EBC Financial Group es premiada en los World Finance Forex Awards 2025

Tres años consecutivos—EBC Financial Group gana los premios a Corredor FX Más Confiable y Mejor Plataforma de Trading en los World Finance Forex Awards 2025.

Tercer año consecutivo de reconocimiento: EBC gana “Corredor Más Confiable” por segundo año seguido y “Mejor Plataforma” por segunda vez desde 2023.

LONDON, UNITED KINGDOM, June 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC) fue galardonado como Corredor Más Confiable y Mejor Plataforma de Trading en los World Finance Forex Awards 2025, reafirmando su liderazgo en ofrecer soluciones de trading seguras, innovadoras y centradas en el cliente a lo largo de los mercados globales.

Este es el tercer año consecutivo en que EBC recibe un reconocimiento de World Finance, después de haber ganado anteriormente en categorías como Mejor Bróker de CFD, Mejor Plataforma de Trading FX y Mejor Ejecución de Órdenes. Los reconocimientos de 2025 reflejan el desempeño constante de la compañía en un entorno financiero cada vez más competitivo y regulado.

“Estos premios son significativos porque reflejan lo que más valoran los clientes a los que sirve el Grupo: confianza y desempeño,” comentó David Barrett, CEO de EBC Financial Group (UK) Ltd. “En un entorno definido por la velocidad, el escrutinio y expectativas cambiantes, EBC se enorgullece de construir una firma de corretaje en la que los clientes puedan confiar. Estos reconocimientos reflejan el esfuerzo colectivo de las empresas del Grupo y de los equipos que las conforman en todo el mundo. Premios como estos refuerzan nuestra responsabilidad de seguir elevando el estándar.”

Estableciendo el estándar de confianza en los mercados globales

El premio al Corredor Más Confiable reconoce a las firmas que mantienen los más altos estándares de integridad, protección al inversionista y responsabilidad a largo plazo. En un contexto de creciente escrutinio regulatorio y expectativas cambiantes de los inversionistas, esta distinción confirma el compromiso de EBC con la transparencia operativa, el gobierno corporativo sólido y una relación ética con sus clientes.

EBC atiende a una base de clientes globalmente diversa a través de las distintas entidades del Grupo, donde la claridad regulatoria y la confianza son fundamentales para un crecimiento sostenible. Controles internos sólidos, educación financiera para los clientes y una cultura orientada al riesgo sustentan su enfoque global de cumplimiento normativo.

Impulsando la innovación en trading a través de la tecnología

El reconocimiento a la Mejor Plataforma de Trading refleja la inversión continua de EBC en infraestructura tecnológica para ofrecer entornos de ejecución rápidos, estables y flexibles. Diseñada para respaldar tanto a traders minoristas como institucionales, la arquitectura de la plataforma de EBC ofrece velocidades de ejecución de hasta 20 ms mediante servidores dedicados en los principales centros financieros, sistemas de enrutamiento inteligente para obtener precios óptimos y herramientas avanzadas de análisis adaptadas a estilos de trading diversos.

El diseño de experiencia de usuario (UX) y soporte multiactivo de la plataforma permite ejecutar estrategias complejas con confianza, incluso durante periodos de alta volatilidad.

EBC continúa ampliando sus operaciones en mercados financieros clave, mejorando sus capacidades tecnológicas, diversificando productos y fortaleciendo herramientas de mitigación de riesgo. La firma mantiene su compromiso con ofrecer servicios transparentes y centrados en el cliente —fundamentados en la integridad y respaldados por la innovación. Con una presencia internacional en crecimiento, EBC busca consolidar su rol en la construcción de un entorno de trading más seguro, eficiente e inclusivo para los inversionistas a nivel mundial.

“EBC Financial Group ha demostrado una fuerza excepcional en áreas clave del entorno de trading en forex, lo que les valió los títulos de Corredor Más Confiable 2025 y Mejor Plataforma de Trading 2025 en los World Finance Forex Awards de este año,” comentó Cyril Jones, Chief Projects Officer en World Finance.

“Su compromiso con la transparencia, la excelencia regulatoria y altos estándares constantes de servicio al cliente los distingue en un mercado cada vez más competitivo. Su plataforma de trading impresionó a nuestro jurado por su experiencia de usuario fluida y capacidades avanzadas de ejecución, posicionándola como una de las mejores en su categoría. EBC continúa demostrando lo que significa liderar con confianza e innovación.”

Los World Finance Forex Awards son organizados anualmente por World Finance, una publicación financiera de prestigio producida por World News Media en el Reino Unido. Los ganadores son seleccionados por un panel de jueces compuesto por periodistas financieros y de negocios de alto nivel, respaldados por un equipo de investigación y retroalimentación de los lectores. El proceso asegura que los nominados sean evaluados con base en su desempeño, transparencia e impacto en los mercados globales.

Para más información sobre EBC Financial Group y sus servicios galardonados, visite www.ebc.com.

###

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en el prestigioso distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) es una marca global reconocida por su experiencia en corretaje financiero y gestión de activos. A través de sus entidades reguladas que operan en las principales jurisdicciones financieras —incluyendo Reino Unido, Australia, Islas Caimán, Mauricio, entre otras—, EBC permite a inversionistas minoristas, profesionales e institucionales acceder a una amplia gama de mercados globales y oportunidades de trading, incluyendo divisas, materias primas, acciones e índices.

Reconocido con múltiples premios, EBC mantiene un firme compromiso con los más altos estándares éticos, y sus subsidiarias están debidamente licenciadas y reguladas dentro de sus respectivas jurisdicciones. EBC Financial Group (UK) Limited está regulado por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd y EBC Asset Management Pty Ltd por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC); y EBC Financial (MU) Ltd por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio (FSC).

En el núcleo de EBC hay un equipo de veteranos de la industria con más de 40 años de experiencia en instituciones financieras de primer nivel. Han atravesado ciclos económicos clave, desde el Acuerdo Plaza y la crisis del franco suizo en 2015, hasta la disrupción causada por la pandemia de COVID-19. EBC fomenta una cultura donde la integridad, el respeto y la seguridad de los activos del cliente son fundamentales, asegurando que cada relación con inversionistas sea tratada con la seriedad que merece.

Como Socio Oficial de Intercambio de Divisas del FC Barcelona, EBC ofrece servicios especializados en Asia, LATAM, Medio Oriente, África y Oceanía. A través de su alianza con United to Beat Malaria, la compañía contribuye a iniciativas globales de salud. EBC también respalda la serie de divulgación pública What Economists Really Do del Departamento de Economía de la Universidad de Oxford, ayudando a desmitificar la economía y su aplicación frente a grandes retos sociales, fomentando una mayor comprensión y diálogo público.

https://www.ebc.com/es/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.