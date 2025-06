Eneba lanza colección especial para que gamers ayuden a cumplir deseos junto a Make-A-Wish

9 year old Kamahri from Canada has undergone treatment for leukemia and wished for his own gaming space

HILVERSUM, NOT APPLICABLE, NETHERLANDS, June 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- Make-A-Wish International y el mercado digital Eneba se complacen en anunciar una colección benéfica especial que brinda a los gamers la oportunidad de ayudar a cumplir deseos. Esta colección ayudará a Make-A-Wish International a recaudar fondos para conceder deseos que cambian la vida de niños que viven con enfermedades críticas.

Los niños beneficiarios siguen recurriendo a los videojuegos como distracción durante largas estancias hospitalarias y para mantenerse conectados con sus amigos y familiares durante el tratamiento. Los videojuegos son la categoría de deseos de más rápido crecimiento en todo el mundo.

“Los deseos tienen un impacto positivo duradero en los niños que enfrentan enfermedades críticas, incluyendo mejoras en su bienestar físico y mental. Esta iniciativa ofrece a los gamers una forma de ayudar hacer realidad estos deseos, ilustrando el papel impactante de la comunidad gamer y de empresas como Eneba para brindar esperanza a niños en todo el mundo.”

— Luciano Manzo, Presidente y CEO de Make-A-Wish International

La colección incluye más de 30 productos, adaptados a diversos gustos y dirigida a una amplia gama de gamers para apoyar una causa noble. Algunos de los juegos destacados en la colección incluyen Cyberpunk 2077, Farming Simulator 25, Pacific Drive, Cities: Skylines y Planet Zoo.

La colección también ofrece tarjetas de regalo para consolas como Xbox y PlayStation, así como monedas virtuales para juegos populares como Fortnite y Roblox, entre muchos otros.

Hasta el 30 de septiembre de 2025, los gamers podrán recibir descuentos adicionales y reembolsos en sus compras de la Colección Benéfica y apoyar a Make-A-Wish International para ayudar a cumplir deseos a niños con enfermedades críticas en todo el mundo.*



