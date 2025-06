IDS Résultats 2024

COMMUNIQUE DE PRESSE - Le 19 Juin 2025

En 2025 IDS prévoit un retour à l’équilibre sur le 1ème semestre 2025. Pour assurer son retournement définitif, IDS a décidé de renforcer ses fonds propres par une augmentation de capital réservée, qui sera soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale du 30 Juin 2025

Résultats 2024

AU 31 Décembre En K€ 2024 2025 Comptes sociaux IDS



Produits Exploitation 2347 2010 Charges Exploitation 2791 2929 Résultat d’Exploitation (444) (919) Résultat courant avant impôts (450) (919) Résultat Exceptionnel 39 80 Résultat Net (392) (818)





Trésorerie disponible 91 236 Endettement 0 0 Capitaux propres 1514 1907







Fort de son savoir-faire et de sa maitrise des métiers des SIG (Services d’Informations Géographiques), IDS a souhaité garder toutes ses principales ressources et ses compétences techniques en 2024 afin d’aborder 2025 avec tous les moyens nécessaires pour continuer à développer ses projets et accélérer le développement de toutes ses activités chez ses clients tout au long de l’année 2025.



IDS- siège social : 20 rue Joseph SERLIN - 69001 LYON.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.