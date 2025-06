„SNL: Ladies & Gentlemen...50 Years of Music“ jetzt in der Rock & Roll Hall of Fame zu sehen

Mit einer Performance von SNL-Veteran Fred Armisen

CLEVELAND, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

WER: Der Veteran aus 11 Staffeln von Saturday Night Live, Komiker, Autor, Produzent und Musiker

Fred Armisen; alle 1.900 Auftritte der Musikgäste aus der 50-jährigen Geschichte von SNL

WAS: Die offizielle Eröffnung der Rock & Roll Hall of Fame und der Ausstellung zum 50-jährigen Jubiläum von Saturday Night Live,

„SNL: Ladies & Gentlemen… 50 Years of Music“ mit einem besonderen Auftritt von Fred Armisen, der bei 11 Staffeln

von Saturday Night Live mitgewirkt hat, auf der PNC-Bühne, um die neue bahnbrechende

Ausstellung zu feiern, die 50 Jahre musikalischer Gäste und musikalischer Sketche bei Saturday Night Live würdigt. Mit

über 150 RRHOF-Mitgliedern, die in der Show aufgetreten sind, ist die RRHOF der einzige Ort auf der Welt,

an dem Fans die 1.900 musikalischen Gastauftritte sehen können, darunter auch einige bisher unveröffentlichte

Aufnahmen der Generalproben.



Darüber hinaus gab es an diesem Abend besondere Veranstaltungen im gesamten Museum, darunter die Premiere

der exklusiven Fassung des von Kritikern gefeierten Dokumentarfilms „Ladies & Gentlemen… „50 Years of SNL

Music“ unter der Regie von Ahmir „Questlove“ Thompson, die im Foster Theater gezeigt wird, mit Ausstellungsstücken

der Rock Hall Library & Archives und Curatorial Teams, einem speziellen Saturday Night

Live-Quiz, Fototerminen für Besucher und einer Jam-Session mit der Rock Hall-Hausband in der

Garage mit Songs, die durch SNL berühmt geworden sind.



Weitere Informationen zur Ausstellung finden Sie unter https://rockhall.com/exhibitions/snl-50-years-music/



Fans können ihren Besuch der Ausstellung unter RockHall.com planen. Wie immer ist der Eintritt in die Rock & Roll Hall of Fame

für alle Einwohner der Stadt Cleveland im Rahmen des von der Key Bank gesponserten CLE VIP-Programms kostenlos. WANN: 14. Juni 2025, von 18:30 Uhr – 22:00 Uhr WO: Rock & Roll Hall of Fame

1100 Rock N Roll Blvd

Cleveland, OH 44114

MEDIENINHALTE (BILDER/ARCHIVMATERIAL):

https://digital.rockhall.com/Share/g2o6e3ufgbiha64v7fl61hu40qlwd872

Mit freundlicher Genehmigung der Rock & Roll Hall of Fame*

*sofern nicht anderweitig vermerkt

WEITERE INFORMATIONEN:

https://rockhall.com/press-room/

KONTAKT/ANTWORT AN:

J.R. Johnson / Kelly Schikowski

FTM@rockhall.org

Fotos zu dieser Bekanntmachung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2801aa71-8815-4f43-8000-f88a5f9f6742

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c0c5c729-82e2-49dc-80f4-b8fb030a24ad

