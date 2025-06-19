Bitget 推出“PRO”模式，为机构客户和 VIP 交易者提供定制化服务

维多利亚，塞舌尔, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 企业 Bitget 宣布推出 Bitget PRO，这是一项旨在为机构交易和 VIP 交易需求提供支持的新计划。 该计划专为满足大宗交易市场参与者的运营需求而设计，提供优化的交易环境，包括更低的费用、更优惠的利率、托管和贷款服务，以及更高的 API 频率上限和更高的提现额度。

这些改进旨在促进高效的资本配置，并为各种市场环境下的复杂交易策略提供支持。 Bitget PRO 采用自动化准入机制，符合条件的交易者可轻松享受专属权益。 资格审核自动截止时间为每日上午 9:00 (UTC+8)，不同 PRO 等级对应不同的福利和费用标准。 PRO 1 级别要求用户过去 30 天的交易量中，20% 需来自 API。 反之，若未能满足此条件，用户将自动降回 VIP 等级。 Bitget 还提供做市商和经纪商计划，为用户提供更多参与平台生态系统的机会。

“机构交易者正日益成为加密货币普及的关键驱动力，并以其规模化、精准度和策略塑造行业格局。 Bitget PRO 旨在成为加密货币顶级参与者的大本营，为其提供高级安全保障和产品试验空间，以满足高频交易者不断变化的需求，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。

Bitget PRO 是对 VIP 服务的延伸。 VIP 等级主要面向手动及零售交易者，而 PRO 计划则专注于通过 API 为机构级交易提供支持。 PRO 用户将享受多项技术优势，包括提高速率上限、优先获得技术运维支持，以及直接与 Bitget 的 API 团队对接以进行持续优化。 除了更高的 API 速率上限，Bitget PRO 用户还将尊享机构级贷款计划、更高的提现额度、安全的私有链接连接通道以及更多的子账户数量。新计划将为大宗交易解锁更高效的交易体验，这也与 Bitget 规模化服务机构客户和 VIP 交易者的目标相契合。

Bitget 于今年年初推出了一项机构贷款服务，最高可为现货交易提供 5 倍杠杆，并计划将其扩展到衍生品交易。 该平台还升级了 OTC 服务，并与 Cobo 和 Fireblocks 等托管机构合作，以增强安全性和服务支持。 此外，Bitget 还改进了统一账户功能，使高级交易者能够在一个账户中跨多个交易对进行实时交易。 这些措施充分彰显了 Bitget 打造全面、机构级交易生态系统的战略布局。

Bitget PRO 标志着 Bitget 在努力提供适合下一代数字资产交易的基础设施方面取得的最新进展。 随着机构对加密市场的参与度不断加深，Bitget 将继续致力于提供满足程序化交易、高频交易和大宗交易需求的工具和服务。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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