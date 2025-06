「SNL：レディース・アンド・ジェントルメン…50年の音楽の軌跡 (SNL: Ladies & Gentlemen...50 Years of Music)」展がロックの殿堂 (The Rock & Roll Hall of Fame) で開幕

SNLのベテラン、フレッド・アーミセン (Fred Armisen) のパフォーマンスも披露

クリーブランド発, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

出演者: 11シーズンにわたり『サタデー・ナイト・ライブ (Saturday Night Live) 』に出演したコメディアン、脚本家、プロデューサー、ミュージシャンの

フレッド・アーミセン、SNLの50年の歴史に登場した全1,900組の音楽ゲストのパフォーマンス

内容: ロックの殿堂と『サタデー・ナイト・ライブ』の50周年記念展「SNL:レディース・アンド・ジェントルメン… 50年の音楽の軌跡」の公式オープニングが開催され、『サタデー・ナイト・ライブ』に11シーズン出演したフレッド・アーミセン (Fred Armisen) がPNCステージでの特別パフォーマンスを披露。この画期的なエキシビションは、『サタデー・ナイト・ライブ』における50年間の音楽ゲストと音楽スケッチを称えるものである。 SNLに出演した殿堂入りアーティスト (RRHOF Inductees) は150組を超え、全世界で唯一、ファンが1,900回分の音楽ゲスト出演パフォーマンスの映像を、リハーサル時の未公開映像も含めて観ることができるのがこのロックの殿堂である。



またこの夜には、ミュージアム内各所で特別な演出が行われ、高い評価を受けたドキュメンタリー『レディース・アンド・ジェントルメン… 50年のSNL音楽の軌跡 (Ladies & Gentlemen… 50 Years of SNL Music) 』 (監督:アーミル「クエストラヴ」トンプソン (Ahmir “Questlove” Thompson)) の特別編集版がフォスター・シアターで初上映されたほか、ロックの殿堂の図書館・アーカイブおよびキュレーションチームによる展示解説、『サタデー・ナイト ・ライブ』をテーマにしたトリビア、来館者向けのフォトスポット、そしてSNLで有名になった楽曲をフィーチャーしたロックの殿堂ハウスバンドによる「ガレージ」でのジャムセッションなどが行われた。



同エキシビションに関する詳細は、以下を参照されたい:https://rockhall.com/exhibitions/snl-50-years-music/



ファンはRockHall.comを訪れることで展示の見学を計画できる。また、ロックの殿堂は、キー・バンク (Key Bank) が後援するCLE VIPプログラムにより、クリーブランド市民に対して常時無料で開放されている。 日時: 2025年6月14日 午後6時30分 ~午後10時 (アメリカ東部夏時間) 場所: ロックの殿堂 (Rock & Roll Hall of Fame)

1100 Rock N Roll Blvd

クリーブランド、オハイオ州 44114

メディア向け資料 (画像/BROLL) :

https://digital.rockhall.com/Share/g2o6e3ufgbiha64v7fl61hu40qlwd872

クレジット:ロックの殿堂提供*

*特記がない限り

詳細情報:

https://rockhall.com/press-room/

問い合わせ/RSVP:

J.R.ジョンソン (J.R. Johnson) / ケリー・シコウスキー (Kelly Schikowski)

FTM@rockhall.org

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2801aa71-8815-4f43-8000-f88a5f9f6742

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c0c5c729-82e2-49dc-80f4-b8fb030a24ad

