Empaattinen ja oppiva tekoäly mullistaa johtamisen

OULU, FINLAND, June 24, 2025 / EINPresswire.com / -- Suomalainen Novogain on kehittänyt maailman ensimmäisen tekoälysovelluksen, joka rakentaa digitaalisen kaksosen tiimistä ja mallintaa tiimin henkilöstötuottavuutta reaaliajassa. Novogain AI perustuu dosentti Marko Kestin yli kymmenen vuoden tutkimustyöhön siitä, miten tiimien tuottavuutta voidaan parantaa kestävästi - tavalla, joka tukee sekä tulosta että henkilöstön hyvinvointia.Maailman ensimmäinen tekoäly, joka mallintaa tiimin tuottavuuden - suomalainen Novogain AI on nyt julkaistu"Kyse ei ole siitä, miten ihmiset mukautuvat tekoälyyn, vaan siitä, miten tekoäly tukee ihmisiä rakentamaan parempaa työelämää", sanoo dosentti Marko Kesti, Novogainin perustaja ja toimitusjohtaja. Kesti on insinööritaustainen ja tehnyt väitöstutkimuksen henkilöstön hiljaisen tiedon hyödyntämisestä tuottavuuden parantamiseen. Hän on kehittänyt dosentuuritutkimuksessaan QWL menetelmän ja henkilöstövoimavarojen tuotantofunktion.Tekoäly, joka ymmärtää työelämän dynamiikkaaNovogain AI hyödyntää edistyksellistä vahvistusoppimista (Reinforcement Learning AI) sekä Bayesilaista verkkoanalytiikkaa, jotka on räätälöity organisaatiokontekstiin. Kehitetty malli sisältää noin 300 muuttujaa, jotka yhdessä muodostavat tarkimman tunnetun henkilöstötuottavuuden analyysimallin maailmassa. Tekoäly ei perustu pelkästään menneisyyden trendeihin, vaan mallintaa tiimin nykytilan ja simuloi parhaita toimenpiteitä tulevaisuuden parantamiseksi. Novogain AI kykenee ratkaisemaan organisaatiohaasteita tavalla, johon nykyiset generatiiviset tekoälyratkaisut eivät pysty - se auttaa muodostamaan tiimin tilannekuvan ja rakentaa tietoon perustuvan toimintasuunnitelman, jolla on paras ROI vaikutus talouteen.Tuottavuutta ilman inhimillisiä kompromissejaNovogain AI on sekä ketterä analytiikkatyökalu että esihenkilön sparraaja, joka aktivoi konkreettisen kehitysprosessin, jossa tiimit hyödyntävät hiljaista tietoa ja luovat kilpailukykyä yhdessä. Sovellus tarjoaa älykkäitä kehitysehdotuksia, jotka perustuvat Kestin väitöskirjaan pohjautuvaan tietopankkiin, jossa on yli 350 työelämäinnovaatiota ja parhaiden esihenkilökäytäntöjen prosessi.Tulokset puhuvat puolestaan:• Organisaatiot voivat parantaa tulostaan vuosittain kumulatiivisesti korkoa korolle periaatteella (kestävä tuottavuuden kehittyminen).• Esimerkiksi organisaatio, jonka henkilöstötuottavuus on nyt 10 000 euroa/henkilö, voi neljässä vuodessa saavuttaa 20 000 euroa/henkilö tulostason ilman lisärekrytointeja tai aineellisia investointeja.• Hyvinvointialueilla Novogain AI voi mahdollistaa ylijäämäisen tuloksen neljässä vuodessa, samalla kun palvelukyky ja henkilöstön hyvinvointi paranevat.Helppokäyttöinen ja vaikuttavaNovogain AI:n käyttöliittymä on pelillistetty ja helppokäyttöinen, jotta se innostaa tiimejä osallistumaan aktiivisesti kehitystyöhön. Älykäs käyttöönotto on nopea, sillä suurin osa parametreistä tulee tilastotiedoista ja empiirisestä tutkimuksesta. Sovellus toimii esihenkilön tekoälyavusteisena kumppanina ja tukee päätöksentekoa arjen tilanteissa – ei hallinnon raporttivälineenä, vaan aidosti vaikuttavana työkaluna.”Novogain AI on aktiivinen, empaattinen ja oppiva tekoälyvalmentaja esihenkilölle ja koko tiimille”, sanoo Marko Kesti.

Introduction video showing Novogain AI key features

