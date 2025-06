Bitget משיקה מצב PRO עם שירותים מותאמים ללקוחות מוסדיים וסוחרי VIP

ויקטוריה, איי סיישל, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, הכריזה על השקת Bitget PRO, תוכנית חדשה שנועדה לתמוך בצרכים של סוחרים מוסדיים וסוחרי VIP. התוכנית, שנבנתה כדי לענות על הדרישות התפעוליות של המשתתפים בשוק בנפח גבוה, מספקת סביבת מסחר מיטבית עם גישה לעמלות נמוכות יותר, ריביות טובות יותר, שירותי משמורת והלוואות יחד עם מגבלות קצבי API גבוהות יותר ומגבלות משיכה מוגדלות.

שיפורים אלה נועדו להקל על פריסת הון יעילה ולתמוך באסטרטגיות מסחר מורכבות בתנאי שוק שונים. באשר לקריטריונים המקנים זכאות, החברה ממכנת את הדרישות עבור Bitget PRO, כך שסוחרים העומדים בקריטריונים יקבלו באופן אוטומטי גישה נוחה להטבות. קביעת הסף להתאמה לתוכנית מתרחשת באופן אוטומטי בשעה 9:00 בבוקר (UTC+8) מדי יום, עם הטבות ועמלות משתנות בהתאם לרמות ה-PRO השונות. רמת PRO 1 דורשת ש-20% מנפח המסחר של המשתמשים מ-30 הימים האחרונים יגיע מעסקאות API. לעומת זאת, משתמשים שאינם עומדים בקריטריונים אלה יחזרו למעמד VIP. Bitget מציעה בנוסף תוכניות לעושי שוק וברוקרים המספקות הזדמנויות נוספות למשתמשים ליצור קשר עם האקו סיסטם של הפלטפורמה.

"סוחרים מוסדיים מניעים יותר ויותר את המומנטום של אימוץ הקריפטוגרפיה, ומעצבים את הסיפור באמצעות גודל, דיוק ואסטרטגיה. Bitget PRO בנויה לשמש כבסיס הבית למשתתפים המובילים בשוק הקריפטוגרפי - והיא מציעה אבטחה מתקדמת ומגרש משחקים להתנסות במוצרים התואמים את הדרישות המתפתחות של סוחרים בתדירות גבוהה", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

Bitget PRO היא הרחבה של פתרון ה-VIP בעוד ששכבת ה-VIP נבנתה לשרת לסוחרים ידניים וקמעונאיים, תוכנית ה-PRO תוכננה למסחר ברמה מוסדית באמצעות ממשקי API. משתמשי PRO נהנים מיתרונות טכניים, כולל מגבלות תעריף מוגדלות, גישה עדיפה לתמיכה טכנית בתפעול, ומעורבות ישירה עם צוות ה-API של Bitget לצורך מיטוב מתמשך. מעבר למגבלות תעריף API גבוהות יותר, משתמשי Bitget PRO יוכלו גם להשתמש בתוכניות הלוואה מוסדית, מגבלות משיכה גבוהות יותר, חיבור בקישור פרטי מאובטח וכן יותר חשבונות משנה, מה שיוסיף עוד יותר. התוכנית החדשה תפתח חוויית מסחר יעילה יותר למסחר בנפח גבוה, בהתאם למטרה של Bitget לשרת לקוחות מוסדיים וסוחרי VIP בקנה מידה גדול.

מוקדם יותר השנה, Bitget הציגה שירות הלוואות מוסדיות עם מינוף של עד פי 5 עבור מסחר בספוט ומתכננת להרחיב אותו גם לנגזרות. כן שדרגה הפלטפורמה את שירותי ה-OTC שלה ושיתפה פעולה עם גופי ניהול מאובטח כמו Cobo ו-Fireblocks כדי לשפר את האבטחה והתמיכה. בנוסף, Bitget שיפרה את תכונת החשבונות המאוחדים שלה, ומאפשרת מסחר חי עבור מספר זוגות באמצעות חשבון יחיד עבור סוחרים מתקדמים. צעדים אלה מראים את התוכניות האסטרטגיות של Bitget לספק מערכת מסחר מקיפה ומוכנה לרמת המוסדות.

Bitget PRO מסמן את ההתפתחות האחרונה במאמצים של Bitget לספק תשתית המתאימה לעידן הבא של מסחר בנכסים דיגיטליים. ככל שההשתתפות המוסדית בשווקי הקריפטו מעמיקה, Bitget ממשיכה להתמקד באספקת כלים ושירותים התואמים את הדרישות של סוחרים פרוגרמטיים, בתדירות גבוהה ובנפח גבוה.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

