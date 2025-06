EBC คว้ารางวัลระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากเวที World Finance Forex Awards 2025

ครบ 3 ปีซ้อน! EBC Financial Group คว้ารางวัล โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่น่าเชื่อถือที่สุด และแพลตฟอร์มการเทรดยอดเยี่ยม จากงาน World Finance Forex Awards 2025

EBC ครองรางวัล ‘โบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือที่สุด’ ปีที่ 2 และ ‘แพลตฟอร์มเทรดยอดเยี่ยม’ ปีที่ 2 ติดต่อกัน เป็นปีที่ 3 ที่ได้รับการยอมรับจาก World Finance

LONDON, UNITED KINGDOM, June 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC) คว้ารางวัล “โบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือที่สุด” (Most Trusted Broker) และ “แพลตฟอร์มการเทรดยอดเยี่ยม” (Best Trading Platform) จากเวที World Finance Forex Awards ประจำปี 2025 ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการมอบโซลูชันการเทรดที่ปลอดภัย ทันสมัย และยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในตลาดการเงินระดับโลก

นับเป็นปีที่สามติดต่อกันที่ EBC ได้รับการยอมรับจากเวที World Finance โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทเคยได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ อาทิ โบรกเกอร์ CFD ยอดเยี่ยม (Best CFD Broker), แพลตฟอร์มเทรด FX ยอดเยี่ยม (Best FX Trading Platform) และการดำเนินคำสั่งเทรดยอดเยี่ยม (Best Trade Execution) สำหรับรางวัลในปี 2025 นี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและผลงานที่มั่นคงของบริษัทท่ามกลางการแข่งขันที่ทวีความเข้มข้นและสภาพแวดล้อมทางการเงินที่มีการควบคุมมากขึ้น

“รางวัลเหล่านี้มีความหมายอย่างยิ่ง เพราะสะท้อนถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกค้าที่เราให้บริการ นั่นคือ ความไว้วางใจและประสิทธิภาพ” เดวิด บาร์เร็ตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าว “ในยุคที่เต็มไปด้วยความรวดเร็ว การตรวจสอบอย่างเข้มงวด และความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ EBC ภูมิใจที่ได้สร้างบริษัทโบรกเกอร์ที่ลูกค้าสามารถพึ่งพาได้ รางวัลเหล่านี้เป็นผลลัพธ์จากความร่วมมือของทุกบริษัทในเครือและทีมงานทั่วโลก และยังเป็นแรงผลักดันให้เรายกระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง”

ยกระดับมาตรฐานแห่งความไว้วางใจในตลาดโลก

รางวัล "โบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือที่สุด" มีขึ้นเพื่อยกย่องบริษัทที่ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดด้านความซื่อสัตย์ การคุ้มครองนักลงทุน และความรับผิดชอบในระยะยาว ท่ามกลางกระแสการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น และความคาดหวังของนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป รางวัลนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ EBC ในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาลที่แข็งแกร่ง และให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าอย่างมีจริยธรรม

EBC ให้บริการลูกค้าที่หลากหลายจากทั่วโลกผ่านบริษัทในเครือภายใต้กลุ่ม EBC ซึ่งความชัดเจนด้านกฎระเบียบและความไว้วางใจถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย EBC ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในที่เข้มงวด การให้ความรู้แก่ลูกค้า และการปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งล้วนเป็นรากฐานสำคัญของแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบในระดับโลก

ขับเคลื่อนนวัตกรรมการเทรดด้วยเทคโนโลยี

รางวัล “แพลตฟอร์มเทรดที่ดีที่สุด” สะท้อนถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องของ EBC ในโครงสร้างพื้นฐานด้านการเทรด เพื่อมอบสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่รวดเร็ว มีเสถียรภาพ และยืดหยุ่น แพลตฟอร์มของ EBC ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนมืออาชีพ และนักลงทุนสถาบัน โดยสามารถประมวลผลคำสั่งซื้อขายได้รวดเร็วในระดับต่ำสุดเพียง 20 มิลลิวินาที ผ่านเซิร์ฟเวอร์เฉพาะในศูนย์กลางการเงินหลักทั่วโลก พร้อมระบบสมาร์ตออเดอร์รูตติ้งเพื่อราคาที่ดีที่สุด และเครื่องมือปลั๊กอินขั้นสูงรวมถึงระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ตอบโจทย์สไตล์การเทรดที่หลากหลาย

