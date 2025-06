EBC Financial Group Mendapat Penghargaan Bergengsi di World Finance Forex Awards 2025

Tiga tahun berturut-turut—EBC Financial Group kembali raih gelar Broker FX Paling Tepercaya dan Platform Trading Terbaik di ajang World Finance Forex Awards 2025.

EBC pertahankan reputasi global lewat dua gelar ‘Broker Paling Tepercaya’ dan ‘Platform Trading Terbaik’ selama dua tahun berturut-turut sejak 2023.

LONDON, UNITED KINGDOM, June 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC) kembali mencatatkan prestasi global dengan menyabet dua penghargaan sekaligus di ajang World Finance Forex Awards 2025, sebagai Broker Paling Tepercaya dan Platform Trading Terbaik. Pencapaian ini sekaligus menegaskan posisi EBC sebagai penyedia solusi trading yang aman, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan klien di berbagai pasar dunia.

Ini merupakan tahun ketiga berturut-turut EBC meraih pengakuan dari World Finance, setelah sebelumnya menyabet kategori seperti Best CFD Broker, Best FX Trading Platform, dan Best Trade Execution. Penghargaan tahun ini mencerminkan konsistensi performa EBC di tengah lanskap industri yang kian kompetitif dan diawasi ketat.

“Penghargaan ini istimewa karena mencerminkan hal yang paling penting bagi para klien kami, kepercayaan dan performa,” kata David Barrett, CEO, EBC Financial Group (UK) Ltd. “Dalam lingkungan yang ditentukan oleh kecepatan, pengawasan, dan ekspektasi yang berubah-ubah, EBC Financial Group bangga membangun pialang yang dapat diandalkan oleh klien. Penghargaan ini mencerminkan upaya kolektif firma Grup dan tim di dalamnya secara global. Penghargaan seperti ini memperkuat tanggung jawab kami untuk terus meningkatkan standar.”

Menjadi Tolok Ukur Kepercayaan di Pasar Global

Penghargaan Broker Paling Tepercaya diberikan kepada perusahaan yang menjunjung tinggi standar integritas, perlindungan investor, dan akuntabilitas jangka panjang. Di tengah pengawasan regulasi yang makin ketat dan ekspektasi investor yang terus berkembang, penghargaan ini mempertegas komitmen EBC terhadap transparansi operasional, tata kelola yang kuat, dan pendekatan etis dalam melayani klien.

EBC melayani basis klien global yang beragam melalui berbagai entitas dalam grupnya. Dalam ekosistem seperti ini, kejelasan regulasi dan kepercayaan menjadi fondasi pertumbuhan berkelanjutan. Di sisi lain, penguatan kontrol internal, edukasi klien, dan budaya sadar risiko menjadi elemen penting dalam strategi kepatuhan global yang dijalankan EBC.

Dorong Inovasi Trading Lewat Teknologi

Penghargaan Platform trading terbaik yang diraih EBC Financial Group mencerminkan komitmen perusahaan dalam berinvestasi pada infrastruktur teknologi untuk menciptakan eksekusi yang cepat, stabil, dan fleksibel. Dirancang untuk memenuhi kebutuhan trader ritel, profesional, hingga institusi, arsitektur platform EBC memungkinkan kecepatan eksekusi hingga 20 milidetik melalui server khusus di pusat keuangan global, sistem smart order routing untuk harga optimal, serta dukungan plug-in dan alat analitik canggih sesuai gaya trading yang beragam.

Dukungan multi-aset dan desain UX yang mulus memungkinkan pengguna menjalankan strategi kompleks dengan percaya diri, bahkan saat pasar bergerak volatil.

EBC terus memperluas operasinya di pasar-pasar utama, sembari meningkatkan kapabilitas platform, diversifikasi produk, dan alat mitigasi risiko. Komitmen terhadap layanan yang transparan dan berpusat pada kebutuhan klien, didukung oleh inovasi, menjadikan EBC sebagai salah satu pelopor dalam menciptakan ekosistem trading yang lebih aman, efisien, dan inklusif.

“EBC Financial Group menunjukkan kekuatan luar biasa di berbagai aspek dalam dunia trading forex. Karena itu, mereka dinobatkan sebagai Broker Paling Tepercaya 2025 dan Platform Trading Terbaik 2025 dalam ajang World Finance Forex Awards tahun ini,” kata Cyril Jones, Chief Projects Officer di World Finance.

“Komitmen mereka terhadap transparansi, kepatuhan regulasi, dan standar layanan klien yang tinggi secara konsisten membuat mereka menonjol di pasar yang semakin kompetitif. Platform perdagangan firma ini mengesankan panel juri kami dengan pengalaman pengguna yang lancar dan kemampuan eksekusi yang canggih, menjadikannya yang terbaik di bidangnya. EBC terus mencontohkan apa artinya memimpin dengan kepercayaan dan inovasi.”

Penghargaan World Finance Forex Awards diselenggarakan setiap tahun oleh World Finance, publikasi finansial terkemuka yang diproduksi oleh World News Media di Inggris. Pemenang dipilih oleh panel juri yang terdiri atas jurnalis senior bidang keuangan dan bisnis, didukung tim riset serta masukan dari pembaca. Proses ini menjamin penilaian berbasis kinerja, transparansi, dan dampaknya di pasar global.

Untuk informasi lebih lanjut tentang EBC Financial Group dan layanannya yang memenangkan penghargaan, kunjungi www.ebc.site.

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka di London, EBC Financial Group (EBC) adalah merek global yang dikenal akan keahliannya dalam pialang keuangan dan manajemen aset. Melalui entitas teregulasi yang beroperasi di berbagai yurisdiksi keuangan utama, termasuk Inggris, Australia, Kepulauan Cayman, Mauritius, dan lainnya. EBC memungkinkan investor ritel, profesional, dan institusional untuk mengakses berbagai pasar global dan peluang perdagangan, termasuk mata uang, komoditas, saham, dan indeks.

Telah diakui dengan berbagai penghargaan, EBC berkomitmen untuk menegakkan standar etika dan anak perusahaan ini berlisensi dan teregulasi dalam yurisdiksi masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited teregulasi oleh Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited teregulasi oleh Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd teregulasi oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd terotorisasi dan teregulasi oleh Komisi Layanan Keuangan Mauritius (FSC).

Inti dari EBC adalah tim yang terdiri dari para veteran industri dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di berbagai lembaga keuangan besar. Telah melewati berbagai siklus ekonomi utama dari Plaza Accord dan krisis franc Swiss tahun 2015 hingga gejolak pasar akibat pandemi COVID-19. Kami menumbuhkan budaya yang mengutamakan integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, serta memastikan bahwa setiap hubungan investor ditangani dengan sangat serius sebagaimana mestinya.

Sebagai Mitra Valuta Asing Resmi FC Barcelona, EBC menyediakan layanan khusus di seluruh Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. Melalui kemitraannya dengan United to Beat Malaria, perusahaan ini berkontribusi pada inisiatif kesehatan global. EBC juga mendukung rangkaian keterlibatan publik 'What Economists Really Do' oleh Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang membantu mengungkap misteri ekonomi dan penerapannya pada tantangan sosial utama, serta mendorong pemahaman dan dialog publik yang lebih besar.

