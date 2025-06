SOGNI CONDIVISI ANIMA L’EDIZIONE 2025 DI MARE D’ARTE FESTIVAL

Da Oliviero Toscani e dal suo Team

MILAN, MILAN, ITALY, June 23, 2025 /EINPresswire.com/ -- Da luglio a settembre: Razza Umana by Oliviero Toscani Studio, una grande installazione sul lungomare per parlare a tutti di esseri umani

Da agosto: Non basta il canto delle sirene, tra le onde la grande scultura di Valerio Berruti

Milano Marittima si trasforma in un hub culturale a cielo aperto grazie a Mare d’Arte Festival 2025, con un calendario eventi dal 4 al 12 luglio che quest’anno indaga il tema Sogni Condivisi, dando il via a una serie di appuntamenti che animeranno la città in modo temporaneo, e non solo.

Natura, arte, innovazione si intrecciano in un dialogo con il pubblico e il mare, inteso come simbolo di apertura e connessione. Milano Marittima vuol diventare un museo diffuso mentre la creatività si racconta attraverso il linguaggio dell’arte, della fotografia, del design, della scultura. È un progetto che vuole crescere nel tempo, definendo un patrimonio permanente da arricchire di nuove espressioni, opere e visioni. Il valore dell’accoglienza è il punto di partenza di un viaggio artistico e umano che trova nel titolo del Festival, Sogni Condivisi, una sintesi perfetta e si racconta in un ricco calendario di appuntamenti.

Si parte a luglio con Razza Umana by Oliviero Toscani Studio, il progetto corale ideato dal grande maestro della fotografia e realizzato grazie agli scatti realizzati da Toscani, dai suoi allievi e collaboratori. Una serie di fotografie in maxi formato, installate su totem, saranno posizionate su un tratto del lungomare per tutta l’estate, diventando parte di un dialogo visivo con il mare e celebrando la bellezza della diversità. Razza Umana by Oliviero Toscani Studio è uno studio socio-politico, culturale e antropologico che cattura la morfologia delle persone per osservarne peculiarità e caratteristiche, catturando differenze e similitudini. Oliviero Toscani, insieme ai suoi allievi e collaboratori, ha girato il mondo ritraendo esseri umani nelle piazze e nelle strade, allestendo di volta in volta uno studio fotografico itinerante e raccogliendo, a oggi, un archivio di circa 100mila immagini. Un corpus che esprime il senso della fotografia di Toscani: “mi commuovo di fronte all’unicità di ogni individuo e per questo fotografo gli esseri umani nelle molteplici espressioni”. Il progetto prevede un set venerdì 4 luglio dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00 Bagno Zefiro dove i visitatori potranno farsi fotografare per entrare a fare parte di questo straordinario archivio.

Si prosegue ad agosto con l’installazione permanente di Non basta il canto delle sirene di Valerio Berruti.

La scultura invitare a riflettere sui fondamenti che animano il progetto Mare d’Arte Festival: la sirena come simbolo del mare e la bambina intesa come metafora della speranza e del futuro restituiscono un’idea di ospitalità che non solo riceve, ma accoglie e trasforma, senza giudicare. L’opera alta sei metri si staglia sopra al mare e il suo profilo in bronzo restituisce il disegno nell’incontro con il cielo, i cui colori in continua mutazione diventano parte dell’opera. Al calar del buio l’opera Non basta il canto delle sirene si accende di luce come se emergesse dal mare. La protagonista non è una creatura mitologica fiera o seduttrice, ma una bambina seduta sulla scogliera con il busto leggermente ricurvo in avanti e le braccia che avvolgono la coda come a stringersi in un abbraccio protettivo. Un atteggiamento introspettivo che nel gesto custodisce con grazia la solitudine per restituire poesia al luogo in cui è inserita l’opera. Realizzata in bronzo patinato con la tecnica della fusione a cera persa, Non basta il canto delle sirene esprime una lavorazione artigianale complessa che prevede l’uso di più stampi e saldature. Le patine artistiche ottenute a mano rendono l’opera resistente alla salsedine, così da garantire durabilità al progetto che viene donato alla città e resterà allestito in maniera permanente, inserendosi perfettamente nel percorso creativo dell’artista, che da sempre con la sua arte esplora i temi dell’infanzia, della memoria, dei legami familiari e dell’intimità emotiva.

Mare d’Arte Festival 2025, ideato e diretto da Gianluca Orazi, è realizzato in collaborazione con Sky Arte e reso possibile grazie al supporto della Regione Emilia Romagna.

