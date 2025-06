Mandalay meddelar att de har mottagit ett svenskt myndighetsgodkännande för en föreslagen sammanslagning av jämbördiga parter

TORONTO, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) meddelar att ett svenskt myndighetsgodkännande har erhållits i samband med bolagets tidigare aviserade avtalsplan enligt Business Corporations Act (British Columbia), enligt vilken Alkane Resources Limited (”Alkane”) har gått med på att indirekt förvärva alla emitterade och utestående stamaktier i Mandalay (”transaktionen”).

Det myndighetsgodkännande som Swedish Inspectorate of Strategic Products erhållit enligt den svenska lagen om granskning av utländska direktinvesteringar innebär att myndigheten har beslutat att inte vidta ytterligare åtgärder med anledning av ärendet om utländska direktinvesteringar och kommer inte att inleda en granskning av transaktionen, vilket gör att transaktionen kan fortsätta enligt svensk lag.

Transaktionen behöver fortfarande ett godkännande från Supreme Court of British Columbia och vissa andra myndighetsgodkännanden, godkännande från Mandalays aktieägare och Alkanes aktieägare, samt uppfylla eller avstå från andra sedvanliga slutförandevillkor. Alkane och Mandalay förväntar sig för närvarande att deras respektive aktieägarmöten ska äga rum i slutet av juli 2025.

För mer information

Frazer Bourchier

President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen

Director, Business Valuations och IR

Kontakt:

647.258.9722

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt naturresursbolag med producerande tillgångar i Australien (guld-antimongruvan Costerfield) och Sverige (guldgruvan Björkdal). Bolaget fokuserar på att öka sin produktion och minska kostnaderna för att generera ett väsentligt positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att bedriva verksamheten på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt, samtidigt som man utvecklar en hög nivå av engagemang med samhället och medarbetarna.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information och framåtriktade uttalanden i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning och kan innehålla framtidsinriktad finansiell information eller finansiell utblicksinformation (gemensamt ”framåtriktad information”). Framåtriktad information kan avse framtida utsikter och förväntade händelser, såsom slutförandet och tidpunkten för transaktionen.

Framåtriktad information identifieras i allmänhet genom användningen av ord som ”kommer”, ”skapa”, ”förstärka”, ”förbättra”, ”potential”, ”förvänta”, ”uppsida”, ”tillväxt” och liknande uttryck och fraser eller uttalanden om att vissa åtgärder, händelser eller resultat ”kan”, ”skulle kunna” eller ”bör”, eller den negativa innebörden av sådana termer, är avsedda att identifiera framåtriktad information. Även om Mandalay anser att de förväntningar som återspeglas i den framåtriktade informationen är rimliga, bör man inte lägga alltför stor vikt vid kommande information, eftersom ingen garanti kan ges för att sådana förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Framåtriktad information baseras på information som finns tillgänglig vid den tidpunkt då dessa uttalanden görs och/eller på vad Mandalays tjänstemän och styrelseledamöter i god tro tror om framtida händelser, och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att de faktiska resultaten skiljer sig väsentligt från dem som uttrycks i eller antyds av den framåtriktade informationen. Framåtriktad information är förenad med många risker och osäkerhetsfaktorer. Sådana faktorer inkluderar, utan begränsning: risker relaterade till transaktionens slutförande; risker relaterade till förändringar i guld- och antimonpriset och de faktorer som identifieras i avsnittet ”Risker relaterade till verksamheten” i Mandalays senast inlämnade årliga informationsformulär som finns tillgängligt på SEDAR+ på www.sedarplus.ca. Framåtriktad information har utformats för att hjälpa läsarna att förstå Alkanes och Mandalays syn på framtida händelser vid den aktuella tidpunkten och gäller endast det datum då den lämnas. Förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Mandalay ingen skyldighet att uppdatera eller offentligt tillkännage resultaten av någon ändring av något framåtriktat uttalande som finns i eller införlivas genom hänvisning häri för att återspegla faktiska resultat, framtida händelser eller utveckling, förändringar i antaganden eller förändringar i andra faktorer som påverkar den framåtriktade informationen. Om Mandalay uppdaterar ett eller flera framåtriktade uttalanden ska ingen slutsats dras att något av företagen kommer att göra ytterligare uppdateringar avseende dessa eller annan framåtriktade uttalanden. All framåtblickande information i detta pressmeddelande omfattas uttryckligen i sin helhet av denna varningstext.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.