ด้วยการรองรับสินทรัพย์หลากหลายและการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน (UX) ที่ลื่นไหล แพลตฟอร์มของ EBC ช่วยให้นักลงทุนสามารถดำเนินกลยุทธ์การเทรดที่ซับซ้อนได้อย่างมั่นใจ แม้ในสภาวะตลาดที่ผันผวน

EBC ยังคงขยายการดำเนินงานในตลาดการเงินสำคัญทั่วโลก พร้อมพัฒนาขีดความสามารถของแพลตฟอร์ม ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง บริษัทมุ่งมั่นในการให้บริการที่โปร่งใส ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยมีความซื่อสัตย์เป็นรากฐานและนวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อน ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับสากล EBC ตั้งเป้าที่จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลก

“EBC Financial Group (EBC) แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่โดดเด่นในหลายด้านของตลาดฟอเร็กซ์ ทำให้ได้รับรางวัล 'โบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือที่สุดประจำปี 2025' และ 'แพลตฟอร์มการเทรดยอดเยี่ยมประจำปี 2025' จากเวที World Finance Forex Awards ในปีนี้” นายไซริล โจนส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการพิเศษแห่ง World Finance กล่าว

“ความมุ่งมั่นของ EBC ต่อความโปร่งใส ความเป็นเลิศด้านกฎระเบียบ และมาตรฐานการบริการลูกค้าที่สม่ำเสมอ ทำให้บริษัทโดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง แพลตฟอร์มของ EBC สร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการตัดสินของเรา ด้วยประสบการณ์ใช้งานที่ราบรื่นและศักยภาพในการประมวลผลคำสั่งขั้นสูง EBC ยังคงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเป็นผู้นำด้วยความไว้วางใจและนวัตกรรม”

รางวัล World Finance Forex Awards จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยนิตยสารการเงินชั้นนำ World Finance ซึ่งจัดทำโดย World News Media ในสหราชอาณาจักร โดยผู้ชนะรางวัลจะได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้สื่อข่าวสายการเงินและธุรกิจระดับอาวุโส ร่วมกับทีมวิจัยเฉพาะด้านและข้อมูลจากผู้อ่าน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าชิงจะได้รับการประเมินตามผลงาน ความโปร่งใส และผลกระทบในตลาดระดับโลก

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EBC Financial Group และบริการที่ได้รับรางวัล ได้ที่ www.ebc.com

###

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

ก่อตั้งขึ้นในเขตการเงินระดับโลกของกรุงลอนดอน EBC Financial Group (EBC) เป็นแบรนด์ระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงด้านความเชี่ยวชาญในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการบริหารสินทรัพย์ ผ่านบริษัทในเครือที่ได้รับการกำกับดูแลในเขตเศรษฐกิจสำคัญทั่วโลก อาทิ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หมู่เกาะเคย์แมน มอริเชียส และประเทศอื่นๆ EBC เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนมืออาชีพ และนักลงทุนสถาบันเข้าถึงตลาดการเงินหลากหลายทั่วโลก ครอบคลุมทั้งสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และดัชนีต่างๆ

ด้วยการได้รับรางวัลมากมาย EBC ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรม โดยบริษัทในเครือแต่ละแห่งได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในประเทศที่ดำเนินการ ได้แก่ EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการกำกับดูแลโดย Financial Conduct Authority (FCA) แห่งสหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd ได้รับการกำกับดูแลโดย Australian Securities and Investments Commission (ASIC), และ EBC Financial (MU) Ltd ได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดย Financial Services Commission Mauritius (FSC)

EBC ขับเคลื่อนโดยทีมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงินที่มีประสบการณ์รวมกันกว่า 40 ปี เคยผ่านเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจตั้งแต่ Plaza Accord วิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ไปจนถึงความผันผวนของตลาดจากการระบาดของโควิด-19 บริษัทส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าเป็นหัวใจหลัก เพื่อให้ทุกความสัมพันธ์กับนักลงทุนได้รับการดูแลอย่างรอบคอบและจริงจัง

ในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการด้านอัตราแลกเปลี่ยนของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) EBC ให้บริการพิเศษครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย อีกทั้งยังร่วมมือกับโครงการ United to Beat Malaria เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพระดับโลก พร้อมทั้งให้การสนับสนุนโครงการ ‘What Economists Really Do’ ของแผนกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสังคมขนาดใหญ่ ส่งเสริมความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EBC Financial Group ได้ที่ www.ebc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.