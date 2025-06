Concienciación sobre RCP en Verano: La Asociación Americana del Corazón Insta a las Familias a Capacitarse

DALLAS, TX, UNITED STATES, June 18, 2025 / EINPresswire.com / -- ¡El verano esta aquí!La American Heart Association nos recuerda que la falta de escuela podrían significar menos adultos capacitados en RCP cerca de los niños.Con más de 23,000 paros cardíacos fuera del hospital en niños cada año, es crucial que las familias aprendan RCP para salvar vidas.Tu hijo es tu corazón. Saber RCP puede marcar la diferencia.Únete a la Nación de Salvavadores de Vidas. Patrocinado nacionalmente por Walgreens. Visita https://heart.org/nation

