが2025年に向けて獲得してきた数々の栄誉に新たな1ページを加えるものであり、最近ではワールド・ファイナンス・フォレックス・アワード2025で最も信頼されるブローカーと最優秀取引プラットフォームをダブル受賞いただきました。これは、複数の資産クラスと顧客セグメントにおけるグループの世界的な勢いをさらに強化するものです。

この記事は、EBCとそのグローバル事業の見解を反映したものであり、金融または投資に関するアドバイスではありません。コモディティおよび外国為替(FX)の取引には、当初投資額を超える可能性のある大きな損失リスクが伴います。EBCとその事業体は、本情報への依拠から生じるいかなる損害についても責任を負いませんので、取引または投資に関する決定を行う前に、資格のあるファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

当社の詳細につきましては、https://www.ebc.com/jpからご確認いただけます。

###

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Group(以下、当社)は、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー業務や資産運用サービスを提供しています。ロンドン、シドニー、香港、シンガポール、バンコクなど、主要な金融センターに拠点を持ち、幅広い投資機会を提供しています。

複数の賞を受賞しているEBCは、倫理基準の堅持に努めています。当社の各子会社は各国の規制機関の認可を受けており、英国(FCA)、ケイマン諸島(CIMA)、オーストラリア(ASIC)、モーリシャス(FSC)などの金融監督機関のもとで事業を展開しています。

私たちは、誠実さ、尊敬、お客様の資産の安全性を最優先とする企業文化を育み、すべての投資家の皆様とのお取引が、それに値する最大限の真剣さで取り扱われることをお約束します。

https://www.ebc.com/jp/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.