Inauguration officielle de l'exposition du Rock & Roll Hall of Fame consacrée au 50ᵉ anniversaire du Saturday Night Live

« SNL: Ladies & Gentlemen… 50 Years of Music » avec une performance spéciale de Fred Armisen, participant aux 11 saisons du Saturday Night Live

du Saturday Night Live, depuis la scène PNC, pour célébrer cette nouvelle

exposition révolutionnaire rendant hommage aux artistes musicaux et aux œuvres musicales diffusés sur le plateau du Saturday Night Live pendant ces 50 dernières années. Avec

plus de 150 intronisés au Rock & Roll Hall of Fame ayant participé à l’émission, le RRHOF est le seul endroit au monde

où les fans peuvent observer les 1 900 performances des artistes musicaux invités, et notamment des images inédites des répétitions générales

.



De plus, la soirée comprenait des animations spéciales réparties à travers tout le musée, notamment l’avant-première

de la version exclusive du documentaire acclamé par la critique « Ladies & Gentlemen… 50 Years of SNL

Music » réalisé by Ahmir « Questlove » Thompson au Foster Theater, avec des

présentations d’artefacts par la bibliothèque et les archives du Rock Hall et les équipes de conservation du musée, un quiz spécial sur le thème du Saturday Night

Live, des séances photos pour les visiteurs et une jam session avec le groupe du Rock Hall dans le

Garage, avec des chansons rendues célèbres grâce à SNL.



Pour plus d’informations sur l’exposition, rendez-vous sur : https://rockhall.com/exhibitions/snl-50-years-music/



Les fans peuvent planifier leur visite en se rendant sur : RockHall.com. Comme toujours, l’entrée au Rock & Roll Hall of Fame

est gratuite pour tous les résidents de la ville de Cleveland grâce au programme CLE VIP sponsorisé par Key Bank. DATE : le 14 juin 2025, de 18 h 30 à 22 h LIEU : Rock & Roll Hall of Fame

1100 Rock N Roll Blvd

Cleveland, OH 44114

