Le Book CONNECTIONS REGRESA A CDMX

LE BOOK CDMX regresa el 17 de julio al Four Seasons: donde las ideas se encuentran con las oportunidades. Creativos, este evento es para ustedes.

México es clave en el mapa creativo global. Estamos felices de regresar y seguir construyendo puentes entre talento local y oportunidades internacionales.” — Mark Brown, CEO de LE BOOK

MEXICO CITY, MEXICO CITY, MEXICO, June 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- ¡La cuenta regresiva comenzó! LE BOOK llega a CDMX este 17 de julio con lo mejor del talento creativo global. ¿Quieres ser parte del evento? Aquí te contamos cómo asistir.

¡Vuelve uno de los eventos creativos más importantes del mundo y esta vez con más fuerza!

LE BOOK CONNECTIONS, la plataforma global que reúne a los nombres más influyentes del diseño, la publicidad, la moda, la fotografía y la dirección de arte, regresa a la Ciudad de México este 17 de julio en el icónico Four Seasons. LE BOOK CDMX se consolida como el lugar donde las ideas se encuentran con las oportunidades. Agencias creativas, fotógrafos, directores de arte, productoras, diseñadores, artistas visuales y marcas líderes: este evento es para ustedes.

¿Qué es CONNECTIONS?

Una experiencia de networking real, de esas que abren puertas y generan negocio.

LE BOOK ha hecho vibrar ciudades como París, Nueva York, Londres, Milán, Singapur y Dubai, y ahora es momento de que la creatividad mexicana brille a nivel global. Esta es tu oportunidad para estar en el radar de los grandes. Este es el momento perfecto para sumarse a una comunidad global que impulsa la creatividad, el negocio y la visibilidad.

¿Por qué deberías estar ahí?

• Conecta cara a cara con decision makers de marcas, agencias globales y estudios de renombre.

• Expón tu trabajo frente a una audiencia internacional sin salir del país.

• Genera leads, colabora y haz negocios reales en un espacio creado para detonar conexiones con impacto.

• Inspírate con lo que está marcando tendencia a nivel mundial en creatividad, tecnología visual y branded content.

Sobre LE BOOK

Fundado en París en 1982, LE BOOK ha sido un puente entre talento y oportunidades durante más de 40 años. Su misión es clara: reunir lo mejor de la industria creativa y crear conexiones que generen impacto real. Con presencia en las capitales culturales más importantes del mundo, su segunda edición en México no es coincidencia, sino una apuesta por un país con una escena creativa potente, joven y llena de posibilidades.

¿Listos para ser parte?

LE BOOK CONNECTIONS CDMX 2025

📍 Four Seasons Hotel, Ciudad de México

📅 17 de julio, 2025

Para más información sobre cómo participar como expositor, sponsor o asistente, contacta a Álvaro en alvaro@lebook.com o visita lebook.com.

