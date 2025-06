Alain Rhéaume annonce sa retraite à titre de Président du Conseil d’administration de Boralex

MONTRÉAL, 19 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) annonce aujourd’hui que le Président de son Conseil d’administration, monsieur Alain Rhéaume, a informé le Conseil qu’il quittera ses fonctions lorsque son successeur aura été désigné par les administrateurs, au plus tard en décembre prochain.

M. Rhéaume annonce son départ à la retraite après la divulgation de la Stratégie 2030 de Boralex. Le processus de sélection d’un nouveau président sera supervisé par le Comité de gouvernance du Conseil d’administration et devra être complété au plus tard en décembre 2025, à la demande de monsieur Rhéaume, puisqu’il atteindra alors la limite de quinze ans pour le mandat d’un administrateur, établie par les politiques de gouvernance de l’entreprise.

« Au cours des dernières années, le Conseil d’administration de Boralex s’est penché en priorité sur l’évolution ordonnée de l’entreprise, tant au niveau de son leadership et de ses orientations stratégiques que de sa gouvernance. Nous avons réalisé des progrès importants sur chacun de ces éléments qui sont prioritaires pour notre actionnariat et toutes nos parties prenantes », a souligné M. Rhéaume.

Sous la présidence de monsieur Rhéaume, Boralex a grandement progressé. Notamment :

En s’appuyant sur le plan de relève déployé sous la supervision du Conseil, l’équipe de direction a été renouvelée, à commencer par la nomination de Patrick Decostre à titre de président et chef de la direction. Elle compte maintenant de nouveaux dirigeants dans plusieurs secteurs de l’entreprise ;

Le Conseil d’administration a accueilli, au cours des 10 derniers mois, trois nouveaux administrateurs qui viennent compléter le large éventail de compétences et d’expériences du Conseil, alors que deux autres l’ont quitté ;

Les orientations du Plan stratégique 2025 ont été concrétisées avec rigueur et ses objectifs ont été largement rencontrés. La Stratégie 2030, rendue publique le 17 juin dernier, assurera la poursuite de la trajectoire ambitieuse dans laquelle Boralex s’est inscrite.





« Cette étape clé de l’évolution de Boralex, qui se conclut par la présentation de sa nouvelle Stratégie 2030, aura requis beaucoup d’efforts de la part du Conseil et de la haute direction. La mise en œuvre des nouvelles orientations stratégiques de la Société bénéficiera de la nomination d’un nouveau président du Conseil qui pourra la guider sur un horizon de moyen terme », a déclaré M. Rhéaume.

« Les turbulences et l’incertitude des économies mondiales amènent des défis auxquels les entreprises doivent s’ajuster, mais la croissance forte de la demande d’énergie et la transition énergétique en cours présentent des opportunités significatives à la portée de Boralex, bien positionnée pour continuer de s’affirmer comme leader des énergies renouvelables », a-t-il ajouté.

« Nous exprimons notre profonde gratitude pour les 15 années de contribution d’Alain Rhéaume au conseil d’administration de Boralex dont huit années à titre de Président du Conseil », a déclaré Patrick Decostre. « Alain combine un sens aigu des affaires avec une expertise inégalée en gouvernance. Toujours disponible, à l’écoute et pertinent, il sait veiller à l’équilibre des risques et opportunités avec une approche humaine et un souci du bien commun. Au nom de toute l’équipe de Boralex, je le remercie chaleureusement. »

« J’ai grandement apprécié travailler avec des collègues extrêmement dédiés et performants chez Boralex, tant au niveau du Conseil d’administration que de la direction et de l’ensemble des employés. Ensemble, nous aurons contribué à faire progresser cette petite entreprise, née de la vision de son bâtisseur Bernard Lemaire, à un niveau de développement dont il serait fier », a conclu M. Rhéaume.

Pour plus de détails sur le Conseil d’administration et ses pratiques en matière de gouvernance, consultez le site web de Boralex.

Mise en garde à l’égard des déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué incluant, sans limitation, celles relatives au processus de sélection d’un remplaçant pour le poste de Président du Conseil, constituent des déclarations prospectives, fondées sur des prévisions actuelles, au sens des lois sur les valeurs mobilières. Boralex tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, incluant les facteurs abordés dans les rubriques traitant des facteurs de risque et des facteurs d’incertitude figurant dans le rapport de gestion de Boralex pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, et que ses résultats, ou les mesures qu’elle adopte, pourraient différer significativement de ceux qui sont indiqués ou sous-jacents à ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d’une déclaration prospective donnée. À moins d’indication contraire de la Société, les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l’effet que pourraient avoir sur ses activités, des transactions, des éléments non récurrents ou d’autres éléments exceptionnels annoncés ou survenant après que ces déclarations ont été faites. Rien ne garantit que les résultats, le rendement ou les réalisations, tels qu'ils sont formulés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, se concrétiseront. Le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. À moins de n’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la direction de Boralex n’assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres changements.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a augmenté de plus de 50 % et elle s’établit aujourd’hui à plus de 3,2 GW. Nous développons un portefeuille de projets en développement et chemin de croissance de 8 GW dans l'éolien, le solaire et le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez boralex.com ou sedarplus.com. Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.

