マベニア (Mavenir)、継続的成長加速に向けた負債再構成取引を締結

バランスシートの強化と、収益性の高いモバイルコア事業への戦略的集中を支援

Open RAN投資を4Gおよび5Gソフトウェアに再集中、AIへの投資を加速へ

既存の主要貸し手の支援を受け、サイリス (Siris) が支配株主に

テキサス州リチャードソン発 , June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- クラウドネイティブなネットワークインフラを構築し、次世代の通信ネットワークの実現を目指すマベニアと、同社の既存投資家でありテクノロジー企業への投資と価値創出に特化した大手プライベートエクイティ企業であるサイリスは本日、マベニアの貸し手との間で包括的な負債再構成契約を締結したと発表した。

今回の取引により、13億米ドル (約1,870億8,831万円) 超の既存債務が削減され、サイリスおよび参加貸し手による小規模の劣後融資に加えて、3億米ドル (約432億1,490万円) の新たなシニアファイナンスが確保されることで、マベニアのバランスシートは大幅に強化される見込みである。 流動性の向上、より安定した資本構成、そして実質的なネットレバレッジの軽減により、マベニアは持続的な成長と長期的な成功に向けた確かな体制を整えることとなる。

この財務改革の規模と構造は、サイリスおよび貸し手による同社への信頼と継続的な支援姿勢を明確に示している。 強化された財務基盤のもと、マベニアはモバイルコア開発分野における業界トップの地位をさらに拡大していくことが可能となる。 サイリスはマベニアにおける支配的な持分を維持し、マベニアが目指すクラウドネイティブかつAI対応のネットワーク構想の推進において、今後も積極的なパートナーとして関与し続ける。

「当社はコアおよびOpen RAN分野におけるクラウド変革を牽引してきました。 バランスシートの強化とレバレッジの低下を受け、当社はソフトウェア分野における専門性と業界知識をさらに強化し、包括的かつエンド・ツー・エンドのAIネイティブな通信スタックを提供することで、コアおよびOpen RANの両領域において収益性ある成長を実現してまいります。 当社がモバイルコア領域で築いてきたリーダーシップを活かし、世界中のお客様に向けてソフトウェア主導のネットワーク変革を加速できることを楽しみにしています」と、マベニアの社長兼最高経営責任者 (CEO) であるパルディープ・コーリ (Pardeep Kohli) は述べた。

マベニアのエグゼクティブ・チェアであり、サイリスのエグゼクティブ・パートナーでもあるユベール・ド・ペスキドゥー (Hubert de Pesquidoux) は以下のように述べている。「これは当社にとって極めて重要な節目の瞬間です」。 「資本構成を強化することで、当社は戦略をより確実に実行し、イノベーションに投資し、各種コミットメントを確実に果たすための体制を整えることができます。 この過程を通じて揺るぎない支援と信頼を寄せてくださったすべてのステークホルダーである顧客、パートナー、投資家、そして特に社員の皆様に、深く感謝申し上げます」。

サイリスの共同創業者兼マネージング・パートナーであるフランク・ベイカー (Frank Baker) は次のように述べている。「マベニアはその歩みの中で常に力強いイノベーターであり続けており、当社は彼らがソフトウェア業界におけるリーディングポジションをさらに築いていく中で、長年にわたるパートナーシップを継続できることを誇りに思います」。 「これからのマベニアのイノベーションと成長の新たな章において、当社は全力で支援してまいります」。

本取引は、今後約4〜6週間以内に完了する見込みである。

洗練された投資戦略

マベニアは、成長に向けた体制強化の一環として、収益性の高いコア事業に注力する。コア事業は、音声、メッセージング、ビデオ、データサービスに特化したソフトウェアアプリケーション群から構成されている。また、Open RANへの投資については、4Gおよび5Gの展開におけるソフトウェア分野を優先する形で方針を見直す。 一方で、同社はOpen RANに関するハードウェアの知的財産 (IP) を引き続き保持し、既存顧客への支援も継続することで、変化するOpen RAN市場において最大限の柔軟性を確保していく。 この戦略的決定により、マベニアはOpen RANエコシステムの最前線に立ち続けながら、グローバルな顧客基盤に対して、さらに革新的な製品やプログラムを提供できる体制を整えることが可能となる。

また、同社はモバイルコアおよびOpen RAN事業全体においてAI機能への投資を加速させ、自律型ネットワークの実現、AIネイティブなソリューションの提供、新たな収益機会の創出に取り組んでいく。 この戦略的な集中は、「あらゆるクラウド上で稼働するクラウドネイティブなソリューションによってネットワークの未来を構築する」というマベニアのビジョンと完全に一致している。

マベニアについて

マベニアは、AIを導入したクラウドネイティブな環境配慮型ソリューションで現在のネットワークの未来を構築しており、通信事業者が5Gのメリットを享受し、インテリジェントで自動化されたプログラム可能なネットワークを構築できるよう支援している。 Open RANのパイオニアとして、そして実績ある業界の「革新者」としての同社の受賞歴もあるソリューションは、世界中のモバイルネットワークに自動化と収益化をもたらしており、世界の加入者の50%以上に相当する、120か国以上300社以上の通信事業者のソフトウェアネットワークのトランスフォーメーションを加速している。 詳しくは、www.mavenir.comを閲覧されたい。

サイリスについて

サイリスは、北米の中堅市場におけるテクノロジー企業およびテクノロジーを活用したサービス企業に対する支配権投資を対象とする、業界をリードするプライベートエクイティ企業である。 同社は、専属のエグゼクティブ・パートナーによるネットワークを活用し、投資先企業の事業運営および戦略目標の特定、検証、実行を支援している。 サイリスはニューヨークおよびウェストパームビーチに拠点を構え、2024年12月31日時点までに累計約90億米ドル (約1兆3,048億9,436万円) を投資している。 www.siris.com

問い合わせ先



マベニア問い合わせ先:



エマニュエラ・スピテリ (Emmanuela Spiteri)

PR@mavenir.com

サイリス問い合わせ先:



ダナ・ゴーマン (Dana Gorman)

dana.gorman@h-advisors.global

