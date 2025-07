EBC Financial Group คว้ารางวัลผู้ให้บริการ CFD ยอดเยี่ยมแห่งปี

EBC Financial Group คว้ารางวัลผู้ให้บริการ CFD ยอดเยี่ยมในงาน Online Money Awards 2025 โดยได้รับการยอมรับในด้านความยืดหยุ่น นวัตกรรม และประสิทธิภาพในการซื้อขาย CFD ระดับโลก

ครั้งแรกที่ได้รับรางวัลจาก Online Money Awards สะท้อนความเป็นผู้นำระดับโลกของ EBC ด้านนวัตกรรม CFD โปร่งใส และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์นักลงทุน

LONDON, UNITED KINGDOM, July 1, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC) ได้รับรางวัล “ผู้ให้บริการ CFD ยอดเยี่ยมแห่งปี” จากเวที Online Money Awards 2025 ถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มบริษัทได้รับการยกย่องจากแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมที่ได้รับความเชื่อถือระดับสากล โดยรางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ EBC ในการขยายผลิตภัณฑ์แบบมัลติแอสเซ็ต พัฒนาเทคโนโลยีการซื้อขายให้ทันสมัย และเปิดตัวนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในตลาด CFD ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

รางวัลดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ EBC ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า 100 รายการในกลุ่ม ETF CFD ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดในธีมต่าง ๆ ทั่วโลกผ่านเลเวอเรจ โดยผลิตภัณฑ์ชุดใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนที่ต้องการเครื่องมือแบบมีธีมและเชิงกลยุทธ์ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานสะอาด เทคโนโลยีสหรัฐฯ สินทรัพย์ปันผลตราสารหนี้ หรือกลุ่มตลาดเกิดใหม่

“รางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ EBC ในการตอบสนองความต้องการของนักลงทุนยุคใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ยืดหยุ่น โปร่งใส และมีความหลากหลาย ETF CFDs ของเราถูกออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถวางกลยุทธ์ในตลาดที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า การดำเนินคำสั่งแบบเรียลไทม์ และความสามารถในการทำทั้งสถานะซื้อและขาย” David Barrett ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าว

ETF CFDs: เข้าถึงธีมการลงทุน พร้อมควบคุมกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำ

การเพิ่มผลิตภัณฑ์ ETF CFDs กว่า 100 รายการบนแพลตฟอร์มของ EBC ถือเป็นการขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์ครั้งสำคัญ โดยลูกค้าจะสามารถเข้าถึง ETF จากผู้ออกหลักทรัพย์ชั้นนำระดับโลกอย่าง Vanguard, iShares (BlackRock) และ State Street Global Advisors ที่จดทะเบียนในตลาด NYSE และ NASDAQ ครอบคลุมโอกาสการลงทุนหลากหลายรูปแบบ อาทิ การกระจายตัวตามภูมิภาค เช่น iShares MSCI Brazil ETF และ ETF ที่เน้นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงธีมตามกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น สุขภาพ พลังงาน สินค้าอุปโภคบริโภค และเทคโนโลยี ตลอดจนกลยุทธ์ตราสารหนี้ผ่าน ETF ตราสารหนี้เกรดลงทุนและตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง

นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถซื้อขายดัชนีตามสไตล์การลงทุนได้ เช่น กลุ่มหุ้นเน้นมูลค่า (value), เติบโต (growth), และปันผล (dividend-focused) ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการจัดพอร์ต ทั้งนี้โครงสร้าง CFD ของ EBC ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึง ETF ได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน อีกทั้งยังสามารถทำสถานะซื้อหรือขายได้แบบเรียลไทม์ พร้อมด้วยตัวเลือกการใช้เลเวอเรจเพื่อประสิทธิภาพด้านเงินทุน และไม่มีค่าคอมมิชชั่นในรายการซื้อขายส่วนใหญ่ ETF CFD จาก EBC จึงถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเชิงรุกที่ต้องการทั้งโอกาสเชิงกลยุทธ์และการกระจายความเสี่ยงในธีมการลงทุนระดับโลก

ยกระดับแพลตฟอร์มและประสิทธิภาพการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง

