Bitget 推出「PRO」模式，為機構客戶及 VIP 交易者提供定制服務

維多利亞，塞舌爾, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget 宣佈推出 Bitget PRO，為機構及 VIP 交易者提供專門支援。 該計劃旨在滿足高成交量市場參與者的營運需求，提供優化的交易環境，包括更低費用、更佳利率、託管與借貸服務，以及更高的 API 頻率限制和提款限額。

以上種種升級旨在提升資金運用效率，並支援在各種市場環境下的複雜交易策略。 在資格準則方面，Bitget PRO 採用自動化審核機制，讓合資格的交易者輕鬆獲得各種權益。 系統將於每日上午 9 時 (UTC+8) 自動更新資格，各 PRO 級別有不同的權益及費率。 PRO 1 等級要求用戶在過去 30 天交易量中 20% 來自 API 交易， 未達準則的用戶將自動降級為 VIP 等級。 Bitget 亦提供做市商及經紀商計劃，為用戶創造更多參與平台生態系統的機會。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「機構交易者正持續推動加密貨幣普及的發展趨勢，透過規模化、精準操作及策略佈局塑造行業格局。 Bitget PRO 力求成為頂尖加密貨幣參與者的大本營——提供先進安全防護與產品實驗空間，配合高頻交易者的需求變化。」

Bitget PRO 是 VIP 服務的擴展版本。 VIP 等級專為手動及零售交易者而設，而 PRO 計劃則透過 API 為機構級交易精心打造。 PRO 用戶享有技術優勢，包括更高的速率限制、優先技術營運支援，以及直接與 Bitget API 團隊互動以持續改進。 除了更高的 API 速率上限，Bitget PRO 用戶還可使用機構貸款計劃、更高提款限額、安全私有連結及更多子帳戶，進一步增強新計劃將為高成交量交易帶來更高效的交易體驗，符合 Bitget 大規模服務機構客戶及 VIP 交易者的目標。

今年較早時，Bitget 推出機構借貸服務，現貨交易槓桿高達 5 倍，並擬延伸至衍生品領域。 平台亦升級了場外交易服務，並與 Cobo 和 Fireblocks 等託管機構攜手合作，加強安全與支援。 此外，Bitget 改善了統一帳戶功能，讓進階交易者能在單一帳戶進行多幣組合即時交易。 這些舉措展現 Bitget 提供適合機構的全面交易生態系統的策略規劃。

Bitget PRO 標誌著 Bitget 為新世代數碼資產交易提供適合基礎設施的最新進展。 隨著機構進一步參與加密貨幣市場，Bitget 持續專注提供符合程式化、高頻及大額交易者需求的工具及服務。

如欲了解有關 Bitget PRO 的詳情，請點按此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

如欲了解詳情，請瀏覽：網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

此公告附帶的照片載於 http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ebdbcc63-2ca1-42cc-a119-ca6e51437ee0

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.