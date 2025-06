로큰롤 명예의 전당에서 “SNL: Ladies & Gentlemen...50 Years of Music” 전시회 오픈,

SNL 다수 출연한 Fred Armisen 특별 공연

클리블랜드, June 19, 2025

참여자: 코미디언이자 작가, 프로듀서, 뮤지션으로 11개 시즌 동안 <새터데이 나잇 라이브>와 함께한 Fred Armisen이 참석했고, 지난 50년 동안 SNL에 출연한 1,900명의 음악인 공연이 공개됐다. 내용: 로큰롤 명예의 전당에서 <SNL> 50주년 기념 전시회 “SNL: Ladies & Gentlemen… 50 Years of Music”가 공식 오픈한 가운데, PNC 스테이지에서 이 획기적인 전시를 기념하고자 11개 시즌 동안 <SNL>과 함께한 Fred Armisen의 특별 공연이 함께 열렸다. 이번 전시회는 지난 50년 동안 <SNL>이 선보인 음악인과 그들의 공연을 기리고자 기획되었다. 로큰롤 명예의 전당은 <SNL>에 출연한 헌액자를 150명 넘게 보유하고 있으며, 이번 전시를 통해 지금껏 공개된 적 없는 드레스 리허설 영상을 비롯해 어디서도 볼 수 없는 1,900명의 음악인 공연을 모아 선보인다.



또한 저녁 행사로 기념관 곳곳에서 특별 이벤트가 열렸다. Ahmir “Questlove” Thompson 가 연출을 맡아 비평가들에게 극찬을 받은 다큐멘터리 “Ladies & Gentlemen… 50 Years of SNL Music” 특별판이 포스터 극장에서 상영되었다. 록홀 라이브러리&아카이브 및 큐레이터 팀이 기획한 기념품 전시, <SNL> 퀴즈, 방문객 사진 촬영 이벤트를 비롯해 <SNL>에서 유명해진 노래들을 록홀 하우스 밴드와 함께 연주하는 잼 세션이 개러지 무대에서 열렸다.



더 많은 정보는 다음 링크에서 확인할 수 있다. https://rockhall.com/exhibitions/snl-50-years-music/



전시 예약은 웹사이트(RockHall.com)를 통해 가능하며, 클리블랜드 주민의 경우 Key Bank가 후원하는 CLE VIP 프로그램을 통해 무료로 로큰롤 명예의 전당에 입장할 수 있다. 일시: 2025년 6월 14일 6:30 p.m. – 10:00 p.m. 장소: 로큰롤 명예의 전당

