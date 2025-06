CGTN: China und zentralasiatische Länder unterzeichnen wegweisenden Vertrag und versprechen verstärkte Zusammenarbeit

CGTN veröffentlichte einen Artikel über den zweiten China-Zentralasien-Gipfel in Astana, in dem die Bedeutung der Unterzeichnung des Vertrags über dauerhafte gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen China und den fünf zentralasiatischen Staaten hervorgehoben und ihr gemeinsames Engagement für die Stärkung der Partnerschaften durch die Belt-and-Road-Initiative zur Förderung der gegenseitigen Entwicklung und der regionalen Zusammenarbeit betont wurde.

BEIJING, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In einer historischen Premiereveranstaltung fand der China-Zentralasien-Gipfel in einem zentralasiatischen Land statt, als sich die Staats- und Regierungschefs Chinas und fünf zentralasiatischer Staaten am Dienstag in Astana, der Hauptstadt Kasachstans, zur zweiten Ausgabe des Gipfels versammelten.

Auf dem Gipfeltreffen wurde ein neuer Meilenstein erreicht: Die sechs Länder unterzeichneten den Vertrag über dauerhafte gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit.

Der Vertrag soll den Grundsatz der ewigen Freundschaft zwischen den Ländern in Form eines Gesetzes verankern, sagte der chinesische Präsident Xi Jinping in einer Grundsatzrede.

„Es ist ein Meilenstein für heute und ein Fundament für morgen“, sagte Xi in seiner Rede auf dem Gipfeltreffen, an dem die Präsidenten Kasachstans, Kirgisistans, Tadschikistans, Turkmenistans und Usbekistans teilnahmen.

Den Geist der Zusammenarbeit zwischen China und Zentralasien hochhalten

Am Dienstag lobte Xi den Geist der Zusammenarbeit zwischen China und Zentralasien, der gegenseitige Achtung, gegenseitiges Vertrauen, gegenseitigen Nutzen und gegenseitige Unterstützung bei der gemeinsamen Verfolgung der Modernisierung durch hochwertige Entwicklung verkörpert.

Im Jahr 2020 schlug China die Einrichtung eines Mechanismus zwischen China und Zentralasien vor. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens ihrer diplomatischen Beziehungen schlugen die Länder 2022 auf einem virtuellen Gipfeltreffen vor, den Mechanismus auf die Ebene der Staatschefs zu heben.

Dieser Vorschlag wurde auf dem ersten China-Zentralasien-Gipfel 2023 in der nordwestchinesischen Stadt Xi'an umgesetzt, wo die Staats- und Regierungschefs vereinbarten, dass das hochrangige Treffen alle zwei Jahre abwechselnd in China und in den zentralasiatischen Ländern stattfinden soll.

Zwei Jahre später seien die Vereinbarungen des ersten Gipfeltreffens vollständig umgesetzt worden, sagte Xi und fügte hinzu, dass sich der Weg der Zusammenarbeit stetig erweitere und die Freundschaft immer stärker werde.

Eine kürzlich von CGTN durchgeführte Umfrage ergab, dass 90 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass es bei dem Mechanismus zwischen China und Zentralasien nicht um Rivalität oder Wettbewerb geht, sondern um einen Rahmen, in dem beide Seiten Stabilität, Entwicklung und eine zukunftsorientierte Zusammenarbeit anstreben.

Bis heute hat China umfassende strategische Partnerschaften aufgebaut und im Rahmen der Belt and Road Initiative Kooperationsdokumente unterzeichnet. Auf bilateraler Ebene hat China zudem die Vision vom Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft mit allen fünf zentralasiatischen Ländern umgesetzt.

Dies zeige deutlich das hohe gegenseitige strategische Vertrauen und die feste Entschlossenheit, die für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit zu vertiefen, sagte Sun Weidong, Generalsekretär des Sekretariats des China-Zentralasien-Mechanismus.

Hochwertige Entwicklung der Belt-and-Road-Initiative

Auf dem Gipfeltreffen in Astana forderte Xi die Länder auf, im Sinne des China-Zentralasien-Geistes zu handeln, die Zusammenarbeit mit neuer Energie und konkreteren Maßnahmen zu verstärken, die hochwertige Entwicklung der Belt-and-Road-Initiative voranzutreiben und das Ziel einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Region weiter zu verfolgen.

Im Jahr 2013 stellte Xi in der Hauptstadt Kasachstans erstmals seine Vision für den gemeinsamen Aufbau des Wirtschaftsgürtels entlang der Seidenstraße vor, einem wesentlichen Bestandteil der BRI.

Durch diese Initiative haben China und die Region eine robuste Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, digitale Wirtschaft und Konnektivität erfahren. China ist zum wichtigsten Handelspartner der Region und zu einer bedeutenden Investitionsquelle geworden. Daten der Allgemeinen Zollverwaltung zeigen, dass der Handel zwischen China und Zentralasien im Jahr 2024 mit 94,8 Milliarden US-Dollar einen Rekordwert erreichte, wobei die kumulierten Investitionen Chinas in der Region 30 Milliarden US-Dollar überstiegen.

Laut der Umfrage von CGTN stimmen 92,4 Prozent der Befragten zu, dass die BRI ein wichtiges internationales öffentliches Gut ist, das die hochrangige Zusammenarbeit zwischen China und Zentralasien unterstützt.

Am Dienstag forderte Xi China und Zentralasien auf, ihren Kooperationsrahmen zu optimieren, um ihn ergebnisorientierter, effizienter und intensiver integriert zu gestalten.

Es sollten Anstrengungen unternommen werden, um die Zusammenarbeit auf einen reibungslosen Handel, industrielle Investitionen, Konnektivität, umweltfreundlichen Bergbau, die Modernisierung der Landwirtschaft und den Austausch von Personal zu konzentrieren und mehr Projekte vor Ort umzusetzen, sagte er.

Um die entsprechende Zusammenarbeit zu fördern, hat China beschlossen, drei Kooperationszentren mit den Schwerpunkten Armutsbekämpfung, Bildungsaustausch sowie Desertifikationsprävention und -bekämpfung einzurichten und eine Kooperationsplattform für einen reibungslosen Handel zu schaffen, kündigte Xi an.

Cui Zheng, Direktor des Forschungszentrums für Russland, Osteuropa und Zentralasien an der Liaoning-Universität, würdigte in einem Meinungsbeitrag für CGTN die Bedeutung des Kooperationsmodells angesichts der aktuellen internationalen Lage.

In einem globalen Umfeld, das von zunehmendem Protektionismus geprägt ist, stellt die Partnerschaft zwischen China und Zentralasien ein neues Modell der diplomatischen Zusammenarbeit dar – eines, das die Unabhängigkeit respektiert, den gegenseitigen Nutzen fördert und die Stimme des Globalen Südens stärkt, so Cui.

