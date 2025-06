XS.com、メキシコ・モンテレイ市で開催される「Foro Grow 2025」のダイヤモンドスポンサーに就任

JAPAN, June 30, 2025 / Business News / -- グローバルに展開するフィンテック・金融サービスプロバイダーのXS.comは、ACTITUD WASAUSKY S.A.が主催する注目の大型イベント「Foro Grow」のダイヤモンドスポンサーとして協賛することを発表いたします。本イベントは、2025年7月2日〜3日に、メキシコ・モンテレイ市サン・ペドロ・ガルサ・ガルシアのShowcenterにて開催され、イノベーション、起業、ビジネス開発の分野で活躍するメキシコおよびラテンアメリカのリーダーたちが集結します。この一流フォーラムでは、経営者、起業家、変革者たちが集い、次世代テクノロジーをめぐる洞察を共有し、リーダーシップ、戦略、そして変革に関する未来志向の議論を深めます。 XS .comは、ダイヤモンドスポンサーとして本イベントの中核を担い、「大胆な行動」と「持続可能な成長」を促すというイベントのミッションを後押しします。また、ラテンアメリカでの強固な地域基盤と金融リテラシーの向上という長期ビジョンをもとに、単なるブランディングを超えた形で、メキシコの起業エコシステムへの本格的な貢献を目指しています。XS.comのビジネス開発マネージャーであるミゲル・ヘルナンデス氏は、次のようにコメントしています。「XS.comがForo Growのダイヤモンドスポンサーとなることは、イノベーションとチャンスに満ちたラテンアメリカ市場への戦略的な注力を示すものです。ビジネスコミュニティの皆様と直接交流し、当社の専門知識を共有し、新たなビジョナリー・リーダーの成長を支援できることを心から楽しみにしています。」今回の出展は、XS.comが高付加価値の知識共有や長期的なパートナーシップを通じて新興市場での影響力拡大を目指す、より大きな取り組みの一環でもあります。イベント期間中、XS.comは、高度なマルチアセット取引プラットフォーム、機関投資家向けインフラ、そして包括的なサポート体制を紹介し、トレーダーや投資家がより賢明な意思決定を行えるようサポートします。来場者は、製品デモ、専門家によるセッション、市場動向・リスク管理・デジタル金融変革に関する実践的な知見など、イベント会場限定の最新情報にアクセスできます。数々の賞を受賞してきた業界リーダーであるXS.comは、透明性・機動力・継続的な学習を基盤とした、より強く、よりつながりのある金融エコシステムの構築に貢献することを目指しています。XSグループについてXSグループ( XSまたはXS.com)は、幅広い金融商品の取引アクセスを提供するグローバル・マルチ・アセット・ブローカーです。2010年にオーストラリアで設立されたXS.comは、FinTech、金融サービス、オンライントレーディング業界におけるグローバルマーケットリーダーとして成長し、様々な管轄区域でライセンスを取得し、世界中の様々な場所にオフィスを構えています。XS.comは、世界中のトレーダー、投資機関、ブローカーに、効率的なユーザーエクスペリエンス、質の高いリレーションシップマネジメント、優れたカスタマーサポートとともに、深いリクイディティと高度なトレーディングテクノロジーへのアクセスを提供しています。リスク警告:証拠金取引はリスクを伴います。レバレッジ商品は、全てのお客様に適しているわけではありません。

