EBC Financial Group ร่วมสร้างสัมพันธ์ชุมชน ปันสุขส่งมอบความช่วยเหลือมูลนิธิเด็กอ่อนคลองเตย

พนักงาน EBC Financial Group ร่วมส่งมอบรอยยิ้มและช่วงเวลาที่มีความหมายกับเด็กๆ ณ มูลนิธิเด็กอ่อนชุมชนคลองเตย หลังการบริจาคสิ่งของและแบ่งปันมื้ออาหารร่วมกันอย่างอบอุ่น

ด้วยมื้ออาหาร สิ่งของจำเป็น และการมีส่วนร่วมอย่างจริงใจ EBC Financial Group ตอกย้ำพันธกิจเติบโตเคียงข้างสังคมอย่างยั่งยืน

THAILAND, July 2, 2025 /EINPresswire.com/ -- ในฐานะส่วนหนึ่งของพันธกิจในการส่งเสริมสังคมที่มีความเมตตาอย่างต่อเนื่อง บริษัท EBC Financial Group (EBC) ได้ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นและจัดเลี้ยงอาหารให้กับเด็กๆ ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในชุมชนแออัด (บ้านสมวัย) ชุมชนคลองเตย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2568 โดยโครงการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ EBC ที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และเป้าหมายในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระยะยาวให้แก่ชีวิตเด็กยากไร้ในกรุงเทพฯ ซึ่งมีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน หรือเกือบ 30% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ที่ยังคงอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด โดยชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นและใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร

EBC Financial Group ร่วมสร้างรากฐานสังคมที่แข็งแกร่งกว่าเดิม

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของ EBC Financial Group ในการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อแบ่งปันความสุขและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กทารกอายุ 3 เดือนถึง 5 ปี ภายใต้การดูแลของมูลนิธิเด็กอ่อนชุมชนคลองเตย ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนแออัดขนาดใหญ่และมีประชากรหนาแน่นที่สุดของกรุงเทพฯ โดยชุมชนนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวรายได้น้อยที่เผชิญกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจ ความไม่มั่นคงทางสังคม และปัญหายาเสพติด

ทีมงาน EBC ในประเทศไทยได้ร่วมมือกันจัดหาอุปกรณ์จำเป็น เช่น ไข่ ผลไม้ ชุดตรวจ ATK ซอสถั่วเหลือง เครื่องปรุงรส กระดาษทิชชู่ เจลแอลกอฮอล์ และเงินสนับสนุนสำหรับเลี้ยงอาหารเย็นให้เด็กกว่า 55 คน การบริจาคเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลโภชนาการ สุขอนามัย และการพัฒนาเด็กในช่วงวัยแรกเกิดอย่างเหมาะสม

คำขอบคุณจากใจของมูลนิธิ

อาริสา วงศ์เจริญยง หัวหน้าผู้ดูแลสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนของมูลนิธิเด็กอ่อนในชุมชนคลองเตย ได้กล่าวขอบคุณ EBC Financial Group ที่ได้เข้ามามอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารในครั้งนี้ พร้อมกล่าวถึงบทบาทสำคัญของมูลนิธิฯ ที่เพิ่งครอบรอบ 44 ปีเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา

มูลนิธิเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของเด็ก ๆ ที่เกิดและเติบโตในชุมชนคลองเตย โดยให้การดูแลทั้งทางกายและจิตใจในสภาพแวดล้อมที่เด็ก ๆ อาจเผชิญกับการถูกละเลยและความลำบากต่าง ๆ ดำเนินงานในรูปแบบศูนย์ดูแลเด็กในช่วงกลางวันเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูสำหรับผู้ปกครองที่ประสบปัญหา การบริจาคสิ่งของในครั้งนี้ช่วยเสริมความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

