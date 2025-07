EBC金融集團榮獲「最佳差價合約（CFD）供應商」殊榮

EBC金融集團榮獲2025年Online Money Awards「最佳CFD供應商」,表彰其在全球CFD交易領域展現的靈活性、創新力與卓越表現。

首次獲得Online Money Awards肯定,體現EBC在CFD產品創新、透明度及以交易者為核心的產品開發上的全球領導地位

LONDON, UNITED KINGDOM, July 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC金融集團(EBC)在2025年Online Money Awards中榮獲「最佳CFD供應商」,這是該集團首次獲得此具權威性的產業平台之認可。此項殊榮彰顯EBC於多元資產產品布局、交易執行技術升級以及以客戶為中心的多項創新舉措方面的持續進展,尤其是在快速演化的CFD領域中表現突出。

本次獲獎恰逢EBC擴展其交易產品組合,推出逾100檔美國掛牌ETF CFD,為客戶提供槓桿化的全球主題市場投資機會。新產品系列設計旨在滿足市場對主題型與戰略性投資工具日益增長的需求,使交易者能靈活因應包括潔淨能源、美國科技股、高股息資產、固定收益商品及新興市場等產業與宏觀趨勢。

EBC金融集團(英國)有限公司執行長David Barrett表示:「這項獎項直接印證了EBC不斷回應當代交易者需求的能力——我們重視靈活性、資訊透明度與多元化產品選擇。ETF CFD正是根據這些原則所設計,協助客戶以更低成本、即時執行並可做多或做空的方式,針對重要市場主題進行操作。此次得獎再次反映了我們始終將交易者放在首位的承諾。」

ETF CFD:主題進場,戰略掌控

EBC平台新增逾100檔ETF CFD,標誌著其產品線的重大擴展。客戶現可交易由Vanguard、iShares(貝萊德)與State Street Global Advisors發行,並掛牌於NYSE及NASDAQ的ETF,涵蓋多元市場機會,包括:

- 地區型配置:如iShares MSCI Brazil ETF與亞太主題ETF

- 產業導向主題:美國醫療保健、能源、消費品與科技

- 固定收益策略:高收益與投資等級債券ETF

此外,交易者亦可操作風格型指數,如價值型、成長型與股息導向籃子,有助於更精準地配置投資組合。不同於傳統ETF投資,EBC的CFD結構讓交易者可無需支付基金管理費,即可獲取市場曝險,並可於市場即時多空雙向操作。槓桿機制進一步提升資本效率,多數交易亦不收取手續費,使該系列ETF CFD成為活躍交易者追求策略性機會與主題多元化的優質工具。

平台功能升級 強化執行效能

此次Online Money Awards的獲獎,亦與EBC於2025年所進行的一系列平台升級密切相關,包括:

- 擴增多語系支援

- 智慧流動性路由技術

- 系統效能升級,實現最低20毫秒的交易執行速度

EBC自研工具,如Trading Black Box與Private Room,進一步提升報價與交易執行的精準度與控制力,助力其打造高誠信、高效能的全球交易平台。

Online Money Awards由Holiston Media主辦,旨在表彰金融服務與金融科技領域的卓越表現,獲獎名單由編輯評選與投資者回饋綜合決定,具備高度代表性。

此次肯定也為EBC在2025年屢獲佳績的記錄再添一筆。此前,EBC已於《World Finance》外匯大獎中榮獲「最值得信賴券商」與「最佳交易平台」兩項大獎,進一步鞏固其於多資產領域與多元客群中的全球動能。

本文反映EBC金融集團及其全球各實體之觀察與立場,並不構成任何金融或投資建議。商品與外匯交易具高度風險,可能導致損失超過原始投資金額。投資前請諮詢專業財務顧問,EBC金融集團及其關聯機構不對依賴本資料所造成之損失承擔任何責任。

如欲了解更多關於EBC金融集團及其獲獎服務,請瀏覽 www.ebc.com。

關於EBC金融集團

EBC 金融集團(EBC)創立於倫敦著名的金融區,以其金融經紀與資產管理專業享譽業界。EBC 在全球主要金融中心設有辦事處,包括倫敦、雪梨、香港、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾,以及拉丁美洲、亞洲和非洲的新興市場,致力於為零售、專業及機構投資者提供全球市場及交易機會,涵蓋外匯、商品、股票及指數等多元產品。

EBC 榮獲多項國際大獎,並始終秉持高標準的道德操守,各地子公司均依法於當地持牌並受監管。EBC Financial Group(UK)Limited 受英國金融行為監管局(FCA)監管;EBC Financial Group(Cayman)Limited 受開曼群島金融管理局(CIMA)監管;EBC Financial Group(Australia)Pty Ltd 及 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券及投資委員會(ASIC)監管;EBC Financial(MU)Ltd 則由模里西斯金融服務委員會(FSC)授權及監管。

EBC 的核心團隊匯聚了來自全球主要金融機構的業界資深人士,擁有超過40年的豐富經驗,曾歷經多次重大經濟周期,包括廣場協議、2015年瑞士法郎危機,以及新冠疫情期間的市場動盪。我們秉持誠信、尊重與資產安全至上的文化,確保每一位投資者的信任都得到應有的重視與保障。

作為 FC Barcelona 官方外匯合作夥伴,EBC 於亞洲、拉丁美洲、中東、非洲及大洋洲提供專業化金融服務。EBC 同時透過與聯合國基金會及「United to Beat Malaria」運動的合作,積極參與全球健康倡議;並支持牛津大學經濟系的「What Economists Really Do」公共參與系列,推動經濟學與社會重大議題的對話,促進公眾理解與參與。

了解更多資訊,請瀏覽:www.ebc.com

