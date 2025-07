Israël et les territoires occupés : le CICR juge alarmante l’intensification des hostilités à Gaza dans un contexte d’effondrement du système de santé

Gaza (CICR) – Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est extrêmement préoccupé par l’intensification des combats dans la ville de Gaza et à Jabaliya, où l’on aurait dénombré des dizaines de morts et de blessés parmi les civils au cours de ces dernières 36 heures.

Cette recrudescence des hostilités survient alors que le système de santé de Gaza, déjà exsangue, a le plus grand mal à absorber l’afflux constant de patients dans un état critique. Après des mois d’affrontements et de restrictions concernant l’entrée de médicaments, de fournitures et de matériel essentiels, la quasi-totalité des hôpitaux publics de Gaza ont fermé ou sont dévastés. Les rares structures médicales encore en activité, y compris l’hôpital de campagne de la Croix-Rouge, sont débordées et commencent à manquer dangereusement de tout, y compris de carburant et de sacs mortuaires. Cette situation désastreuse compromet leur capacité à soigner les blessés et à garantir une prise en charge digne des personnes décédées.

Les ordres d’évacuation généralisés entraînent des déplacements répétés et acculent la population dans un espace qui se rétrécit comme peau de chagrin. Ces ordres maintiennent un climat de panique parmi les civils, les confrontant à la possibilité angoissante d’être séparés de leurs proches ou de devoir abandonner précipitamment les quelques biens qu’il leur reste encore. Ils empêchent les patients et les personnels de santé de se rendre librement dans les structures médicales et compromettent gravement le bon fonctionnement de ces dernières, tout en mettant en difficulté celles, déjà surchargées, qui sont situées hors des zones d’évacuation. En outre, les déplacements répétés et incessants réduisent la capacité des secouristes à venir en aide à ceux qui en ont besoin.

Le CICR lance de nouveau un appel urgent en faveur de la protection des personnels de santé et des structures sanitaires de Gaza. Ils doivent être respectés et protégés pour être en mesure de prodiguer des soins vitaux aux blessés et aux malades. Toutes les mesures pratiquement possibles doivent être prises pour soutenir leur action, assurer leur sécurité et garantir qu’ils ne sont pas privés de ressources cruciales.

Les conditions dans lesquelles se déroulent les évacuations sont déterminantes. Tout doit être mis en œuvre pour que les personnes civiles bénéficient de conditions satisfaisantes de logement, d’hygiène, de salubrité, de sécurité et d’alimentation et pour que les familles ne soient pas dispersées.

Le droit international humanitaire protège tous les civils, sans distinction entre ceux qui partent et ceux qui restent. À l’heure actuelle, de nombreuses personnes à Gaza sont blessées, malades ou atteintes de handicap – et, de ce fait, souvent incapables d’obéir aux ordres d’évacuation. Il est primordial de veiller constamment à les préserver et de leur assurer un accès sans entrave à des soins de santé appropriés ainsi qu’aux autres services essentiels.