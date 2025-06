El procurador general Brown demanda a un productor de Toppenish por discriminar a trabajadores agrícolas y mujeres de Washington

SEATTLE – El procurador general Nick Brown presentó hoy una demanda por derechos civiles contra Cornerstone Ranches de Toppenish, y sus filiales, alegando que el productor de lúpulo (jape) y manzana discriminó a trabajadores agrícolas locales y mujeres al despedirlos ilegalmente y reemplazarlos con trabajadores agrícolas extranjeros con visa H-2A. Cornerstone despidió a trabajadores locales tras exigirles estándares mínimos de rendimiento injustos y otros requisitos que no se aplican a los trabajadores H-2A, despidió a trabajadores locales mientras los empleados H-2A continuaban trabajando y redujo regularmente las horas y los horarios de los trabajadores locales. Durante la temporada de cosecha de otoño de 2021, los trabajadores locales realizaron aproximadamente el 91 % de las horas de trabajo agrícola en Cornerstone Ranches. Para el mismo período, dos años después, su participación en el trabajo se había reducido al

59 % de las horas de trabajo agrícola. Cornerstone duplicó con creces el número de trabajadores H-2A que contrató entre 2021 y 2023, mientras les decía a los trabajadores locales que no había trabajo disponible. Estas acciones redujeron drásticamente la fuerza laboral femenina de Cornerstone, en violación de la Ley de Washington contra la Discriminación. El promedio de horas semanales trabajadas por las mujeres en la fuerza laboral agrícola de Cornerstone se redujo un 39 %, al comparar el período comprendido entre junio de 2022 y abril de 2023 con el mismo período un año después. Todos los trabajadores agrícolas con visa H-2A que reemplazaron a las mujeres eran hombres. Además, la demanda alega que Cornerstone violó la Ley de Protección al Consumidor al engañar a las personas locales buscando trabajo al decirles que no había trabajo disponible. Cornerstone tampoco informó a los trabajadores locales sobre el pago por horas y las horas de los contratos de trabajadores H-2A, entre otras cosas, según lo exige la ley. “El programa H-2A nunca tuvo la intención de ser una fuente clandestina de mano de obra cuando hay trabajadores calificados aquí en Washington que desean asumir los puestos de trabajo, pero así es exactamente como Cornerstone lo ha utilizado”, dijo Brown. “La Oficina del Procurador General se compromete a defender los derechos de los trabajadores agrícolas locales y garantizar que los empleadores cumplan con la ley”. El programa federal H-2A busca abordar la escasez temporal de mano de obra, permitiendo a los empleadores contratar trabajadores agrícolas temporales de otros países. Para calificar para el programa H-2A, los empleadores deben demostrar que existe una escasez de trabajadores locales que estén dispuestos y calificados y puedan trabajar. Como parte del programa, los empleadores deben ofrecer a los trabajadores locales los mismos beneficios, salarios, garantía de horas y condiciones laborales que a los trabajadores extranjeros con visa H-2A, algo que Cornerstone no hizo. Cornerstone Ranches, Cornerstone Orchards y Cornerstone Farm Management, conocidos colectivamente como Cornerstone, producen más de 1 millón de libras de lúpulo (jape) y 30 millones de libras de manzanas al año. A pesar de desplazar a la mano de obra local, la compañía se presenta en su sitio web y redes sociales como un rancho independiente que se preocupa profundamente por la comunidad de Yakima Valley y los trabajadores locales, describe a sus empleados como “familia” y elogia a su “increíble equipo”. Después de que Cornerstone elogiara a un trabajador local en su cuenta pública de Facebook, lo despidieron después, pero continuó empleando a trabajadores H-2A. La Oficina del Procurador General desea conocer la opinión de quienes trabajaron en Cornerstone desde 2020. Comuníquese con la Civil Rights Division (División de Derechos Civiles) enviando un correo electrónico a Cornerstone@atg.wa.gov o llamando al 1-833-660-4877 y seleccionando la opción 6. En la demanda, presentada ante el Yakima County Superior Court (Tribunal Superior del Condado de Yakima), el estado solicita al tribunal que declare que Cornerstone violó la Washington Law Against Discrimination y la Consumer Protection Act, que impida permanentemente que el empleador continúe con sus prácticas ilegales y que brinde compensación económica a los residentes de Washington perjudicados. Las subprocuradoras generales Alyson Dimmitt Gnam y Alexia Diorio, la investigadora Jennifer Sievert y la asistente jurídica Anna Alfonso están a cargo del caso en representación del estado de Washington. -30- El Procurador General de Washington sirve al pueblo y al estado de Washington. Como la oficina judicial más grande de Washington, la Oficina del Procurador General brinda representación legal a todas las agencias, juntas y comisiones estatales de Washington. Además, la oficina sirve directamente a la gente al hacer cumplir las leyes de protección de los consumidores, de derechos civiles y de protección al medioambiente. La oficina también persigue el abuso de personas mayores, el fraude de Medicaid, y atiende los casos de depredadores sexuales violentos en 38 de los 39 condados de Washington. Para obtener más información, visite www.atg.wa.gov.

