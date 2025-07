XS.com nombra a Marcus Ng como Director Regional para Asia-Pacífico (APAC)

COLOMBIA, July 1, 2025 / Business News / -- XS .com, el bróker global de múltiples activos, se complace en anunciar el nombramiento de Marcus Ng como nuevo Director Regional para Asia-Pacífico (APAC), como parte de la continua expansión del Grupo en los principales mercados asiáticos.Marcus aporta más de 15 años de experiencia en la industria de servicios financieros, habiendo ocupado cargos de alta dirección en reconocidas firmas de corretaje y tecnología financiera en toda la región Asia-Pacífico (APAC).Antes de unirse a XS.com , ocupó cargos de liderazgo en varios brókers, donde lideró exitosamente estrategias regionales, formó equipos de alto rendimiento y dirigió iniciativas para aumentar la cuota de mercado y adquisición de clientes.En su nuevo rol en XS.com, Marcus liderará las operaciones, el desarrollo comercial y las alianzas estratégicas en Asia, reforzando el compromiso de la compañía con la entrega de soluciones localizadas y experiencias de trading superiores para los clientes de la región.Su amplia experiencia en los sectores de trading institucional y minorista será clave para adaptar la oferta de XS.com a las necesidades cambiantes de los mercados asiáticos, particularmente en países con una rápida adopción de tecnologías financieras. Su nombramiento llega en un momento crucial, ya que XS.com continúa invirtiendo en liderazgo regional y fortaleciendo su presencia en territorios clave del mundo.Wael Hammad, Director Comercial de XS.com, expresó su confianza en el nuevo nombramiento, afirmando:“Estamos encantados de dar la bienvenida a Marcus a nuestro creciente equipo de liderazgo. Su profundo conocimiento del mercado asiático, combinado con su comprobada trayectoria en la industria financiera, lo convierte en un activo clave mientras seguimos ampliando nuestra presencia en la región.”Marcus expresó su entusiasmo por unirse a XS.com, declarando:“Estoy emocionado de formar parte del ambicioso camino de XS.com en Asia-Pacífico (APAC). La región ofrece enormes oportunidades, y espero trabajar con el equipo para fortalecer nuestra presencia y aportar valor tanto a traders como a socios.”Este nombramiento refleja la continua inversión de XS.com en talento de primer nivel y liderazgo regional, mientras acelera su estrategia de crecimiento global.Revisión de la Empresa XS.comEl Grupo XS (operando bajo la marca "XS" o "XS.com") es un broker global de múltiples activos que ofrece acceso a una amplia gama de productos financieros.Fundado en Australia en 2010, XS.com se ha convertido en un líder global en las industrias fintech, de servicios financieros y de trading online, con licencias en varias jurisdicciones y oficinas en todo el mundo.XS.com ofrece a traders, inversores institucionales y brokers de todo el mundo acceso a una liquidez institucional profunda y tecnología de trading avanzada, combinada con una experiencia de usuario eficiente, gestión de relaciones de alta calidad y un excelente soporte al cliente.Advertencia de Riesgo: Nuestros productos se negocian con margen y conllevan un alto nivel de riesgo. Es posible perder todo su capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todos, y usted debe asegurarse de entender los riesgos involucrados.

