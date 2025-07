EBC Financial Group Raih Penghargaan Penyedia CFD Terbaik

EBC Financial Group dinobatkan sebagai Penyedia CFD Terbaik di ajang Online Money Awards 2025, diakui atas inovasi, fleksibilitas, dan performanya dalam perdagangan CFD global.

Penghargaan perdana dari Online Money Awards menegaskan kepemimpinan global EBC dalam inovasi, transparansi, dan pengembangan produk CFD.

LONDON, UNITED KINGDOM, July 1, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC) dinobatkan sebagai Penyedia CFD Terbaik di Online Money Awards 2025, yang menandai pengakuan pertamanya dari platform industri yang disegani. Penghargaan ini mencerminkan ekspansi berkelanjutan Grup dalam rangkaian produk multi-asetnya, peningkatan teknologi eksekusi perdagangan, dan peluncuran berbagai inovasi yang berfokus pada klien, khususnya di bidang CFD yang berkembang pesat.

Penghargaan ini diberikan saat EBC memperluas rangkaian perdagangannya dengan meluncurkan lebih dari 100 CFD ETF yang terdaftar di AS, yang menawarkan klien akses leverage ke eksposur pasar yang beragam di seluruh tema global. Dirancang untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat akan instrumen tematik dan taktis, rangkaian baru ini memungkinkan para pedagang untuk merespons secara dinamis narasi sektoral dan makro yang berkisar dari energi bersih dan teknologi AS hingga aset yang menghasilkan dividen, pendapatan tetap, dan pasar berkembang.

“Penghargaan ini berbicara langsung tentang bagaimana EBC terus memenuhi kebutuhan para pedagang saat ini—dengan penekanan pada fleksibilitas, transparansi, dan akses ke produk yang lebih cerdas dan lebih beragam. CFD ETF Grup dirancang dengan mempertimbangkan prioritas ini, membantu klien mengambil posisi terarah pada tema pasar yang penting, dengan biaya yang lebih rendah, dengan eksekusi waktu nyata, dan kemampuan untuk mengambil posisi beli atau jual. Kemenangan ini mencerminkan fokus Grup yang berkelanjutan untuk mengutamakan para pedagang,” kata David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd.

CFD ETF: Akses Tematik, Kontrol Taktis

Penambahan lebih dari 100 CFD ETF ke platform EBC merupakan perluasan besar dari rangkaian produknya. Klien kini memiliki akses ke ETF yang diterbitkan oleh Vanguard, iShares (BlackRock), dan State Street Global Advisors, yang terdaftar di NYSE dan NASDAQ, yang mencakup spektrum peluang pasar yang luas, termasuk alokasi geografis seperti ETF iShares MSCI Brazil dan ETF yang berfokus pada Asia-Pasifik; tema berbasis sektor yang mencakup perawatan kesehatan, energi, barang konsumen, dan teknologi AS; serta strategi pendapatan tetap melalui ETF obligasi berimbal hasil tinggi dan berperingkat investasi.

Klien juga dapat memperdagangkan indeks berbasis gaya, termasuk nilai, pertumbuhan, dan keranjang yang berfokus pada dividen, memberikan ketepatan yang lebih tinggi dalam posisi portofolio. Tidak seperti investasi ETF tradisional, struktur CFD EBC memungkinkan para pedagang untuk mendapatkan eksposur tanpa menimbulkan biaya pengelolaan dana, sekaligus menawarkan fleksibilitas untuk mengambil posisi long atau short secara real time. Dengan leverage yang tersedia untuk meningkatkan efisiensi modal dan komisi nol pada sebagian besar perdagangan, lini produk CFD ETF memberikan solusi yang menarik bagi para pedagang aktif yang mencari peluang taktis dan diversifikasi tematik.

Meningkatkan Kemampuan Platform dan Kinerja Eksekusi

Kemenangan EBC di Online Money Awards mengikuti serangkaian peningkatan platform pada tahun 2025, termasuk dukungan multibahasa yang diperluas, perutean likuiditas yang cerdas, dan peningkatan kinerja yang mendukung kecepatan eksekusi serendah 20 ms. Alat milik EBC, seperti Trading Black Box dan Private Room —meningkatkan harga dan kontrol eksekusi bagi para pedagang, mendukung upaya yang lebih luas untuk menghadirkan platform berintegritas tinggi dan berkinerja tinggi di seluruh pasar.

Online Money Awards, yang diselenggarakan oleh Holiston Media, memberikan pengakuan atas keunggulan di sektor jasa keuangan dan teknologi finansial, dengan pemenang dipilih melalui gabungan analisis editorial dan masukan investor.

Pengakuan ini menambah daftar penghargaan EBC yang terus bertambah pada tahun 2025, termasuk kemenangan ganda terbarunya di World Finance Forex Awards 2025 untuk Broker Paling Tepercaya dan Platform Perdagangan Terbaik, memperkuat momentum global Grup di berbagai kelas aset dan segmen klien.

Artikel ini mencerminkan pengamatan EBC Financial Group dan semua entitas globalnya. Artikel ini bukan nasihat keuangan atau investasi. Perdagangan komoditas dan valuta asing (FX) melibatkan risiko kerugian yang signifikan, yang berpotensi melebihi investasi awal Anda. Konsultasikan dengan penasihat keuangan yang berkualifikasi sebelum membuat keputusan perdagangan atau investasi apa pun, karena EBC Financial Group dan entitasnya tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena mengandalkan informasi ini.

Untuk informasi lebih lanjut tentang EBC Financial Group dan layanannya yang memenangkan penghargaan, kunjungi www.ebc.site.

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka di London, EBC Financial Group (EBC) adalah merek global yang dikenal akan keahliannya dalam pialang keuangan dan manajemen aset. Melalui entitas teregulasi yang beroperasi di berbagai yurisdiksi keuangan utama, termasuk Inggris, Australia, Kepulauan Cayman, Mauritius, dan lainnya, EBC memungkinkan investor ritel, profesional, dan institusional untuk mengakses berbagai pasar global dan peluang perdagangan, termasuk mata uang, komoditas, saham, dan indeks.

Telah diakui dengan berbagai penghargaan, EBC berkomitmen untuk menegakkan standar etika dan anak perusahaan ini berlisensi dan teregulasi dalam yurisdiksi masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited teregulasi oleh Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited teregulasi oleh Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd teregulasi oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd terotorisasi dan teregulasi oleh Komisi Layanan Keuangan Mauritius (FSC).

Inti dari EBC adalah tim yang terdiri dari para veteran industri dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di berbagai lembaga keuangan besar. Telah melewati berbagai siklus ekonomi utama dari Plaza Accord dan krisis franc Swiss tahun 2015 hingga gejolak pasar akibat pandemi COVID-19. Kami menumbuhkan budaya yang mengutamakan integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, serta memastikan bahwa setiap hubungan investor ditangani dengan sangat serius sebagaimana mestinya.

Sebagai Mitra Valuta Asing Resmi FC Barcelona, EBC menyediakan layanan khusus di seluruh Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. Melalui kemitraannya dengan United to Beat Malaria, perusahaan ini berkontribusi pada inisiatif kesehatan global. EBC juga mendukung rangkaian keterlibatan publik 'What Economists Really Do' oleh Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang membantu mengungkap misteri ekonomi dan penerapannya pada tantangan sosial utama, serta mendorong pemahaman dan dialog publik yang lebih besar.

https://www.ebc.site/

