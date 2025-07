الكويت تستضيف النسخة الأولى من فستيڤال رمضان الكويت – احتفالية ثقافية وتجارية بارزة بمناسبة الشهر الفضيل

مدينة الكويت، الكويت – 1 يوليو 2026 — تنطلق النسخة الأولى من فستيڤال رمضان الكويت، احتفال حيوي يجمع بين الثقافة والمجتمع والتجارة في أجواء رمضانية.

KUWAIT, KUWAIT, July 3, 2025 / EINPresswire.com / -- تستعد الكويت لاستضافة النسخة الأولى من فستيڤال رمضان الكويت، وهو احتفال مفتوح مفعم بالحيوية يدمج بين الثقافة والمجتمع والتجارة تكريمًا للشهر الفضيل. ومن المقرر أن يُقام الفستيڤال في مارس 2026 ولمدة خمسة أيام، حيث يُتوقع أن يستقطب آلاف الزوار من العائلات، ورواد الأعمال، وعشاق الثقافة لخوض تجربة رمضانية استثنائية لا مثيل لها.صُمم فستيڤال رمضان الكويت 2026 ليكون منصة للتواصل والإبداع، حيث سيضم أكثر من 3,500 متر مربع من مساحة العرض، إلى جانب منطقة تفاعلية مخصصة بمساحة 500 متر مربع. وسيقدم الفستيڤال مجموعة متنوعة من التجارب، بدءًا من الحرف التقليدية والأزياء المحلية، وصولًا إلى عروض الطهي، والترفيه العائلي، وتفعيلات مبتكرة للعلامات التجارية.هذا الفستيڤال هو احتفال بثقافتنا وقيمنا وروحنا الريادية النابضة بالحياة"، قالت منى علوش، مديرة مشروع فستيڤال رمضان الكويت. "لقد أنشأنا مساحة يلتقي فيها المجتمع بالتجارة، ويُكرَّم فيها التراث، وتجد فيها العائلات فرصة للاستمتاع بجوهر رمضان في أجواء ديناميكية ومرحبة."لمحة عمّا ينتظركم في فستيڤال رمضان الكويت 2026:• سوق خارجي منسّق يضم منتجات رمضانية تقليدية وعصرية — من العباءات والعود إلى الحرف اليدوية والحلويات وديكورات المنازل.• عروض ترفيهية مباشرة تشمل فقرات موسيقية، رقصات ثقافية، وتفعيلات يومية للإفطار والسحور.• مناطق وأجنحة للعلامات التجارية، حيث تعرض الشركات الرائدة والناشئة منتجات مخصصة لموسم رمضان.• تجارب تفاعلية لجميع الأعمار، بما في ذلك مناطق مخصصة للأطفال، زوايا لسرد القصص، وعروض ثقافية غامرة.• تركيز كبير على المواهب المحلية ورواد الأعمال والحرفيين — لتمكين العلامات التجارية المحلية من التواصل المباشر مع مجتمعاتهم.📍 لماذا الكويت؟ ولماذا رمضان؟يُعد الشهر الفضيل وقتًا للتأمل الروحي، والكرم، والتواصل المجتمعي—مما يجعله الموسم الأمثل لتسليط الضوء على تراث الكويت الغني واقتصادها الإبداعي المتنامي. فبصفتها واحدة من أكثر دول الخليج تجذرًا ثقافيًا وتطلعًا نحو المستقبل، تُوفر الكويت بيئة فريدة لإقامة فستيڤال رمضاني يجمع بين الأصالة والإلهام.🤝 الأعمال، و الثقافة، والعائلة تحت سقف واحدبالإضافة إلى البرامج الثقافية، يوفّر الفستيڤال فرصًا فريدة لـ:• العلامات التجارية للبيع بالتجزئة وبائعي الأطعمة والمشروبات للتفاعل مع آلاف المتسوقين في رمضان.• لحرفيين والمبدعين المحليين لاكتساب شهرة في بيئة راقية وعالية الحركة.• الشركاء والرعاة من الشركات للتواصل بشكل فعّال مع جمهورهم من خلال تفعيلات مخصصة.• العائلات والزوار للاستمتاع بفعاليات رمضانية مجانية، و آمنة، وثرية بالمحتوى.عن فستيڤال رمضان الكويتيُعد فستيڤال رمضان الكويت 2026 العرض الثقافي الخارجي الأبرز في البلاد، الذي يحتفي بروح الشهر الفضيل. بفضل مزيجه الفريد من التراث والتجارة والتفاعل العصري، يشكل الفستيڤال نقطة التقاء للعلامات التجارية، والأعمال، والمجتمع الكويتي الأوسع للاحتفال والتأمل معًا.تنظيم شركة ATEX للمعارض الدوليةتُعتبر شركة ATEX للمعارض الدولية من أبرز منظمي الفعاليات العامة والتجارية واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبفضل سجلها الحافل في تقديم تجارب مؤثرة، تربط ATEX بين العلامات التجارية والأعمال والمجتمعات عبر منصات مُنسقة تعزز النمو والابتكار والتفاعل.لمزيد من المعلومات أو لحجز مساحة، يرجى زيارة:

