ビットゲット (Bitget)、機関投資家とVIPトレーダー向けにカスタマイズされたサービス、「PRO」モードをリリース

セーシェル・ヴィクトリア発, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、機関投資家およびVIPの取引ニーズに対応することを目的とした、新しいプログラムであるビットゲットPROのリリースを発表した。 大量取引を行う市場参加者の運用ニーズを満たすよう設計された同プログラムは、低い手数料、有利な金利、カストディサービスやローンサービスへのアクセスに加え、API頻度制限の緩和や出金限度額の引き上げにより、最適化された取引環境を提供する。

これらの機能強化は、様々な市場環境での効率的な資本配分を促進し、複雑な取引戦略をサポートすることを目的としている。 資格基準に関しては、ビットゲットPROの要件は自動化されているため、資格のあるトレーダーは簡単にそのメリットを利用することができる。 資格認定は毎日午前9時 (UTC+8) に自動的に行われ、様々なPROレベルに応じて、特典と手数料が異なる。 PRO 1では、過去30日間のユーザーの取引量の20%がAPI取引に由来する必要がある。 この基準を満たさないユーザーはVIPステータスに戻る。 ビットゲットはまた、マーケットメイキングプログラムとブローカープログラムも提供しており、ユーザーがプラットフォームのエコシステムに関与する機会をさらに提供している。

「機関投資家は、暗号資産の採用の勢いをますます牽引し、規模、精度、戦略を通じて暗号資産のナラティブを形成しています。 ビットゲットPROは、トップクラスの暗号資産投資家の拠点になるよう設計されており、高度なセキュリティと高頻度トレーダーの進化する要求に一致する商品を試すための場を提供しています」と、ビットゲットの最高経営責任者 (CEO) であるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。

ビットゲットPROはVIPサービスの拡張版である。 VIPレベルが手動取引や個人投資家向けに構成されているのに対し、PROプログラムは、APIを介した機関投資家レベルの取引向けに設計されている。 PROユーザーは、レート制限の引き上げ、技術運用サポートへの優先アクセス、ビットゲットのAPIチームとの直接的なやりとりによる継続的な最適化など、技術的な利点を享受することができる。 APIレート制限の引き上げに加え、ビットゲットPROユーザーは、機関投資家向けローンプログラム、出金限度額の引き上げ、安全なプライベートリンク接続、さらに追加のサブアカウントも利用できる。新プログラムは、機関投資家の顧客とVIPトレーダーへの大規模なサービスの提供というビットゲットの目標に沿って、より効率的な大口取引体験を実現する。

今年初め、ビットゲットは、スポット取引に最大5倍のレバレッジを利用できる機関投資家向けレンディングサービスを導入したが、同サービスをデリバティブ取引にも拡大する予定である。 同プラットフォームはまた、OTCサービスをアップグレードし、CoboやFireblocksのようなカストディアンと提携することで、セキュリティとサポートを強化した。 さらに、ビットゲットは総合アカウント機能を改良し、上級トレーダー向けに単一のアカウント内で、複数の通貨ペアでリアルタイム取引を行うことを可能にした。 これらの措置は、包括的で機関投資家に対応した取引エコシステムを提供するビットゲットの戦略的計画を示している。

ビットゲットPROは、ビットゲットが次世代のデジタル資産取引に対応したインフラを提供するための取り組みにおける最新の成果である。 暗号資産市場における機関投資家の参入が増える中、ビットゲットはプログラム取引、高頻度取引、大口取引を行うトレーダーのニーズに合ったツールとサービスの提供に引き続き注力する。

ビットゲットPROについて詳しくは、こちらを参照されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 旧称ビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) は、世界水準のマルチチェーン型暗号資産ウォレットであり、ウォレット機能、トークンスワップ、NFT マーケットプレイス、DAppブラウザーなど、包括的なWeb3ソリューションと機能を提供している。

ビットゲットは、世界トップサッカーリーグLALIGAの東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における公式暗号通貨パートナーを務めるほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

報道関係者向けの問い合わせ先:media@bitget.com

リスク警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても構わない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳しくは、当社の利用規約を参照されたい。