ความสำเร็จของ EBC ในการคว้ารางวัลจาก Online Money Awards เป็นผลจากการปรับปรุงแพลตฟอร์มครั้งสำคัญตลอดปี 2025 ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการรองรับหลายภาษา ระบบ Smart Liquidity Routing และการอัปเกรดด้านประสิทธิภาพที่ทำให้สามารถดำเนินคำสั่งซื้อขายได้ภายในเวลาเพียง 20 มิลลิวินาที นอกจากนี้ เครื่องมือเฉพาะของ EBC อย่าง Trading Black Box และ Private Room ยังช่วยเสริมศักยภาพในการควบคุมราคาและการดำเนินคำสั่งซื้อขายของนักลงทุน ตอกย้ำพันธกิจของบริษัทในการมอบประสบการณ์การซื้อขายที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพในทุกตลาด

Online Money Awards จัดโดย Holiston Media เพื่อยกย่องความเป็นเลิศในแวดวงบริการทางการเงินและฟินเทค โดยใช้เกณฑ์การตัดสินที่ผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์จากกองบรรณาธิการและผลตอบรับจากนักลงทุน

การได้รับรางวัลในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในปี 2025 ของ EBC ที่เพิ่งคว้ารางวัลสองสาขาจาก World Finance Forex Awards 2025 ได้แก่ Most Trusted Broker และ Best Trading Platform สะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทในระดับโลกทั้งในด้านผลิตภัณฑ์หลากหลายสินทรัพย์และการตอบโจทย์ลูกค้าทั่วโลก

บทความนี้จัดทำขึ้นโดย EBC Financial Group และหน่วยงานในเครือทั่วโลก โดยไม่มีวัตถุประสงค์เป็นคำแนะนำด้านการเงินหรือการลงทุน การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และอัตราแลกเปลี่ยน (FX) มีความเสี่ยงสูงต่อการขาดทุน ซึ่งอาจมากกว่าจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้น กรุณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินก่อนตัดสินใจลงทุน EBC Financial Group และบริษัทในเครือไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในบทความนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EBC Financial Group และบริการที่ได้รับรางวัล สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.ebc.com

###

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่มีชื่อเสียงของกรุงลอนดอน EBC Financial Group (EBC) เป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเป็นโบรกเกอร์ทางการเงินและการบริหารสินทรัพย์ ผ่านหน่วยงานที่ได้รับการกำกับดูแลในหลายเขตอำนาจทางการเงินสำคัญ อาทิ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หมู่เกาะเคย์แมน มอริเชียส และอื่น ๆ โดย EBC เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนมืออาชีพ และนักลงทุนสถาบันเข้าถึงตลาดทั่วโลกและโอกาสในการซื้อขายสินทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และดัชนีต่าง ๆ

ได้รับการยอมรับด้วยรางวัลมากมาย EBC มุ่งมั่นรักษามาตรฐานจริยธรรม โดยบริษัทในเครือของกลุ่มได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานในเขตอำนาจของตน ได้แก่ EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) สหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australian Securities and Investments Commission (ASIC) และ EBC Financial (MU) Ltd ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Services Commission Mauritius (FSC)

หัวใจสำคัญของ EBC คือทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการเงินมากกว่า 40 ปี ผ่านช่วงเวลาสำคัญของวัฏจักรเศรษฐกิจ ตั้งแต่ข้อตกลง Plaza Accord วิกฤตฟรังค์สวิสปี 2015 ไปจนถึงความผันผวนของตลาดในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 เราส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความซื่อสัตย์ เคารพ และการรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกความสัมพันธ์กับนักลงทุนได้รับการดูแลอย่างจริงจังและใส่ใจสูงสุด

ในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ FC Barcelona EBC ให้บริการเฉพาะทางในภูมิภาคเอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย นอกจากนี้ EBC ยังร่วมมือกับองค์กร United to Beat Malaria เพื่อสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพระดับโลก รวมถึงสนับสนุนโครงการการมีส่วนร่วมของสาธารณะ ‘What Economists Really Do’ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เพื่อช่วยขจัดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้กับความท้าทายทางสังคมที่สำคัญ สร้างความเข้าใจและบทสนทนาที่กว้างขวางมากขึ้นในสังคม

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.