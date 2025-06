Ondine

QUEBEC, CANADA, June 20, 2025 / EINPresswire.com / -- L’Hôtel-Dieu de Sherbrooke devient le deuxième hôpital québécois à adopter la photodésinfection Steriwave MD d’Ondine comme norme de soins en chirurgie orthopédique Ondine Biomedical Inc. est heureuse d’annoncer que l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke a adopté la photodésinfection nasale Steriwave MD comme norme de soins pour ses chirurgies orthopédiques. L’Hôtel-Dieu devient ainsi le deuxième hôpital au Québec à intégrer officiellement cette technologie innovante de prévention des infections dans ses protocoles chirurgicaux courants. Steriwave est maintenant utilisé dans six des dix plus grands hôpitaux du Canada.Cette adoption fait suite au déploiement réussi de Steriwave à l’Hôpital Fleurimont (CIUSSS de l’Estrie – CHUS), le premier établissement québécois à utiliser cette technologie chez les patients à haut risque en neurochirurgie et en chirurgie de la colonne vertébrale. Sous la direction du Dr Bernard LaRue et de son équipe de recherche clinique, une réduction de 78,8 % des infections du site opératoire (ISO) a été observée chez les patients ayant reçu le traitement préopératoire Steriwave. Ces résultats convaincants, présentés lors du 25ᵉ congrès scientifique annuel de la Société canadienne du rachis en février 2025, démontrent l’efficacité, la sécurité et la facilité d’intégration de Steriwave dans les flux de travail préopératoires. Par ailleurs, au Royaume-Uni, le Mid Yorkshire Teaching NHS Trust a rapporté une baisse de 71 % des infections en chirurgie articulaire après l’adoption des protocoles Steriwave.Avec cette nouvelle mise en œuvre, la région de l’Estrie confirme son rôle de chef de file en matière de contrôle des infections. L’Hôtel-Dieu rejoint un nombre croissant d’établissements de santé au Canada et à l’international qui intègrent Steriwave à leurs stratégies visant à réduire les ISO et à améliorer les résultats cliniques. Grâce à une décolonisation nasale rapide et à large spectre, Steriwave procure une protection optimale sans contribuer à la résistance antimicrobienne ni nécessiter la collaboration du patient.Les ISO demeurent un enjeu majeur en santé. Environ 69 % de ces infections sont causées par des pathogènes qui colonisent les voies nasales [1-3], faisant du nez un réservoir critique de microbes pathogènes. Cela met en lumière l’importance de stratégies efficaces de décolonisation nasale préopératoire. Il devient également essentiel d’avoir recours à des technologies indépendantes de l’observance du patient, compte tenu de la variabilité d’utilisation des antibiotiques topiques et de la montée de la résistance antimicrobienne.Carolyn Cross, PDG d’Ondine Biomedical, a déclaré :« Nous sommes fiers d’appuyer l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, deuxième hôpital au Québec à adopter la photodésinfection nasale comme norme de soins. Dans un contexte où la résistance aux antibiotiques constitue une menace croissante, il est plus que jamais crucial de mettre en œuvre des stratégies de prévention des infections qui soient à la fois novatrices et éprouvées. Nous saluons la direction et l’engagement de l’Hôtel-Dieu envers la sécurité des patients. »Steriwave est une thérapie antimicrobienne sans douleur et sans antibiotique, qui détruit les agents pathogènes dans le nez sans favoriser la résistance ni dépendre de la collaboration du patient. Le traitement consiste à appliquer un agent photosensible exclusif dans chaque narine, suivi d’une illumination par une lumière rouge d’une longueur d’onde spécifique. Ce processus ne dure que quelques minutes et élimine les bactéries, les virus et les champignons — y compris les organismes résistants aux médicaments — présents dans la cavité nasale.Steriwave est approuvé au Canada, en Europe (marquage CE), en Australie, au Mexique et dans plusieurs autres pays pour la décolonisation nasale. Aux États-Unis, Steriwave a obtenu les désignations de produit pour maladies infectieuses qualifiées (QIDP) et de traitement accéléré (Fast Track) de la FDA, et fait actuellement l’objet d’essais cliniques en vue d’une approbation réglementaire.FINÀ propos d’Ondine Biomedical Inc.Ondine Biomedical Inc. est une entreprise canadienne de sciences de la vie, chef de file des thérapies antimicrobiennes activées par la lumière (« photodésinfection »), destinées à prévenir et traiter les infections, y compris celles causées par des organismes multirésistants. Ondine développe une gamme de produits en cours de recherche basés sur sa technologie exclusive de photodésinfection.Le système de photodésinfection nasale d’Ondine est homologué (marquage CE) en Europe et approuvé au Canada, en Australie, au Mexique et dans plusieurs autres pays sous le nom de Steriwave MD. Aux États-Unis, il bénéficie des désignations QIDP et Fast Track de la FDA et fait l’objet d’essais cliniques en vue d’une approbation réglementaire. D’autres produits en développement visent diverses indications médicales, telles que la sinusite chronique, la pneumonie associée à la ventilation, les brûlures, et plus encore.Pour les médias :Simon Vane Percysimon@vanepercy.com+44 (0) 7710 005 9101. CDC. HAI Pathogens and Antimicrob Resist Report, 2018-2021. (link)2. Nature. 2012;486:207-214. (link)2. Biomedicines. 2022 Dec 26;11(1):54. (link)

