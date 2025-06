Les 1000 Miglia 2025 : l’arrivée aura lieu ce soir dans la capitale

UN DUEL PASSIONNANT SE JOUE ENTRE VESCO-SALVINELLI ET EREJOMOVICH-LLANOS POUR PRENDRE LA TÊTE DU CLASSEMENT

BRESCIA, Italie, 19 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est à Sienne, sous un soleil devenu brûlant vers midi, que les équipages de la Flèche Rouge se sont élancés en direction des routes qui sillonnent les magnifiques collines du Val d’Orcia.

Le classement mis à jour lors de la 48e épreuve de contre-la-montre confirme le duel qui se joue pour prendre la tête de la course entre Vesco-Salvinelli, avec une Alfa Romeo 6C 1750 Ss, et Erejomovich-Llanos, avec une 6C 1500 Ss. Après avoir rattrapé le retard pris dans la matinée, les champions en titre ont temporairement repris la première position. En troisième position, on retrouve l’équipage Belometti-Ricca à bord d’une Lancia Lambda Spider Tipo 221, suivi en quatrième position par l’équipage Tonconogy-Ruffini embarqué dans une 6C 1750 Gs Spider.

Après un contrôle de passage à Campiglia, c’était au tour de Radicofani d’accueillir une épreuve moyenne, un contrôle de passage ainsi que le contrôle horaire, marquant ainsi le départ de la Toscane que les voitures traverseront à nouveau demain en remontant depuis le demi-tour prévu dans la capitale.

C’est sur les rives du lac de Bolsena qu’une nouvelle série d’épreuves de contre-la-montre attendait les pilotes et copilotes : se déroulant principalement sur des routes en gravier, cet enchaînement de huit épreuves s’est révélé particulièrement périlleux pour les équipages en raison de la poussière soulevée au passage des voitures.

Après avoir bouclé cette dernière série d’épreuves, les participants ont pu profiter de la vue sur le lac depuis le contrôle de passage de Capodimonte, situé à proximité du port. Les équipages ont ensuite traversé Marta, le village de pêcheurs.

Après avoir parcouru une quarantaine de kilomètres, les pilotes et copilotes ont testé leurs capacités près du lac de Vico, lors de la troisième épreuve moyenne de la course. Par la suite, le convoi se dirigera vers Ronciglione, étape désormais classique des dix dernières éditions. Cette année, cependant, après le traditionnel contrôle de passage sur la Piazza Vittorio Emanuele, le village accueillera également pour la première fois un contrôle horaire, lequel marquera le départ du parcours de la course qui emmènera les 1000 Miglia 2025 au cœur de Rome.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/93ef5c32-ffdb-4e9b-b27c-cbb48ce2475d

