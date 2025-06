香港旅遊發展局於巴塞爾藝術展巴塞爾展會呈獻香港文化及城市風貌

與一眾藝術愛好者慶祝香港舊城中環的文化與活力





香港, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 香港旅遊發展局 (旅發局) 欣然宣布,將於2025年巴塞爾藝術展巴塞爾展會期間,隆重推出「香港吧」(Hong Kong Bar),活動日期為6月19至22日。 為此,旅發局特別攜手香港藝術家許芳華,打造全新藝術裝置《映月》(Under the Moonlight),為「香港吧」注入獨特魅力。 作為與巴塞爾藝術展三年全球策略合作協議的一部分,這也是旅發局首次於巴塞爾藝術展的發源地展現香港獨特文化,誠邀全球觀眾親身感受香港充滿活力的藝術氛圍與無限活力。

旅發局總幹事程鼎一先生表示:「旅發局與巴塞爾藝術展的三年夥伴合作,致力透過其享負盛名平台,向世界各地觀眾分享香港獨特文化和藝術。在巴塞爾藝術展巴塞爾展會上,我們將展現以『舊城中環』為靈感的『香港吧』,以獨特風味的餐飲體驗帶領訪客感受香港地道生活。我們很榮幸與香港藝術家許方華合作,相信其作品將深深吸引觀眾。誠邀大家到『香港吧』舉杯細味香港情懷。」

巴塞爾藝術展香港展會總監樂思洋(Angelle Siyang-Le)表示:「我們非常榮幸能將香港的活力帶到巴塞爾藝術展發源地——巴塞爾,不僅能展示香港豐富文化歷史,更生動詮釋香港不斷演變的多樣性。通過『香港吧』及與香港藝術家許方華合作,我們誠邀全球觀眾體驗香港傳統與創新交融的獨特魅力——從鴛鴦天尼到中環街市啟發的沉浸式空間設計,每個細節都展示這座城市堅韌、創意與社區故事。此次合作是我們與香港旅遊發展局全球戰略夥伴關係的重要里程碑,進一步鞏固香港作為中西文化樞紐的國際地位。」

品味香港傳統風韻:以舊城中環及中環街市為靈感

「香港吧」將帶領訪客沉浸於香港舊城中環的熱鬧氛圍,並以一款深受城市獨特飲品啟發的招牌雞尾酒為亮點。「鴛鴦」是一款由香醇咖啡與港式奶茶融合的經典飲品,而「鴛鴦馬天尼」則以伏特加與「鴛鴦」調配而成,為展會訪客注入一絲清新的香港活力。此外,酒吧更提供一系列以香港飲食文化為靈感的特調雞尾酒及精美小食。訪客將踏上一趟多感官旅程,透過地道美食、沉浸式設計與藝術裝置的結合,深入探索香港豐富多元的城市面貌,體驗一場捕捉城市精髓的全方位感官盛宴。

酒吧的設計靈感,源自香港的標誌性地標——中環街市。這座歷史可追溯至19世紀的建築,是香港首個永久性室內市場,昔日匯聚了熱鬧的美食與零售攤檔,是香港人日常生活中不可或缺的一部分。如今,這個經活化的社區空間完美地連結了城市的過去與現在,象徵著香港層次豐富且不斷演進的城市身份,並為「香港吧」提供了源源不絕的創作靈感。在巴塞爾藝術展巴塞爾展會上,香港旅遊發展局將重現中環街市的建築魅力與熱鬧氛圍,將空間轉化為一個向地區歷史致敬的活現舞台,讓訪客透過味道、空間與故事的交融,深刻體驗香港的文化敘事。







藝術與文化:捕捉城市節奏

本地藝術家許芳華以月亮主題及其探索科技如何塑造現實感知的創作而聞名。這次她將在「香港吧」內呈獻其全新藝術《映月》,為整個空間注入迷人的光影魅力。許芳華的作品運用科技與機器,重新演繹月亮的陰晴圓缺,不僅讓人聯想起香港閃爍璀璨的夜色,更呼應了月亮在中國文化中關於圓滿、柔美與生命力的深刻寓意。這件特別委託的作品從月亮周而復始的規律中汲取靈感,為酒吧增添了詩意與靜謐的氛圍,完美呼應香港那種恆常變革與堅韌不息的城市節奏。

藝術家許芳華表示:「香港是座霓虹璀璨的不夜城,而我的作品則希望在月光下,為人們提供一個靜思的瞬間。月光如同一層輕柔的薄紗,將都市的霓虹與夜的靜謐交織在一起。在這變幻的光影下,香港展現出它恬靜而內省的另一面,彷彿一場在遙遠星辰與熙攘街景間的無聲對話。」

全球文化交流平台

旅發局在巴塞爾藝術展巴塞爾展會設立的限定酒吧,不僅是雙方全球合作的延續,更彰顯了香港發展為頂尖藝術文化樞紐的決心與實力。我們誠摯邀請全球的藝術愛好者親臨香港,重新發掘這座在傳統與現代交匯中,不斷綻放新姿彩的魅力都市。

巴塞爾藝術展巴塞爾展會 「香港吧」

地點:2/F, Messe Basel, Messeplatz 10, 4058 Basel, Switzerland

營業時間: 貴賓預展日:6 月 17-18 日,上午 11 時至晚上 8 時 公眾開放日:6 月 19-22 日,上午 11 時至晚上 7 時

編輯備註

關於香港旅遊發展局

香港旅遊發展局(旅發局)是專責推廣香港旅遊業的政府資助機構,主要職能是提升旅遊業對香港社會和經濟的貢獻,並致力鞏固香港作爲世界級旅遊勝地的地位。旅發局與政府、旅遊業界和其他相關界別緊密合作,在世界各地宣傳香港,爲旅客提供更多元化的旅遊産品和更具質素的服務,同時致力提升旅客在香港的旅遊體驗。旅發局在全球設有15個辦事處,並於7個不同市場設有代辦。

關於巴塞爾藝術展

巴塞爾藝術展於 1970 年由來自巴塞爾的藝廊創辦人成立,現今為全球一致推崇的國際藝術交流平台。每年於巴塞爾、邁阿密海灘、香港及巴黎舉行的藝術展會,演示了現代藝術與當代藝術的最高水平。四大展會各有其地區性意義,從參展藝廊、展出作品及與當地文化組織合辦的平行藝術活動,足以反映不同展會的獨特性。透過拓展全新數碼平台以及《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》(Art Basel and UBS Global Art Market Report)等全新計劃,巴塞爾藝術展積極參與展覽以外的藝術領域。巴塞爾藝術展的全球媒體合作夥伴是《金融時報》。請瀏覽 artbasel.com 參閱更多資料。

