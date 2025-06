アクシ (Axi) がトレーダーに資金提供プログラムへの参加を呼びかけ、無料の早期アクセス特典として利益分配を提供

新規および既存のアクシ・セレクト (Axi Select) トレーダーは、今年8月に実施される本プログラムの第1ステージにおいて、期間限定の利益分配10%特典を享受

シドニー発, June 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- オンライン外国為替およびCFDの大手ブローカーであるアクシは、昨年好評を博した資本配分プログラムにおける注目のプロモーションを再び実施し、より多くのトレーダーにアクシ・セレクトの恩恵を受けるよう呼びかけている。

2025年8月の1か月間、新規および既存のアクシ・セレクト参加者のうち、プログラムの第1ステージである「シード (Seed)」に属するすべてのクライアントは、5,000米ドル (約72万5,000円) の取引資金へのアクセスと、月末時点での10%の利益分配特典を受けることができる。 この特別なプロモーションにより、トレーダーはアクシの資金提供トレーディングプログラムに無料で参加できるだけでなく、通常は第1ステージでは提供されない独自の利益分配の機会を得ることが可能となる。

通常、「シード」ステージでは利益分配は提供されていない。 このステージでは、トレーダーはアクシ・セレクトのトレーディングルームおよびダッシュボードを活用しながら、自身の知識とスキルの定着に取り組む。 しかしながら、アクシ・セレクトの第2ステージである「インキュベーション (Incubation)」へ進むと、構造は大きく変化し、トレーダーはアクシからの資金に対して40%の利益分配を受けられるようになり、プログラムの最高到達点に達した際にはその割合が最大90%まで引き上げられる。

この期間限定オファーは、アクシ・セレクトの持つ大きな可能性を、より多くの才能ある意欲的なトレーダーに知ってもらうことを目的としている。 アクシ・セレクト責任者のグレッグ・ルービン (Greg Rubin) は以下のように述べている。「8月には、新規・既存のすべてのトレーダーに向けて、アクシ・セレクトという革新的な仕組みを体験していただきたいと考えています。 アクシ・セレクトは、成功を謳うだけの空虚な仕組みではありません。既に複数のトレーダーが、100万米ドル (約1億4,500万円) という最高資金の獲得に成功しています。 当社の革新的かつトレーダー中心のプログラムは、トレーディングの道のりを導くために必要なツールとサポートをすべて備えています」。

このプロモーションへの参加は無料で、手数料も一切発生しない。新規トレーダーに求められる主な条件は、アクシ・セレクトアカウントを作成し、最低500米ドル (約72,500円) を入金した上で、プロモーション期間中またはその前に「シード」ステージへの参加資格を得ることである。 アクシ・セレクトのアカウントで行われた取引は、そのまま割当アカウントにも反映され、期間中に発生した取引利益は10%の利益分配の対象となり、月末に自動的に支払われる。 既に「シード」ステージに参加している既存のクライアントは、8月1日から31日の間に取引を行うことで、自動的に本プロモーションへの参加対象となる。 アクシ・セレクトの資本配分プログラムの詳細については、こちらを参照のこと。

アクシについて

グローバルオンラインFXおよびCFD取引会社のアクシは、世界100か国以上に数千人の顧客を擁している。 また、アクシは外国為替、株式、金、原油、コーヒーなど、複数の資産クラスを対象としたCFDを提供している。

詳細情報またはアクシからの追加コメントについては、mediaenquiries@axi.comまで問い合わされたい。

アクシセレクトプログラムは、アクシトレーダーリミテッド (AxiTrader Limited) の顧客のみ利用できる。 CFDには高い投資損失リスクが伴う。 利用者との取引において、当社がすべてのポジションの主要な取引相手となる。 このコンテンツは、オーストラリア、ニュージーランド、欧州連合および英国の居住者には提供されていない。 詳細については、当社の利用規約を参照されたい。 標準取引手数料および最低入金額が適用される。

