Le Falcon Premium du CN remporte un prix d’excellence de l’Intermodal

MONTRÉAL, 19 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui que son service intermodal de pointe, Falcon Premium, a reçu le prix Conteneur d’argent (Contenedor de Plata) remis par l’Asociación Mexicana del Transport Intermodal (AMTI). L’AMTI est la principale association de transport intermodal au Mexique. Elle représente les principaux intervenants du secteur et fait la promotion des pratiques exemplaires en matière de logistique transfrontalière. Ce prix prestigieux souligne les réalisations exceptionnelles du CN en matière de transport intermodal transfrontalier entre le Mexique, les États-Unis et le Canada.

« Nous sommes honorés de recevoir le prix Conteneur d’argent de l’AMTI pour notre service Falcon Premium. Le CN est fier d’être un chef de file en matière de prestation d’un service interréseaux entièrement ferroviaire sans rupture qui reflète notre engagement à l’égard de l’innovation, du service à la clientèle exceptionnel et du développement durable à travers la chaîne d’approvisionnement en Amérique du Nord. »

- Derek Taylor, Vice-président exécutif et chef de l’exploitation sur le terrain au CN



« Falcon Premium est devenu la référence dans l’industrie, offrant aux clients une fiabilité de service comparable à celle du transport routier pour leurs expéditions du Mexique vers le Canada, en passant par les États-Unis. Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance et fiers de collaborer avec le CN et GMXT afin de proposer à nos clients une solution gagnante qui permet de retirer des camions des routes congestionnées et de réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 75 %. »

- Kenny Rocker, Vice-président exécutif – Marketing et Ventes chez Union Pacific



« GMXT s’efforcera toujours d’être à la pointe de son service. Falcon Premium devient l’un des moyens les plus efficaces pour desservir l’Amérique du Nord de manière durable. Nous continuerons à travailler main dans la main avec le CN et UP sur des projets comme celui-ci. »

- Luis Hernández, Vice-président Intermodal chez GMXT



Le CN a mis au point le service intermodal Falcon Premium en étroite collaboration avec Union Pacific (UP) et Grupo México Transports (GMXT). Ensemble, les chemins de fer offrent le service interréseaux le plus rapide et le plus fluide reliant le Canada, le Midwest américain et le Mexique.

Falcon Premium aide les clients à transporter des marchandises avec plus de rapidité, de fiabilité et d’efficacité environnementale. En éliminant les échangeurs de camions et en optimisant le millage des itinéraires, le service offre la liaison ferroviaire la plus directe et là plus écoénergétique entre le Canada et le Mexique, accélérant ainsi la mise en marché tout en réduisant les émissions.

Le prix Conteneurs d’argent souligne l’impact transformationnel de Falcon Premium sur le transport intermodal et souligne la mission élargie du CN qui est de bâtir des réseaux de transport plus intelligents, plus écologiques et plus résilients.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du golfe aux États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

