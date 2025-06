PositiveSingles lancia la versione italiana del sito per supporto e incontri tra persone con IST

La più grande community al mondo per incontri tra persone con IST lancia la versione italiana del sito per utenti in Italia e in Europa.

MILAN, LOMBARDY, ITALY, June 23, 2025 / EINPresswire.com / -- PositiveSingles , la più grande piattaforma di incontri e supporto online per persone che convivono con herpes, HIV/AIDS, HPV e altre infezioni sessualmente trasmissibili (IST), ha annunciato il lancio della versione in lingua italiana del proprio sito. Questo aggiornamento riflette l’impegno continuo di PositiveSingles nell’ascoltare e soddisfare le esigenze della crescente comunità di utenti italofoni, in Italia e nel resto del mondo.Offrendo servizi di incontro e supporto in italiano, PositiveSingles vuole raggiungere utenti che spesso devono affrontare stigma, isolamento sociale o barriere linguistiche nel cercare connessioni autentiche. La nuova piattaforma localizzata è stata progettata per offrire uno spazio sicuro e accogliente, dove le persone che parlano italiano possano condividere esperienze, costruire relazioni significative e accedere a contenuti utili per la salute e la vita quotidiana.Dani Johnson, Product Supervisor di PositiveSingles, ha dichiarato:“Abbiamo ricevuto molte richieste da parte di utenti in Italia e da comunità italofone che desideravano una versione del sito nella propria lingua. Sappiamo quanto la lingua sia fondamentale per creare fiducia e connessione—soprattutto quando si parla di temi delicati come convivere con un’IST. Questo lancio garantisce a questi utenti un'esperienza pienamente inclusiva e rispettosa.”Dani ha aggiunto:“La nostra missione è sempre stata quella di offrire supporto attraverso empatia e informazioni. Che si tratti di trovare l’amore, un’amicizia o semplicemente qualcuno che comprenda il proprio percorso, vogliamo che PositiveSingles sia un punto di riferimento sicuro—e oggi possiamo estendere questa missione alle comunità italofone in modo ancora più efficace.”Caratteristiche principali della versione italiana di PositiveSingles:● Privacy e anonimato – Gli utenti possono creare e gestire il proprio profilo senza dover condividere dati personali identificabili, con pieno controllo su ciò che desiderano rendere visibile.● Supporto localizzato – Tutti i contenuti del sito, la navigazione, i forum e le risorse informative sono disponibili in italiano, per una fruizione immediata e culturalmente pertinente.● Incontri e amicizia – La piattaforma aiuta gli utenti a connettersi con persone affini tramite chat, strumenti di ricerca e un sistema di matchmaking guidato.● Risorse su salute e stile di vita – Articoli, blog e storie reali di utenti italiani offrono consigli pratici e sostegno emotivo su come affrontare la vita con un’IST.Con questa espansione, PositiveSingles prosegue la sua missione di offrire privacy, supporto e connessione a chi convive con infezioni sessualmente trasmissibili. La versione in italiano del sito è ora online, pronta a offrire un ambiente affidabile, compassionevole e inclusivo per single italofoni in cerca di comprensione, amore e nuove connessioni.Per maggiori informazioni, visita www.PositiveSingles.com La piattaforma è disponibile anche come app mobile su App Store per iOS e Google Play per dispositivi Android, per offrire agli utenti un accesso facile, sicuro e riservato ovunque si trovino.

