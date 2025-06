Was KI-Interviews über das Management von morgen verraten – Einblicke vom Vienna Center for Management Innovation

Die Online-Diskussion „Signals from the Future: What AI Interviews Reveal about the Next Management“ wird am Dienstag, den 24. Juni 2025, um 15:00 Uhr (MESZ) live gestreamt. Das Online-Event findet am 24. Juni von 15:00 bis 16:00 Uhr MESZ (9:00–10:00 Uhr EDT) statt. Im Fokus: Erkenntnisse aus experimentellen, KI-gestützten Gesprächen mit Führungspersönlichkeiten weltweit – und ein erster Blick auf die Prinzipien. 'The Next Management‘ wird das Leitmotiv sein, das uns in die Zukunft des Managements führt.

Diese Veranstaltung ist eine Einladung, gemeinsam über Führungsfragen im digitalen Zeitalter nachzudenken – und über das, was bleibt, wenn sich alles verändert.” — Johan S. Roos, geschäftsführender Direktor des Vienna Center

VIENNA, AUSTRIA, June 23, 2025 / EINPresswire.com / -- Wie sieht das Management der Zukunft aus? Erste Hinweise geben die KI-gestützten Interviews mit internationalen Führungskräften.Das Global Peter Drucker Forum findet dieses Jahr am 6. und 7. November 2025 in der Wiener Hofburg statt.Das Vienna Center for Management Innovation lädt Fachleute, Wissenschaftler:innen und Changemaker ein, über KI und Leadership zu diskutieren – am 24. Juni 2025 um 15:00 Uhr (MESZ).„Dies ist der Startschuss für eine Dialog in einer Welt, die bereits von KI geprägt ist. Er soll unsere kontinuierliche Auseinandersetzung mit Führung und Management der Zukunft bereichern.“— Johan S. Roos, Executive Director, Vienna Center for Management InnovationIn einer Zeit, in der Unternehmen und Führungskräfte die tiefgreifenden Auswirkungen künstlicher Intelligenz erfahren, präsentiert das Vienna Center for Management Innovation erstmals öffentlich Einblicke in das Management von morgen – basierend auf Interviews, die von einem KI-Voice-Agent geführt wurden.Das Online-Event findet am 24. Juni von 15:00 bis 16:00 Uhr MESZ (9:00–10:00 Uhr EDT) statt. Im Fokus: Erkenntnisse aus experimentellen, KI-gestützten Gesprächen mit Führungspersönlichkeiten weltweit – und ein erster Blick auf die Prinzipien des „Next Management“.Die Interviews – entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Global Peter Drucker Forum – kreisen um die Frage: Wie prägt die KI von heute das Management von morgen?Johan S. Roos, geschäftsführender Direktor des Vienna Center und federführend bei der Entwicklung des KI-Voice-Agenten, wird gemeinsam mit Tony O’Driscoll (Research Fellow, Fuqua School of Business, Duke University) und Brian Solis (Head of Global Innovation, ServiceNow) die Ergebnisse präsentieren und diskutieren.Teilnehmende sind eingeladen, sich zu Wort zu melden, um damit die Zukunft von Führung und Management mitzugestalten. Zur Anmeldung.

