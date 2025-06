Alle neuen und bestehenden Axi Select-Trader können während der ersten Phase des Programms im August von einem zeitlich befristeten Angebot mit 10% Gewinnbeteiligung profitieren

SYDNEY, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, der führende Online-Broker für Devisen und CFDs, bringt seine herausragende Kapitalallokationsaktion aus dem letzten Jahr zurück und lädt mehr Trader ein, von den Vorteilen von Axi Select zu profitieren.

Im August 2025 erhalten alle neuen und bestehenden Axi Select-Kunden mit Seed – der ersten Phase des Programms – 5.000 US-Dollar Handelskapital bereitgestellt und profitieren am Monatsende von einer großzügigen Gewinnbeteiligung von 10 %. Diese einzigartige Aktion ermöglicht es Tradern nicht nur, kostenlos am Trading-Programm des Brokers mit bereitgestelltem Kapital teilzunehmen, sondern auch von einer exklusiven Gewinnbeteiligung zu profitieren, die in der Regel in der ersten Stufe nicht verfügbar ist.

In der Seed-Phase ist eine Gewinnbeteiligung üblicherweise nicht vorgesehen. In dieser Phase konzentrieren sich die Trader darauf, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten mithilfe des Axi Select Trading Room und Dashboards zu festigen. Sobald sie jedoch die Incubation-Phase – die zweite Stufe von Axi Select – erreichen, ändert sich die Struktur deutlich: Die Trader haben dann Anspruch auf eine Gewinnbeteiligung von 40 % aus den Geldmitteln von Axi, die sich bei Erreichen des höchsten Meilensteins des Programms auf bis zu 90 % erhöht.

Dieses zeitlich begrenzte Angebot soll das enorme Potenzial von Axi Select einem breiteren Kreis talentierter, ambitionierter Trader vorstellen. Greg Rubin, Leiter von Axi Select, erklärt: „Im August laden wir sowohl neue als auch bestehende Trader ein, diese Innovation namens Axi Select zu entdecken. Axi Select ist kein leeres Versprechen auf Erfolg – mehrere Trader haben sich bereits die höchsten Geldmittel in Höhe von 1.000.000 USD gesichert. Unser revolutionäres, traderorientiertes Programm stellt sämtliche Werkzeuge und Unterstützung bereit, um Ihre Trading-Laufbahn gezielt zu fördern.“

Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos und mit keinen Gebühren verbunden. Die wichtigsten Voraussetzungen für neue Trader sind die Einrichtung eines Axi Select-Kontos, die Mindesteinzahlung von 500 USD und die Qualifizierung für die Seed-Phase vor oder während des Aktionszeitraums. Trades, die über das Axi Select-Konto getätigt werden, werden im zugehörigen Allokationskonto gespiegelt, wo alle während dieses Zeitraums erzielten Gewinne aus Trading-Aktivitäten einer Gewinnbeteiligung von 10 % unterliegen, die automatisch am Monatsende ausgezahlt wird. Bestehende Kunden in der Seed-Phase nehmen automatisch teil, sofern sie im Zeitraum vom 1. bis 31. August handeln. Mehr über das Kapitalallokationsprogramm von Axi Select erfahren Sie hier.

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden von Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für verschiedene Anlageklassen an, darunter Forex, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und mehr.

Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich bitte an: mediaenquiries@axi.com

Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von AxiTrader Limited vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anleger. In unseren Geschäften mit Ihnen treten wir als Vertragspartner für alle Ihre Positionen auf. Dieser Inhalt ist für Einwohner von Australien, Neuseeland, der EU und des Vereinigten Königreichs nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. *Es gelten die üblichen Trading-Gebühren und Mindestanforderungen für Einzahlungen.

