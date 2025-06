IAFI4.0 par SWIA et François Delacroix redéfinit l’investissement

François Delacroix prend la parole lors du lancement officiel du système IAFI4.0 de SWIA, exposant sa vision d’un avenir financier guidé par l’intelligence artificielle. Ce système marque une avancée majeure dans l’investissement intelligent.

IAFI4.0, conçu par François Delacroix chez SWIA, marque un tournant dans l’investissement basé sur l’intelligence artificielle.

PARIS, PARIS, FRANCE, June 25, 2025 / EINPresswire.com / -- SWIA , acteur international de premier plan dans le domaine de l’investissement technologique, annonce le lancement officiel de son système IA FI4.0 , fruit de plusieurs années de recherche appliquée et de tests en conditions réelles. Porté par le fondateur et directeur de SWIA, le Professeur François Delacroix, ce système marque un tournant dans la manière dont les décisions financières sont conçues, analysées et exécutées.Un système intelligent pour les marchés complexesIA FI4.0 repose sur des algorithmes avancés d’intelligence artificielle capables d’analyser en temps réel les données macroéconomiques, les cycles de marché et les comportements d’investissement. Il permet ainsi une prise de décision plus rapide, plus rationnelle et plus adaptée aux exigences actuelles des investisseurs, particuliers comme professionnels.« L’investissement moderne exige une précision et une agilité qui dépassent les capacités humaines seules. C’est pourquoi nous avons conçu IA FI4.0 comme un copilote stratégique pour tout investisseur souhaitant évoluer dans un environnement de plus en plus complexe, » déclare le Professeur François Delacroix, fondateur de SWIA et expert reconnu en ingénierie financière.Une vision éducative intégrée à l’innovationDepuis sa création, SWIA s’est imposée comme une référence dans la formation et l’accompagnement des investisseurs. Le lancement de IA FI4.0 renforce cette mission en proposant un outil accessible, conçu pour démocratiser les approches quantitatives et offrir à chacun une stratégie d’investissement cohérente, personnalisée et fondée sur des données concrètes.Un tournant pour l'industrie financièreAvec IA FI4.0, SWIA entend démocratiser l’accès à des méthodologies de gestion sophistiquées, autrefois réservées aux grandes institutions. L’objectif est clair : faire de l’intelligence artificielle un levier d’autonomie, de performance et de durabilité pour les investisseurs du monde entier.À propos de SWIASWIA est un leader mondial dans le domaine de l’investissement intelligent, combinant expertise technologique, approche éducative et innovation continue. Son objectif est d’offrir à chaque investisseur les outils nécessaires pour naviguer avec succès dans les marchés d’aujourd’hui et de demain.Avertissement légal :Ce communiqué de presse est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue ni une recommandation financière, ni une incitation à l’investissement. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toute décision d’investissement doit être fondée sur une évaluation personnelle ou sur les conseils d’un professionnel certifié.

