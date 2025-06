Mavenir ลงนามในธุรกรรมการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ธุรกรรมนี้จะเสริมสร้างฐานะการเงินของ Mavenir และสนับสนุนการมุ่งเน้นกลยุทธ์ในส่วน Mobile Core ที่มีกำไร

Mavenir จะปรับการมุ่งเน้นการลงทุน Open RAN ใหม่ที่ซอฟต์แวร์ 4G และ 5G และเร่งการลงทุนใน AI

Siris จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยการสนับสนุนจากผู้ให้กู้หลักของ Mavenir รายปัจจุบัน

ริชาร์ดสัน เท็กซัส, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคลาวด์-เนทีฟที่สร้างอนาคตของเครือข่ายต่าง ๆ และ Siris นักลงทุนรายปัจจุบันของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่มุ่งเน้นการลงทุนและขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าในบริษัทเทคโนโลยี ประกาศในวันนี้ว่าพวกเขาได้ลงนามการปรับโครงสร้างหนี้กับผู้ให้กู้ของ Mavenir

ธุรกรรมนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานะการเงินของ Mavenir อย่างมีนัยสำคัญ โดยการตัดหนี้ที่มีอยู่กว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ และการจัดหาเงินกู้ใหม่มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ พร้อมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากการจัดหาสินเชื่อรองที่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งจัดให้โดย Siris และผู้ให้กู้ที่เข้าร่วม ด้วยสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น โครงสร้างเงินทุนที่มั่นคงขึ้น และการลดหนี้สุทธิอย่างมีนัยสำคัญ Mavenir จะสามารถวางตำแหน่งให้ตัวเองสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนและความสำเร็จในระยะยาว

ขนาดและโครงสร้างของการปรับโครงสร้างทางการเงินนี้สะท้อนถึงความมั่นใจและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก Siris และผู้ให้กู้ ด้วยฐานการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น Mavenir จะมีตำแหน่งที่ดีในการสร้างตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมในด้านการพัฒนา Mobile Core Siris จะรักษาสถานะผู้ถือหุ้นใหญ่ใน Mavenir และยังคงเป็นพันธมิตรที่มีบทบาทสำคัญเมื่อ Mavenir ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของเครือข่ายที่รองรับคลาวด์และ AI

"เราเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงสู่คลาวด์ใน Core และ Open RAN ด้วยฐานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นและการลดหนี้ เราจะเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และความรู้เฉพาะทางเพื่อให้บริการโซลูชันครบวงจรสำหรับเครือข่าย AI-native telco stack ตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งจะช่วยให้ Mavenir เติบโตอย่างมีกำไรในทั้ง Core และ Open RAN เราตื่นเต้นที่จะใช้ความเป็นผู้นำในด้าน Mobile Core เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์สำหรับลูกค้าของเราทั่วโลก" Pardeep Kohli ประธานและ CEO ของ Mavenir กล่าว

"นี่คือช่วงเวลาสำคัญสำหรับบริษัทของเรา" Hubert de Pesquidoux ประธานบริหารของ Mavenir และพันธมิตรผู้บริหารของ Siris กล่าว "ด้วยการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน เราจะมีตำแหน่งที่ดีกว่าในการดำเนินกลยุทธ์ ลงทุนในนวัตกรรม และบรรลุพันธกิจของเรา เราขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ทั้งลูกค้า พันธมิตร นักลงทุน และโดยเฉพาะพนักงานของเรา สำหรับการสนับสนุนและความเชื่อมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดกระบวนการนี้"

"Mavenir เป็นผู้สร้างนวัตกรรมที่มีพลังตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา และเราภูมิใจที่ได้สานต่อความร่วมมือที่ยาวนานกับพวกเขาในการสร้างตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์" Frank Baker ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้จัดการพันธมิตรของ Siris กล่าว "เราตั้งตารอที่จะสนับสนุน Mavenir ในช่วงใหม่ของนวัตกรรมและการเติบโตนี้"

คาดว่าธุรกรรมจะปิดในประมาณ 4 ถึง 6 สัปดาห์

กลยุทธ์การลงทุนที่ได้รับการปรับปรุง

ในส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นในการวางตำแหน่งสำหรับการเติบโต Mavenir จะมุ่งเน้นที่ส่วน Core ที่มีกำไร ซึ่งเป็นชุดแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่มุ่งเน้นไปที่บริการเสียง ข้อความ วิดีโอ และข้อมูล พร้อมทั้งปรับปรุงการลงทุนใน Open RAN เพื่อให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์ในการใช้งาน 4G และ 5G Mavenir จะรักษา IP ฮาร์ดแวร์ Open RAN และยังคงสนับสนุนลูกค้าปัจจุบันเพื่อให้สามารถยืดหยุ่นสูงสุดในสภาพแวดล้อม Open RAN ที่กำลังพัฒนา การตัดสินใจทางกลยุทธ์นี้จะทำให้ Mavenir อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโปรแกรมนวัตกรรมให้แก่ลูกค้าทั่วโลกในขณะที่ยังคงเป็นผู้นำในระบบนิเวศ Open RAN

Mavenir ยังจะเร่งการลงทุนในความสามารถของ AI ทั่วทั้งธุรกิจ Mobile Core และ Open RAN เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายอัตโนมัติ มอบโซลูชัน AI-native และปลดล็อกแหล่งรายได้ใหม่ผ่านโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI การมุ่งเน้นทางกลยุทธ์นี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ Mavenir ในการสร้างอนาคตของเครือข่ายด้วยโซลูชันคลาวด์-เนทีฟที่ทำงานได้บนทุกคลาวด์

เกี่ยวกับ Mavenir

Mavenir กำลังสร้างอนาคตของเครือข่ายปัจจุบันด้วยโซลูชันระบบคลาวด์เนทีฟที่ใช้ AI ขับเคลื่อน ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถใช้ประโยชน์จาก 5G และสร้างเครือข่ายที่อัจฉริยะ อัตโนมัติ และสามารถตั้งโปรแกรมได้ ในฐานะผู้ริเริ่ม Open RAN และผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โซลูชันที่ได้รับรางวัลของ Mavenir กำลังส่งมอบระบบอัตโนมัติและการสร้างรายได้ผ่านเครือข่ายมือถือทั่วโลก โดยเร่งการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายซอฟต์แวร์สำหรับผู้ให้บริการด้านการสื่อสารมากกว่า 300 รายในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้มากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.mavenir.com

เกี่ยวกับ Siris

Siris คือบริษัทเอกชนชั้นนำที่มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อควบคุมในบริษัทเทคโนโลยีและบริการที่ใช้เทคโนโลยีในตลาดกลางของอเมริกาเหนือ Siris ใช้เครือข่ายพันธมิตรผู้บริหารเฉพาะกลุ่มเพื่อระบุ ตรวจสอบ และบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงานและกลยุทธ์ของการลงทุน Siris มีสำนักงานอยู่ที่นิวยอร์กและเวสต์พาล์มบีช และได้ลงทุนประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2024 www.siris.com

ข้อมูลติดต่อ



สำหรับ Mavenir:



Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

สำหรับ Siris:



Dana Gorman

dana.gorman@h-advisors.global

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.