“ในโลกที่ซับซ้อนและท้าทายนี้ มูลนิธิดูแลเด็กในชุมชนแออัดยังคงเป็นบ้านหลังที่สองที่อบอุ่นและปลอดภัยสำหรับเด็ก ๆ ในนามของมูลนิธิ ดิฉันขอขอบคุณ EBC Financial Group อย่างจริงใจที่นำความรักและช่วยแบ่งเบาภาระของเรา การสนับสนุนครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งของเท่านั้น แต่ยังเป็นกำลังใจสำคัญสำหรับเด็ก ๆ และทีมงานทุกคน ขอให้พนักงานทุกคนของ EBC มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมาก ๆ” อาริสากล่าว

มากกว่าโบรกเกอร์ EBC Financial Group พร้อมเคียงข้างสังคมไทย

ในฐานะโบรกเกอร์การเงินระดับโลกที่ให้บริการครบวงจร EBC Financial Group ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายที่ไม่ใช่เพียงผลกำไรทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นสร้างคุณค่าให้กับสังคมตลอดมา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา EBC สนับสนุนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การศึกษาไปจนถึงการช่วยเหลือชุมชน ร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อเข้าถึงกลุ่มเปราะบางและมอบโอกาสที่มีความหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิต

โครงการนี้สะท้อนบทบาทของ EBC ในฐานะผู้นำภาคเอกชนที่มุ่งมั่นลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรท้องถิ่น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและทรงพลัง บริษัทเชื่อว่าการตอบแทนสังคมด้วยการกระทำที่มีเป้าหมายและมีคุณค่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างอนาคตที่ดีขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ธุรกิจอื่น ๆ ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยไปในทิศทางที่จับต้องได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ESG ของ EBC Financial Group กรุณาเยี่ยมชม: www.ebc.com/ESG

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินชื่อดังของลอนดอน EBC Financial Group (EBC) เป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านโบรกเกอร์การเงินและการบริหารสินทรัพย์ ด้วยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตและควบคุมภายใต้กฎหมายในหลายเขตการเงินหลัก เช่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หมู่เกาะเคย์แมน มอริเชียส และอื่น ๆ EBC ช่วยให้นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนมืออาชีพ และสถาบัน สามารถเข้าถึงตลาดการเงินทั่วโลกและโอกาสการซื้อขายหลากหลายประเภท อาทิ สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และดัชนีต่าง ๆ

EBC ได้รับรางวัลมากมายและยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด โดยหน่วยงานในเครือทั้งหมดได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานควบคุมในแต่ละเขตอย่างเคร่งครัด ได้แก่ EBC Financial Group (UK) Limited ภายใต้การกำกับของ Financial Conduct Authority (FCA) ประเทศอังกฤษ; EBC Financial Group (Cayman) Limited ภายใต้การกำกับของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd ภายใต้การกำกับของ Australian Securities and Investments Commission (ASIC); และ EBC Financial (MU) Ltd ภายใต้การกำกับของ Financial Services Commission Mauritius (FSC)

ทีมงานของ EBC ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์กว่า 40 ปีที่เคยผ่านวิกฤตเศรษฐกิจสำคัญระดับโลกมาแล้วหลายครั้ง เช่น Plaza Accord, วิกฤตฟรังก์สวิสปี 2015 และวิกฤตตลาดในช่วงการระบาดของ COVID-19 โดยให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ความเคารพ และการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อรับประกันว่าการดูแลความสัมพันธ์กับนักลงทุนทุกคนเป็นไปด้วยความจริงจังและมืออาชีพ

ในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของสโมสรฟุตบอล FC Barcelona EBC ให้บริการเฉพาะทางในภูมิภาคเอเชีย ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย ผ่านความร่วมมือกับโครงการ United to Beat Malaria บริษัทมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสุขภาพระดับโลก นอกจากนี้ EBC ยังสนับสนุนโครงการเผยแพร่ความรู้ “What Economists Really Do” ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าใจบทบาทและการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ในประเด็นสังคมสำคัญ และส่งเสริมการสร้างบทสนทนาที่มีคุณภาพในวงกว้าง

เยี่ยมชมเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่: https://www.ebc.com/

