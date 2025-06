PositiveSingles lanza su plataforma en español para citas y apoyo entre personas con ITS

La versión localizada tiene como objetivo apoyar a la comunidad hispanohablante global afectada por infecciones de transmisión sexual (ITS).

CIUDAD DE MéXICO, CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, June 23, 2025 / EINPresswire.com / -- PositiveSingles , la comunidad en línea más grande dedicada a las citas y el apoyo para personas que viven con herpes, VIH/SIDA, VPH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), ha anunciado el lanzamiento de la versión en español de su sitio web. Esta actualización refleja el compromiso continuo de PositiveSingles con las necesidades de su creciente base de miembros hispanohablantes en todo el mundo.Al ofrecer oportunidades de conexión y apoyo en español, PositiveSingles busca atender las necesidades únicas de los usuarios que hablan este idioma, quienes a menudo enfrentan barreras lingüísticas, estigmas sociales y una falta de espacios seguros para conectar con otras personas que viven experiencias similares. Este lanzamiento refuerza el enfoque de la plataforma en la inclusión y el acceso—especialmente en un contexto donde las tasas de ITS están aumentando en muchas regiones de habla hispana, y donde se hace cada vez más necesaria la existencia de comunidades respetuosas y libres de estigmas.Dani Johnson, Product Supervisor en PositiveSingles, comentó:“Sabemos que muchas personas que viven con una ITS pueden sentirse solas o incomprendidas, y nuestro objetivo es ayudar a romper ese estigma acercándonos a ellas en su propio idioma y contexto cultural. Con esta nueva versión, ofrecemos el mismo entorno privado y de apoyo a muchas más personas que lo necesitan.”Dani agregó que la misión de la empresa se basa en la empatía y el empoderamiento:“PositiveSingles siempre ha buscado ayudar a las personas a encontrar conexión, apoyo e incluso amor después de recibir un diagnóstico. Llevar esa misión al mundo hispanohablante es un paso muy significativo.”El creciente interés por espacios digitales privados, seguros y comprensivos ha impulsado la creación de esta versión en español, lo que permitirá a PositiveSingles atender mejor a su diversa comunidad global.Características principales de la plataforma en español de PositiveSingles:● Privacidad y anonimato – Los miembros pueden crear perfiles sin revelar información identificativa y controlar con flexibilidad su configuración de privacidad.● Soporte localizado – Toda la navegación, foros, blogs y recursos sobre salud están disponibles en español, con un enfoque adaptado culturalmente.● Citas y amistad – Herramientas de búsqueda, salas de chat temáticas y funciones de compatibilidad ayudan a los usuarios a conectar con quienes comprenden lo que significa vivir con una ITS.● Recursos sobre salud y estilo de vida – Artículos y testimonios en español brindan orientación práctica, apoyo emocional y motivación para superar el aislamiento y el estigma.Con este lanzamiento, PositiveSingles reafirma su misión de ofrecer privacidad, apoyo y comunidad a personas con ITS en todas partes del mundo. La versión en español ya está disponible, ofreciendo un espacio seguro, comprensivo y acogedor donde los solteros hispanohablantes pueden conocerse, compartir y florecer.

