Institute of Regional Studies: رئيس أركان الجيش الباكستاني يزور الولايات المتحدة لتعزيز دور بلاده كعنصر استقرار اقليمي

القائد العسكري الأعلى في باكستان يلتقي مسؤولين أمريكيين في ضوء تفاقم الصراع بين إيران وإسرائيل

إسلام آباد, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- بدأ رئيس أركان الجيش الباكستاني، المشير Syed Asim Munir، زيارة رسمية رفيعة المستوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة تؤذن بفصل جديد من العلاقات الدبلوماسية والعسكرية بين البلدين، وفي ظل التوترات المتفاقمة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وكان Institute of Regional Studies (IRS) في إسلام آباد قد استضاف فعالية بعنوان "ما هو مستقبل المفاوضات النووية الإيرانية-الأميركية؟" بتاريخ 12 يونيو 2025، ناقش خلالها المحللون علاقات التعاون الدبلوماسية والدفاعية الاستباقية بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفترة الحرجة التي تواجه الأمن العالمي والإقليمي. وقد تناول خبراء المعهد (IRS) والمحللون المشاركون موضوع السياسة الخارجية لباكستان والأمن الإقليمي، مشيرين إلى أن باكستان اتخذت موقفاً استراتيجياً في أعقاب خلافها مع الهند في مايو من عام 2025 – ولم تكتفِ باتخاذ القرار بإعادة إحياء العلاقات الباكستانية الأمريكية فحسب، إنما اختارت أيضاً أن تتبع نهجاً استباقياً في إدارة السلام والأمن الإقليميين.

مع اشتداد الصراع بين إيران وإسرائيل، وفي حين لا تزال أفغانستان دولة ضعيفة بعد انسحاب القوات الأمريكية، يساهم موقع باكستان (الجغرافي والدبلوماسي والأمني) في جعلها طرفاً هاماً بالنسبة للولايات المتحدة والعالم بأسره. هذا ويُنظر إلى زيارة المُشير Syed Asim Munir بأنها جزء من الجهود الأمريكية الأوسع نطاقاً لإيجاد شركاء موثوقين يمكنهم المساعدة في احتواء انتشار ظاهرة التطرف، والتوسط في الأعمال العدوانية الإقليمية، وتوفير التوازن الاستراتيجي اللازم في وجه التوترات المتصاعدة وعدم الاستقرار السائد في المنطقة.

وفي حين حظي المشير Syed Asim Munir بترحيب واسع النطاق من قبل مجتمعات الشتات في جميع أنحاء المدن الأمريكية الكبرى، فقد اعتُبرت زيارته بمثابة رسالة تأكيد على مرونة باكستان وإشارة إلى عزم إسلام آباد العمل بشكل استباقي مع واشنطن في مسائل الدفاع والأمن.

مجالات التركيز الرئيسة للزيارة:

* التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب: بهدف تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية لتعقب العناصر المتطرفة عبر المنطقة الحدودية الأفغانية الإيرانية.

* تأمين حماية الأصول العسكرية الأمريكية المهجورة: تطوير بروتوكولات مشتركة لتتبع وتلف المعدات العسكرية المتروكة في البلاد بعد الانسحاب من أفغانستان.

* الحوار الاستراتيجي: إعادة فتح المحادثات بشأن كشمير والدبلوماسية الإقليمية والتعاون الاقتصادي.

* دعم الولايات المتحدة: في إعادة تفعيل عملية السلام مع إيران وإسرائيل.

إن اعتراف رئيس القيادة المركزية الأمريكية (U.S. CENTCOM) الجنرال Michael Kurilla الأخير بأهمية باكستان، باعتبارها "شريكاً استثنائياً" للولايات المتحدة، إنما يسلط الضوء على أهمية هذا التعاون التشاركي. كما يرى المحللون في هذه الزيارة نقطة انعطاف في العلاقات الأمريكية الباكستانية – إذ تؤذن بمرحلة انتقالية من مجرد علاقات متبادلة إلى تحالف أمني أكثر استدامة.

لمحة عن Institute of Regional Studies (IRS):

يعدّ Institute of Regional Studies (IRS) مركز أبحاث يتخذ من إسلام آباد مقراً له. يتولى المركز إجراء أبحاث مجانية تركز بشكل خاص على الشؤون الخارجية والوطنية لمنطقة جنوب آسيا، بما في ذلك القضايا الجيوستراتيجية والدفاعية والاقتصادية والثقافية والصحية والتعليمية والاجتماعية؛ فضلاً عن القضايا ذات الصلة بالبيئة والعلوم والتكنولوجيا. كما يعمل مركز IRS أيضاً في كلّ من الصين وغرب آسيا وجمهوريات آسيا الوسطى.

يمكنكم الاطلاع على الصورة المرفقة بهذا البيان الصحفي عبر الرابط الالكتروني التالي:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a493e54-0360-4885-abd7-a6dc8b78d613

جهة الاتصال:

sInstitute of Regional Studie(IRS)، إسلام آباد

هاتف: 92519203974+

لبريد الالكتروني: irs.pak@gmail.com

الموقع الالكتروني: www.irs.org.pk

