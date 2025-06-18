Mavenir 簽署債務資本重組交易協議，推動持續發展

此次交易將可改善 Mavenir 的資產負債表，並支援其著重盈利的流動核心業務的策略重點

Mavenir 將重新聚焦 Open RAN 投資，注重 4G 和 5G 軟件，並將加速推進對人工智能的投資

在 Mavenir 現有主要貸方機構的支持下，Siris 將成為控股股東

李察遜，德州, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力建立網絡未來的雲端原生網絡基礎設施供應商 Mavenir 及其現有投資者 Siris 今天宣布，他們已與 Mavenir 的貸方簽署了資本重組綜合協議。Siris 是一間專注於投資和推動科技公司創造價值的頂尖私募股權公司。

此交易將顯著改善 Mavenir 的資產負債表，消除超過 13 億美元的現有債務，並獲得 3 億美元的優先級新融資，此外還將獲得由 Siris 和相關貸方提供的較小規模的次級融資。 由於流動資金增加、資本結構更加穩定以及淨槓桿率大幅降低，Mavenir 將為持續發展和長期獲得成功做好準備。

此次財務轉型的規模和結構反映了 Siris 及相關貸方的信心和持續承諾。 憑藉這個增強的財務基礎，Mavenir 將有能力鞏固在流動核心開發領域的業界領先地位。 隨著 Mavenir 在實現有關雲端原生、人工智能賦能網絡的願景方面不斷前進，Siris 將繼續保持其在 Mavenir 的控股權地位，以及作為積極的合作夥伴。

Mavenir 公司總裁兼行政總裁 Pardeep Kohli 表示：「我們一直在核心網絡和 Open RAN 領域引領雲端轉型。 憑藉有所改善的資產負債表和降低的槓桿率，我們會加倍專注於軟件專業知識和域知識，以提供全面、端到端、人工智能原生的電訊堆疊，為 Mavenir 在核心網絡和 Open RAN 領域獲得盈利增長而做好準備。 我們很高興能夠利用公司在流動核心領域的領導地位，為全球客戶加速推進由軟件驅動的網絡轉型。」

Mavenir 執行主席兼 Siris 執行合夥人 Hubert de Pesquidoux 表示：「這對我們公司來說是一個關鍵時刻。 透過強化我們的資本結構，公司將能夠更好地執行策略、投資於創新並兌現承諾。 我們衷心感謝所有持份者，包括客戶、合作夥伴、投資者，特別是我們的員工，感謝他們在整個過程中給予我們堅定不移的支援和信任。」

Siris 聯合創辦人兼執行合夥人 Frank Baker 表示：「Mavenir 自成立以來一直是強大的創新者，我們很自豪能夠與他們繼續保持長期合作的夥伴關係，而他們則會繼續鞏固在軟件行業的領先地位。 我們期待開啟創新和發展的新篇章，為 Mavenir 提供支援。」

該交易預計將在大約四到六週內完成。

完善的投資策略

作為尋求發展的整體工作之一，Mavenir 將加倍專注於盈利的核心網絡領域，著重語音、訊息、影片和數據服務的整套軟件應用程式，同時改善其 Open RAN 投資，優先考慮 4G 和 5G 部署的軟件。 Mavenir 還將維護其 Open RAN 硬件 IP，並繼續支援現有客戶，以確保在不斷發展的 Open RAN 格局中實現最大的靈活性。 這項策略性決策將確保 Mavenir 處於最佳位置，為全球客戶群提供更多創新產品和項目，同時保持 Open RAN 生態系統方面的領先地位。

Mavenir 還將加快推進對流動核心和 Open RAN 業務的人工智能性能的投資，以推動建設自治網絡、提供人工智能原生解決方案，並透過人工智能解決方案開闢新的收入來源。 這項策略重點與 Mavenir 的願景一致：利用可在任何雲端上運行的雲端原生解決方案，建立網絡的未來。

關於 Mavenir

Mavenir 正在利用設計時即採用環保理念的雲端原生、人工智能賦能的解決方案構建當今網絡的未來，讓營運商發揮 5G 的優勢，實現智能、自動化及可編程的網絡。 作為 Open RAN 的先驅和久經考驗的行業顛覆者，Mavenir 屢獲殊榮的解決方案正在全球範圍內的流動網絡上實現自動化和商業化，為 120 多個國家的 300 多家通訊服務提供商加速軟件網絡轉型，這些提供商為全球超過 50% 的訂戶提供服務。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mavenir.com

關於 Siris

Siris 是一家頂尖的私募股權公司，注重對北美、中型科技公司和科技賦能服務公司的控制權投資。 Siris 利用其獨家執行合夥人網絡來確定、驗證並實現投資的營運和策略目標。 Siris 的總部位於紐約和西棕櫚灘，自成立以來截至 2024 年 12 月 31 日已投資約 90 億美元。 www.siris.com

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Mavenir：



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PR@mavenir.com

Siris：



Dana Gorman

dana.gorman@h-advisors.global

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