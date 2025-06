إطلاق الدورة الأولى من معرض كود ليبيا 2026في بنغازي: خطوة وطنية نحو التحول الرقمي

معرض كود ليبيا 2026

معرض كود ليبيا 2026 في بنغازي من 11 إلى 14 مايو، أول حدث وطني للتكنولوجيا والابتكار يدعم التحول الرقمي ويجمع رواد القطاع.

BENGHAZI, LIBYA, June 19, 2025 / EINPresswire.com / -- بنغازي، ليبيا – 19 يونيو 2025تستعد مدينة بنغازي لاحتضان أول حدث وطني من نوعه في مجال التكنولوجيا الابتكار ، وذلك من خلال إطلاق معرض كود ليبيا 2026، الذي سيُقام من 11إلى 14 مايو 2026 في مركز بنغازي للمعارض. يهدف الحدث إلى تسليط الضوء على التحول الرقمي في ليبيا، وتعزيز دور التكنولوجيا في مختلف القطاعات الحيوية، ودعم الكفاءات الوطنية الشابة نحو مستقبل رقمي مزدهر.من تنظيم شركة ATEX الدولية للمعارض، يجمع معرض كود ليبيا تحت مظلته نخبة من الجهات الحكومية، والمستثمرين، ورواد الأعمال، والخبراء في قطاع التكنولوجيا، بالإضافة إلى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.يأتي كود ليبيا 2026 ليُشكّل نقطة التقاء استراتيجية لكافة الأطراف المعنية بالتحول الرقمي، عبر:• أربع منصات مؤتمر متخصصة في الذكاء الاصطناعي ، الأمن السيبراني، المدن الذكية، البنية التحتية الرقمية، التكنولوجيا المالية، والتعليم الذكي.• جلسات حوارية وورش عمل بمشاركة أكثر من 70 متحدثًا محليًا ودوليًا.• معرض بمساحة تتجاوز 6,000 متر مربع يضم شركات تكنولوجيا، شركات ناشئة، ومبادرات رقمية.• فعاليات تفاعلية تشمل الهاكاثون الطلابي، وبرامج موجهة لرواد الأعمال الشباب، وفرص تدريبية.• حضور متوقّع يتجاوز 15,000 زائر من مختلف القطاعات والمستويات.يُسهم هذا الحدث في دعم أهداف الدولة نحو بناء اقتصاد متنوع يعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة، من خلال:• تشجيع الاستثمارات في القطاع الرقمي• تمكين الطاقات الشبابية والكوادر الأكاديمية• دعم التحول الرقمي للجهات الحكومية والخاصة• تعزيز فرص التعاون بين القطاعين العام والخاصيركز المعرض على تقديم حلول رقمية في قطاعات رئيسية تمثل أولوية للواقع الليبي، منها:• الذكاء الاصطناعي• الحكومة الإلكترونية والخدمات الذكية• الأمن السيبراني والهوية الرقمية• التكنولوجيا الزراعية• الصحة الرقمية والتعليم الذكي• البنية التحتية والاتصالات• التكنولوجيا المالية والبلوكتشين (Blockchain)• المدن الذكية والتقنيات العقاريةيدعو كود ليبيا 2026 كافة الجهات الراغبة في المساهمة في رسم مستقبل رقمي متطور في ليبيا، من بينها:• الشركات التقنية ومزودو الحلول الرقمية• الجهات الحكومية والوزارات• الجامعات والمراكز البحثية• المستثمرون وصناديق رأس المال الجريء• رواد الأعمال، الطلبة، والمبتكرونحول معرض كود ليبيايُعد معرض كود ليبيا المنصة الوطنية الأولى للابتكار الرقمي في ليبيا. يجمع بين الطموح الحكومي، والابتكار الخاص، والطاقات الشابة، لتأسيس مستقبل تكنولوجي مزدهر ومتين يعكس تطلعات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.سجّل اهتمامك بالمعرضكن جزءًا من لحظة محورية في مسيرة التحول الرقمي في شمال إفريقيا. سواء كنت تتطلع إلى استكشاف أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي، أو التواصل مع قادة القطاع، أو عرض حلولك أمام جمهور متفاعل، فإن معرض كود ليبيا 2026 هو بوابتك نحو فرص حقيقية وفعّالة.قم بزيارة www.codeexpolibya.com لتسجيل اهتمامك والبقاء على اطلاع مع كل جديد نكشف عنه في هذه النسخة الأولى المنتظرة.

