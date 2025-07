Envu France Nommée Great Place To Work®

Envu a officiellement obtenu la certification Great Place to Work® en France pour la période de juin 2025 à juin 2026, reflétant la confiance des collaborateurs, leur engagement et une culture d’entreprise solide.

Les opérations locales reçoivent la certification de l'organisation Great Place To Work®

LYON, FRANCE, July 1, 2025 / EINPresswire.com / -- Envu France est honorée d'être nommée Great Place To Workpour la deuxième année consécutive. La prestigieuse certification est décernée en fonction des avis des employés concernant trois facteurs clés : la confiance, la fierté et l’esprit d’équipe. Avec un demi-siècle d'expérience en sciences de l'environnement, Envu a été fondée avec un objectif unique : promouvoir des environnements sains pour tous, partout dans le monde. L'entreprise mondiale compte 145 collaborateurs en France.Fondée en 1992 par Robert Levering et Amy Lyman, Great Place To Work est devenue une référence mondiale en matière de culture d'entreprise. L'organisation de renommée mondiale se consacre à la création de cultures d'entreprise positives dans le monde entier. L'enquête Great Place To Work a été diffusée auprès de l'ensemble des collaborateurs en France. Selon leurs principales réponses :-Plus de 95 % s'accordent à dire que les personnes sont traitées équitablement, indépendamment de leur culture, de leur genre ou de leur orientation sexuelle, et qu'Envu offre un lieu de travail sûr.-90 % se sont sentis les bienvenus lorsqu'ils ont rejoint l'entreprise.-82 % disent qu'Envu est un endroit où il fait bon travailler.« Cette reconnaissance est plus qu’une certification : elle reflète la manière dont nos employés contribuent à façonner chaque jour la culture au sein d’Envu », a déclaré Eric Ruggirello, responsable des opérations commerciales pour la région EMEA et l’Amérique latine. « Nos employés savent que leur voix est entendue et que leurs commentaires mènent à un véritable changement. C’est le genre de culture que nous sommes fiers de construire ensemble. »L'équipe française d'Envu propose spécifiquement des innovations et des services dédiés aux professionnels de la lutte antiparasitaire professionnelle, du golf, de la gestion des espaces verts industriels, de la gestion des moustiques et des plantes ornementales.La promotion d'espaces et de personnes plus sains est un pilier fondamental de la Responsabilité Sociétal des Entreprise (RSE) et de la gouvernance au sein d'Envu. Les punaises de lit, les rongeurs, les insectes volants, les cafards et les moustiques ont un impact sur les conditions de vie et sont souvent propagateurs de maladies. Les maladies à transmission vectorielle, causées par des parasites, des bactéries ou des virus, représentent plus de 17 % de toutes les maladies infectieuses, causant plus de 700 000 décès par an. C'est la raison pour laquelle les équipes professionnelles de lutte antiparasitaire et de gestion des moustiques d'Envu développent des solutions fiables pour protéger les personnes contre les menaces liées aux parasites dans les environnements résidentiels, commerciaux et publics. Ce travail est particulièrement important alors que nous assistons à une convergence de maladies à transmission vectorielle comme le paludisme, la dengue, la leishmaniose et la maladie de Chagas.Les équipes d'Envu France s'attachent également à développer des solutions pour favoriser des espaces verts plus sains dans les jardins, les parcs et les golfs. Grâce à son expertise de pointe, Envu peut aider à diagnostiquer, traiter et entretenir tous les aspects du gazon, contribuant ainsi à protéger plus de 130 000 hectares d'espaces verts à travers le monde.« Être nommé Great Place to Work pour la deuxième année consécutive est un honneur, non seulement parce que cela reflète notre culture, mais aussi parce que cette reconnaissance renforce la façon dont nous servons nos clients », a déclaré Eric Ruggirello. « Lorsque nos employés se sentent soutenus et responsabilisés, ils sont équipés pour donner le meilleur d’eux-mêmes et avoir un impact réel. »Envu est toujours à la recherche d'esprits avant-gardistes, de leaders naturels et de personnes qui sortent des sentiers battus pour se joindre à l'équipe et être une force avec la nature. Vous trouverez des informations sur les offres d'emploi chez Envu, une Great Place To Work, sur www.linkedin.com/company/envu ###À propos d'EnvuEnvu a été fondée en 2022, une entreprise s'appuyant sur des années d'expérience en sciences de l'environnement, dans le seul but de promouvoir des environnements sains pour tous, partout. Envu propose des services spécialisés dans les domaines suivants : la lutte antiparasitaire professionnelle, les plantes ornementales, le golf, la gestion de la végétation industrielle, l’entretien des pelouses et les espaces verts, la lutte contre les moustiques, les prairies et pâturages. Envu collabore avec ses clients pour concevoir des solutions innovantes qui répondent à leurs exigences d’aujourd’hui et futures. Le portefeuille Envu comporte plus de 180 marques bien connues et de confiance. L'entreprise emploie plus de 950 personnes, opère dans 100 pays et dispose de quatre centres d'innovation mondiaux. Pour plus d'informations, consultez le site www.envu.com À propos de la certification Great Place to Work™La certification™ Great Place To Workest la reconnaissance la plus importante « d'employeur de choix » que les entreprises aspirent à obtenir. Il s'agit de la seule reconnaissance entièrement basée sur ce que les employés rapportent de leur expérience en milieu professionnel, en particulier sur la régularité avec laquelle ils vivent un milieu de travail où la confiance est élevée. La certification Great Place to Work est reconnue dans le monde entier par les employés et les employeurs, et constitue la référence mondiale pour identifier et reconnaître l'expérience exceptionnelle des employés. Chaque année, plus de 10 000 entreprises dans 60 pays postulent pour obtenir la certification Great Place To Work.À propos de Great Place To WorkEn tant que société mondiale en matière de culture d'entreprise, Great Place To Workapporte 30 ans de recherches et de données révolutionnaires pour aider chaque endroit à devenir un endroit où il fait bon travailler pour tous. Leur plateforme exclusive et le « For All™ Model » aident les entreprises à évaluer l'expérience de chaque employé, avec des lieux de travail exemplaires qui deviennent certifiés Great Place To Work™ ou sont reconnus sur une liste convoitée des meilleurs lieux de travail. Pour en savoir plus, rendez-vous sur greatplacetowork.com et suivez Great Place To Work™ sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.Personne-ressource pour les demandes des médias :EnvuPoint de contact local : Nathalie RiondetTéléphone : 0645389154Messagerie électronique : nathalie.riondet@envu.comAgence RP partenaireKate HayesSuperviseur des communicationsCourriel : khayes@hlkagency.comPour plus d'informations, rendez-vous sur www.fr.envu.com Suivez-nous sur LinkedIn www.linkedin.com/company/envu Déclarations prospectivesCe communiqué peut contenir des déclarations prospectives basées sur les hypothèses et les prévisions actuelles faites par la direction d'Envu. Divers risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus pourraient entraîner des différences significatives entre les résultats futurs, la situation financière, l'évolution ou les performances réelles de la société et les estimations données ici. La société n'assume aucune responsabilité de quelque nature que ce soit quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives ou à leur conformité à des événements ou développements futurs.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.